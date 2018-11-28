رسمياً: 48 ألف وظيفة شاغرة لسد العجز لدي المعلمين لجميع المحافظات

أكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين الدكتور “محمد عمر”، بانه في الفترة الماضية قامت كافة المديريات الخاصة بالتربية والتعليم بفحص دقيق للأعداد الفعلية، وحصر عجز المدارس في المعلمين في كافة التخصصات، وبعد انتهاء هذه المدة تم الإعلان عن العدد المطلوب من المدرسين في كل مديرية في المحافظات لجميع المراحل التعليمية، ومن خلال موقعنا “نجوم مصرية” نعرض شكل التعاقد الذي أقرت به الحكومة والمجالات المطلوبة.

كما انه اشار الي أنه سيتم شغل الوظائف الخالية بالمدارس وسد حاجتها بالمعلمين المطلوبين في كافة التخصصات، حيث تقوم كل مديرية تعليمية بالإشراف علي فكرة التعاقد القائم مع المعلم تحت اشراف وزارة التربية والتعليم، مع مراعاة البعد المكاني والاستقرار الاجتماعي للمعلمين، مشددا علي أن الوزارة تحرص علي تفادي الأخطاء التي وقعت بها أثناء مسابقة تعيين 30 ألف معلم، ومن خلال هذا المقال نعرض لكم التخصصات المطلوبة في كل محافظة.

شكل التعاقد:

أشارت بعض من المصادر المؤكدة بوزارة التربية والتعليم بأن مدة التعاقد سيتم ما بين 6 شهور وعام كامل، وأن المتعاقدين الجدد سيحصلون علي رواتب جيدة باعتباره أول تعيين لهم مقارنة بأي تعيين يتم لأول مرة، موضحا بأن هذه العقود ستكون قابلة للتجديد باستمرار.

الاحتياجات المطلوبة بكل مديرية تعليمية من تخصصات المعلمين:

محافظة القاهرة: تحتاج لعدد كبير من المعلمين لسد العجز في مختلف التخصصات حيث يصل عدد الحاجة الي 3257 معلم، فينقسمون الي 1228 معلم لسد العجز في مجال رياض اطفال، و1111 معلم لسد حاجة معلم فصل، و597 معلم لسد حاجة تخصص اللغة العربية، و 321 معلم لسد حاجة النشاط الفني.

محافظة الجيزة: تحتاج هذه المحافظة لعدد من المعلمين في مختلف التخصصات، حيث وصل عدد المعلمين الي 6960 معلم، فينقسمون الي 683 معلم ومعلمة في مجال النشاط الفني، بينما 409 معلم في مجال النشاط الموسيقي، وحاجتها لعدد 31 معلم في مجال النشاط الزراعي، و109 معلم في المجال الصناعي، و2078 معلم في مجال معلم فصل، وتحتاج الي 4 معلمين في مجال التربية الخاصة، و490 معلم في مجال رياض أطفال، 649 معلم في مجال اللغة الإنجليزية، و1208 معلم في مجال اللغة العربية، وتحتاج الي 603 معلم في مجال اللغة الفرنسية، و143 معلم في مادة الدراسات، وحاجتها الي 370 معلم في مجال الاقتصاد المنزلي.

احتياجات المحافظات للمعلمين: