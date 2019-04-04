تشهد المدارس في الأيام القادمة الاستعداد لتأهيل الطلاب، لاجتياز امتحانات الفصل الدارسي الثاني لعام 2019 من مختلف مراحل التعليم في كل محافظات مصر، وذلك سنتناول اليوم معرفة الجميع من أولياء الأمور والطلاب مواعيد امتحانات نهاية العام الدارسي الثاني لجميع المراحل التعليمية.

وذلك وفقاً لتصريحات أعلنت عنها بعض مديريات التربية والتعليم لكل محافظة في جميع مراحل التعليم للمرحلة الابتدائية بجميع صفوفها ومراحل النقل في المرحلة الإعدادية و الثانوي العام أو الدبلومات.

وسنطلع اليوم مواعيد الامتحانات في محافظات مصر، وحتى يتمكن الطلاب من البدء في المذاكرة للاستعداد للامتحانات حتى يتمكن من النجاح.

كما يجب التنويه أن بعض طلابنا هذا العام سيخوضوا الامتحانات في شهر رمضان الكريم حيث سيوافق يوم 6 مايو.

1. محافظة الإسكندرية

صرح محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، يوم الثلاثاء الموافق2 أبريل لعام 2019 عن ابتداء امتحانات العام الدراسي 2018/ 2019 للترم الثاني ،مع الحرص على أخذ العطلات الرسمية في مواعيدها كالأعياد المسيحية وعيد تحرير سيناء.

أيام العطلات الممنوع الامتحان فيها:

-عيد تحرير سيناء سيوافق الخميس 25أبريل

-يوم الجمعة سيوافق 26 أبريل

– أعياد الأخوة الأقباط سيوافق يومين السبت والأحد 27 و28أبريل

-عيد شم النسيم سيوافق الإثنين 29 أبريل

-عيد العمال سيوافق الأربعاء 1 مايو

-الجمعة سيوافق 3 مايو

-الجمعة سيوافق 10 مايو

مواعيد الامتحانات في محافظة الإسكندرية

وبحسب ما صرح اليوم من أخبار صادرة من المحافظة،أنه في بداية يوم 22من أبريل 2019 ستعلن المدارس انشغالها بالامتحانات العملية والمستوى الرفيع .

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية

كما حدد البيان الصادر 30 من أبريل لعام 2019 بداية امتحانات المرحلة الابتدائية كالصف الثاني والثالث والرابع الابتدائي، في حين تأجيل الصفين الخامس والسادس الابتدائي إلي 6 من مايو 2019.

امتحانات المرحلة الإعدادية

حيت قرر يوم 30من أبريل لعام 2019 امتحانات المرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني ، في حين حدد يوم 11 من مايو بداية امتحانات الشهادة الإعدادية والانتهاء منها في يوم 16 مايو.

امتحانات المرحلة الثانوية

تم تحديد يوم 30 من أبريل بداية امتحانات الصف الثاني الثانوي ،في حين ابتداء امتحانات التعليم الثانوي الفني( الزراعي والصناعي والفندقي والتجاري ) يوم 13 من أبريل من هذا الشهر.

2.محافظة الشرقية حيث أعلن محافظ الشرقية اعتماده لمواعيد امتحانات الفصل الدارسي الثاني بجميع مراحله.

مواعيد امتحانات الصفوف الابتدائية -حيث حدد يومين لثلاثاء والأربعاء والذي يوافق 23 و24 أبريل موعد امتحانات الصف الثاني والثالث الابتدائي. – ويوم الأحد الموافق 5 مايو امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والانتهاء يوم الأربعاء الموافق 8 مايو. مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية – حيث أعلن عن أيام الامتحانات والتي ستكون الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والثلاثاء 30 أبريل و الخميس 2 مايو والسبت 4 مايو مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي.

– وستبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 11 مايو. مواعيد المرحلة الثانوية – يوم 6 مايو سيوافق أول امتحانات أولى وثاني صنايع. 3.محافظة البحيرة -صرحت مديرية التربية والتعليم مواعيد نهاية العام الدارسي الثاني لعام 2019 بمحافظة البحيرة.

مواعيد امتحانات الصفوف الابتدائية

-حيث أعلن يوم السبت الموافق 27 أبريل إلى الثلاثاء الموافق 30 أبريل امتحانات الصفين الثاني والثالث الابتدائي.

-حدد يوم السبت الموافق 27 أبريل إلى يوم الخميس الموافق 2 مايو امتحانات الصفين والرابع الابتدائي.

-حدد يوم السبت الموافق 27 أبريل إلى يوم السبت الموافق 4 مايو امتحانات الصف السادس الابتدائي.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية

-قرر يوم السبت الموافق 27 أبريل إلى يوم الأحد الموافق 5مايو امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي.

-قرر يوم السبت الموافق 11 مايو إلي يوم الخميس الموافق 16 مايو الإعدادية العامة.

مواعيد المرحلة الثانوية

– أعلن يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل إلى الخميس الموافق 9 مايو امتحانات الصف الثاني للثانوي العام .

– وقرر أيضاً يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل إلى الخميس الموافق 9 مايو امتحانات الصف الأول والثاني الفني.

-وصرح أيضاً يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل إلى الخميس الموافق 9 مايو امتحانات الصف الأول الفني إلي الرابع الفني للثانوية الفنية 5 سنوات.