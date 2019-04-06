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رسمي ومختوم من الوزير “جداول امتحانات نهاية العام 2019” الترم الثاني لمحافظات مصر

كتب همسة محمد مصطفى آخر تحديث

– يبحث الجميع مع قرب انتهاء العام الدارسي الثاني لعام 2019 ، على معرفة مواعيد وجداول الامتحانات، لكى يستطيع الطلاب المذاكرة وتجميع المناهج التي سيخوضوا الامتحانات خلالها الفترة القادمة.

– وأهمية الجداول للمعلمين التي تمكناهم من إنجاز شرح المناهج،  و وتقديم المراجعات النهائية للطلاب قبل الامتحانات.

-وكذلك أولياء الأمور لحرصهم على متابعة أولادهم وحثهم على المذاكرة، ومتابعة الأخبار التي تخص مواضيع الامتحانات وبحثهم عن الجداول في  المديريات، حيث تعرض فيها مديرية في كل محافظة المواعيد التي تناسبها والتي تختلف من محافظة إلى أخري.

– حيث تم تحديد الفترة الزمنية التي سيكون فيها امتحانات المرحلة الابتدائية بجميع مراحلها من الصف الأول إلى السادس الابتدائي والتي ستبدأ في نهاية شهر أبريل الجاري في المدارس الحكومية وكذللك الخاصة.

-بينما حددت بداية شهر مايو موعد لبدء المرحلة الإعدادية، والتي ستكون في 5 مايو 2019،وكذلك التعليم الثانوي في بداية مايو .

– ووفقاً لتصريحات المتحدث الرسمي باسم الوزارة تم تحديد مواعيد الامتحانات لكل محافظة.

-وبناءا على ذلك يتم عمل جداول الامتحانات التي تناسب كل مديرية،  من حيث تحديد الأيام المناسبة لظروفها ولكن مع مراعاة الإجازات الرسمية مثل: عيد شم النسيم وعيد العمال. 

 -ويترك للمديرية كذلك حرية اختيار المواد التي ترغب في البدء بها، من ثم يتبقى اعتماد الجدول بعد عرضه علي المحافظ وأخذ الموافقة، وستشهد الفترة القادمة اعتماد معظم المحافظات للجداول.

-واليوم سنتأول بعض المحافظات التي تم اعتماد جداول الامتحانات من قبل المحافظ ، وهى نتائج موثوقة وعليها الختم الرسمي للمحافظ والوكيل.

  جدول نهاية العام 2019 للترم الثاني لمحافظات مصر مثل:الإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد و الدقهلية و الغربية.

1.محافظة الإسكندرية

جدول نهاية العام للترم الثاني2019 لمحافظة الإسكندرية للمرحلة الابتدائية. 

 

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر
رسمي ومختوم من الوزير جداول امتحانات نهاية العام 2019 الترم الثاني لمحافظات مصر

 

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

 

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

 

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

 

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

 2.جدول نهاية العام للترم الثاني لمحافظة الإسكندرية 2019 للمرحلة الإعدادية 

 

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر 

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

 

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

2. لمحافظة الغربية.

1. جدول نهاية العام للترم الثاني 2019 للمرحلة الابتدائية.

 رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

 

 رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

 رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

 رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

 

3.محافظة بورسعيد

1.جدول نهاية العام للترم الثاني 2019 لمحافظة بورسعيد للمرحلة الابتدائية.

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

 

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر 

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

 

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

 

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر 

 2. جدول نهاية العام للترم الثاني 2019 للمرحلة الإعدادية لمحافظة بورسعيد  .

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

 

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر 

4. محافظة الدقهلية

جدول نهاية العام للترم الثاني 2019 للمرحلة الابتدائية محافظة الدقهلية.

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر 

2. جدول نهاية العام للترم الثاني 2019 للمرحلة الإعدادية والثانوي لمحافظة الدقهلية.

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

 

 5. محافظة الإسماعيلية

جدول نهاية العام للترم الثاني 2019 للمرحلة المرحلة الابتدائية

 

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصررسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

جدول نهاية العام للترم الثاني 2019 للمرحلة الإعدادية.

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

 

 

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر 

جدول الثانوية العامة

-ستبدأ  عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وسيوافق  يوم السبت 8 يونيو وتستمر حتى الأربعاء 3 يوليو.

رسمي ومختوم من الوزير "جداول امتحانات نهاية العام 2019" الترم الثاني لمحافظات مصر

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عن الكاتب

همسة محمد مصطفى

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