روابط نتيجة الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم/ عبر بوابة الثانوي العام وبنك المعرفة “LMS”

نحن معكم اليوم متابعينا الكرام لمتابعة موضوع غاية في الأهمية، ألا وهو نتيجة أولي ثانوي بنظام “التابلت”، حيث يزداد البحث منذ فترة على محركات البحث المختلفة عن أخبار النتيجة، واليوم نتابع موعد إعلانها وكيفية التعرف عليها عبر روابط إلكترونية سنوضحها من خلال المقال، هذا وكان من المقرر إعلان النتيجة عقب إجازةعيد الفطر المبارك حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

ولكن تم تأخير إعلان النتيجة حتي الإنتهاء من أعمال اللجان الإلكترونية للتصحيح، حيث يتم المراجعة ورصد الدرجات والتدقيق ليحصل كل طالب على حقه من الدرجات، والجميع في حالة قلق من النتيجة لما كان من وجود بعض الشكاوي أثناء الإمتحان على التابلت.

روابط إستعلام نتيجة أولي ثانوي 2019

إمتحان أولي ثانوي 2019

حالة من القلق حول نتيجة أولي ثانوي هذا العام، حيث نظام الإمتحان الجديد عبر “التابلت”، وكان الطلبة قد واجهوا عدد من الصعوبات أثناء الإمتحان، ولكن وزارة التربية والتعليم أكدت على تلافي هذه الصعوبات، وأن النتائج بخلاف المتوقع والنسب مبشره، وهذا دليل على إستيعاب الطلبة للنظام الجديد.

“نظام التابلت” 2019

قامت وزارة التربية والتعليم بإستحداث نظام جديد للإمتحانات للصف الأول الثانوي وهو “التابلت”، حتي يتم تخريج دفعات من الطلبة الذين يعتمدون على الفهم والإبتكار وليس الحفظ والتلقين كما كان في السابق، وسيكون نظام “التابلت” هو النظام المعتمد في الإمتحانات في المستقبل، وتم تجربته أولاً للصف الأول الثانوي، على أن سيتم تعميمه على مراحل لجميع سنوات التعليم.

الإعلان عن نتيجة أولي ثانوي 2019

نتابع معكم اليوم الإعلان عن النتيجة الذي من المتوقع أن يكون اليوم خلال الساعات المقبلة، حيث تأخر الإعلان عنها بخلاف ماتم التصريح به من الوزارة، بأن النتيجة ستعلن عقب عيد الفطر مباشرةً، ولكن نظراً لعدم إنتهاء لجان التصحيح الإلكترونية من أعمالها فقد تم تأجيل إعلانها، وتشير التوقعات لإرتفاع النسب بجميع المواد، ونتمني التوفيق للجميع.

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