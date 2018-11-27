رابط نظام نور للنتائج الجديد برقم الهوية 1440 للاستعلام عن نتائج الطلاب noor results

رابط نظام نور للنتائج المتوسطة والابتدائية والثانوية عبر موقع نور Noor الرسمي، حيث يوفر نظام نور إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط للمراحل الثلاثة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1440، ويعد موقع نور هو أيقونة التعلم الإلكتروني ونتيجة التحول من البيئة التقليدية إلي البيئة الرقمية للتعلم الإلكتروني، فهو من أهم المواقع المختصة بالعملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال نجوم مصرية نوفر لكم رابط دخول نظام نور برقم الهوية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالاستعلام عن نتائج الطلاب ورابط التسجيل في نظام نور لولي الأمر.

رابط نظام نور للنتائج 1440

يتيح نظام نور للطلاب الدخول إلي النظام بعد إضافة الملف الخاص بهم من جانب مدير المدرسة التي يتبع لها الطالب، حتي يقوم بتسجيل دخول موقع نور لأداء المهام المنوطة به، وهنا يستطيع الطالب تعديل الملف الخاص به بصورة جزئية، وإمكانية التعرف علي العديد من الخدمات الدراسية التي يوفرها النظام المركزي للطالب، ومن هذه الخدمات نجد أنه يمكنه الإطلاع علي الجدول الدراسي والتقارير وغيرهم من الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية بالمملكة، ويتم الاستعلام عن النتائج 1440 من خلال رابط نظام نور للنتائج برقم الهوية المرفق بالمقال.

وبعد اتباع رابط نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط أو باسم المستخدم وكلمة المرور المرفقين لدخول موقع نور الإلكتروني، سوف يطلب منك النظام أن تقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، قم بإدخال البيانات المطلوبة حتي تتمكن من استعلام نتائج الطلاب 1440، وفي حال نسيت كلمة المرور، قم بالضغط علي “نسيت كلمة السر واسم المستخدم”، وسيتم تحويل الطالب إلي صفحة أخري علي النظام، قم بإدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق المتوفر أمامك، وسيتم إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني الخاص بك وبها كلمة المرور الجديدة، أما رابط نظام نور للنتائج بالهوية، فلا يتطلب منك تسجيل الدخول سوى إدخال رقم الهوية ورمز التحقق فقط.

ولم يقتصر الأمر علي إمكانية استعلام نتائج نظام نور 1440 علي الطلاب وفقط، ولكن يمكن لأولياء الأمور الدخول إلي الملف الشخصي الخاص بهم في نظام نور الجديد المُضاف من قبل مدير المدرسة التابع لها الطالب، حيث يوفر نظام نور لولي الأمر إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية، وتسجيل الطلاب في نظام نور، وذلك للتيسير على الطلاب/الطالبات وأولياء أمورهم عند الحصول على شهادات الطلاب، ومن خلال رابط نظام نور للنتائج التالي بإمكانكم الآن الاستعلام عن نتائج Noor.

نظام نور لنتائج الطلاب 1440

يوفر نظام نور المركزي المختص بتقديم خدمات تعليمية للمعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور خاصية الاستعلام عن نتائج الطلاب للمراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية سواء كان للنظام الفصلي أو نظام المقررات، حيث يتم استعلام الطلاب عن نتائجهم عبر نظام نور لنتائج الطلاب عن طريق الدخول إلي الملف الشخصي علي النظام، كما يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج أبنائهم من خلال ملف ولي الأمر عبر النظام، ويتم ذلك وفقاً للجدول الزمني المقرر من قبل وزارة التعليم السعودية، وفيما يتعلق بطباعة نتيجة طالب من أيقونة تقارير الطلاب من خلال رابط نظام نور للنتائج فينبغي التعرف علي النقاط التالية:

الاختيار “إشعار بنتيجة طالب” يختص بـ نتيجة الطالب لكل فترة علي حدي، ولا تحتاج لاعتماد أو ترفيع للطلاب من أجل طباعتها. الاختيار “إشعار نتيجة طالب نهاية الفصل الدراسي”، يختص بـ نتيجة الطالب لكل فصل دراسي علي حدي، ولا تحتاج لاعتماد أو ترفيع للطلاب من أجل طباعتها. الاختيار “شهادات الطلبة”، وهذا يختص بالشهادة الرسمية والتي توضح انتقال أو بقاء الطالب، ولا بد من اعتماد النتائج واتخاذ قرار اللجنة وترفيع الطلاب للسنة الجديدة لطباعتها.

تحديث: تقوم وزارة التعليم السعودية بوضع جدولاً زمنياً لإدخال الدرجات والمهارات في نظام نور المركزي مع بداية العام الدراسي، ويشتمل الجدول الزمني علي المهام والتاريخ المقرر لكلٍ منها، ويختص هذا الجدول الزمني بالأمور المتعلقة بالنظام خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وفقاً للجدول الزمني المقرر لإدخال المهارات ودرجات الطلاب للعام الدراسي الجاري وإخراج النتائج في نظام نور بالهوية أو بالسجل المدني فقط ورمز التحقق، ومن خلال رابط نظام نور للنتائج الرسمي بإمكانكم دخول موقع نور بالهوية أو باسم المستخدم وكلمة المرور.

نتائج نظام نور بالسجل المدني

وضعت وزارة التعليم جدولاً زمنياً لإدخال الدرجات وإطلاق كشوف نتائج الطلاب/الطالبات وإتاحة الاستعلام عنها من خلال نظام نور الجديد المركزي،ويوفر النظام المركزي العديد من الخدمات الإلكترونية لقائدي المدارس للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، ويأتي على رأس الخدمات التي يقدمها النظام (خدمة رصد درجات الطلاب)، حيث تتم عملية الرصد بدقة متناهية وجودة عالية، ويتم الإطلاع على شهادات الطلاب من خلال رابط نظام نور للنتائج المرفق بالمقال، سواء كان برقم الهوية فقط أو باسم المستخدم وكلمة المرور.

تحديث 26 نوفمبر 2018: تم إضافة أيقونة جديدة في نظام نور تتعلق بالغياب “السلوك والمواظبة”، وتختص هذه الأيقونة بغياب الطلاب الذين جاوزت مدة غيابهم مدة الـ7 أيام، ويتم الدخول لهذه الأيقونة بعد تسجيل دخول نظام نور الجديد ثم اختيار السلوك والمواظبة، ويكون تعديل الغياب للطلاب الغائبين دون عذر ممن لا تقل مدة غيابهم عن سبعة أيام متتالية، وهنا يتم تعديل نوع الغياب للمدة كاملةً ليصبح الطالب/الطالبة عائباً بعذر، كما يُسمح بتعديل غياب الطال/الطالبة قبل مُضي 7 أيام دراسية على حضوره بعد فترة انقطاعه أو غيابه، وفي حال تم تعليق الدراسة بأحد المناطق، فيتم تأكيد عدم وجود غياب لهذا اليوم، ومن خلال رابط رابط نظام نور للنتائج برقم الهوية المرفق، يمكنكم دخول موقع نور الإلكتروني.

تحديث 27 نوفمبر 2018: قامت وزارة التعليم/تقنية المعلومات بالإعلان عن إضافة أرشفة البيانات الخاصة بالطلاب والطالبات بالنظام المركزي نور في مُستخدم مدير إدارة التقويم والقبول بإدارة التعليم، كما تم إلغاء إضافة مُقرر من خلال أيقونة “تعديل كشف درجات طالب” في نظام المقررات، ولكي يتم إضافة مقرر يلزم القيام برفع بلاغ للاختبارات مرفق معه خطاب ويصعد لدعم وزارة التعليم، ويتم استخراج نتائج نظام نور 1440 للطلاب والطالبات من خلال اتباع رابط نظام نور للنتائج بالسجل المدني أو برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق المرفق بالمقال عبر نجوم مصرية.