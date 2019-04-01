رابط نظام نور بالسجل المدني Noor Results 1440 للتسجيل واستعلام نتائج الطلاب

رابط نظام نور بالسجل المدني 1440 الرسمي للاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور للنتائج برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، حيث من المقرر أن يتم نشر نتائج الطلاب بالمملكة العربية السعودية عقب الانتهاء من الاختبارات التحريرية للطلاب الخاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، وتتيح وزارة التعليم عام إمكانية الاستعلام عن شهادات الطلاب بالهوية noor results فور اعتماد النتائج من قبل الوزارة.

ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول نظام نور الجديد 1440 برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط للإطلاع علي نتائج طلاب المراحل الثلاث (الابتدائية والمتوسطة والثانوية)، بالإضافة إلي رابط التسجيل في نظام نور بالهوية الوطنية من حساب ولي الأمر لتسجيل الطلاب/الطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441، وموعد تسجيل رياض الأطفال للعام المقبل 1441.

رابط نظام نور بالسجل المدني 1440

يُعد نظام نور الذي يتم استخدامه من قبل وزارة التعليم من أنظمة الإدارة التربوية الكبري علي مستوي العالم، حيث يُقدم نظام نور المركزي خدماته الإلكترونية لأكثر من عشرة ملايين مُستخدم مُستفيد من النظام ممن ينتمون للعملية التعليمية علي مستوي المملكة، ويستفيد من النظام كافة منسوبي التعليم بدايةً من القيادات العليا بالوزارة ومدراء الإدارات ومدراء المدارس مروراً بالمعلمين والإداريين وصولاً إلى الطلاب وأولياء أمورهم، فهو يوفر الجهد والوقت من خلال إتمام المهام الموكلة لمستفيدي نظام نور بالهوية بشكل إلكتروني، وذلك بدلاً عن الذهاب إلي المدرسة أو للإدارة، ويتم دخول النظام باتباع رابط نظام نور بالسجل المدني فقط.

ويحتوي نظام نور الجديد علي حوالي 40 نظام فرعي لتغطية كافة الإجراءات الإدارية والتربوية للوزارة، وترتبط هذه الفروع والأنظمة داخلياً لتبادل البيانات وتغذية إدارات التعليم بما تحتاج إليه من خدمات إلكترونية طبقاً للصلاحيات المُخولة لهم، فمن خلال موقع نظام نور لنتائج الطلاب بإمكانكم دخول موقع نظام نور بالهوية الحاصل علي جائزة IDC-2018 للمدن الذكية بمجال التعلم الذكي للاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1440، وذلك باتباع رابط نظام نور بالسجل المدني الرسمي.

ويتم الإعلان عن نشر درجات الطلاب عبر نظام نور بالهوية الوطنية ورمز التحقق أو بالسجل المدني من خلال موقع noor results إشعار درجات الفصل الدراسي الأول بعد اعتمادها رسمياً من قبل وزارة التعليم عام، ويمكنكم الدخول إلي موقع نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق لمن يمتلك البيانات المطلوبة، كما يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية الدخول إلي النظام للاستعلام والإطلاع علي نتائج أبنائه من خلال حسابه الشخصي علي الموقع الرسمي، ومن خلال نجوم مصرية ننشر رابط نظام نور برقم الهوية أو رابط نظام نور بالسجل المدني إلي جانب رابط الموقع الرسمي للنظام من خلال التالي:

نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية

بعد اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق أو بالسجل، سوف تجد أمامك إشعار وزارة التعليم بأنه لم يتم نشر الدرجات بعد، وفي حال عدم وجود البيانات الخاصة بالحساب الخاص علي نظام نور لولي الأمر المركزي، فيرجي التواصل مع قيادة المدرسة للحصول علي بيانات الدخول للنظام، وقد تداول أخبارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه، ويتابع موقع نجوم مصرية أخر أخبار نتائج الطلاب لموافاتكم بها فور الإعلان عن إتاحتها، بالإضافة إلي توفير رابط نظام نور بالسجل المدني فقط فور نشر النتائج من خلاله .

تحديث 20 ديسمبر 2018: نظراً لكثرة الاستفسارات عن طريقة إرسال بيانات دخول نظام نور الجديد 1440 على الهاتف الجوال الخاص بالطالب أو ولي الأمر في رسالة نصية SMS، فقد قمنا بتوفير طريقة تفعيل خاصية إرسال البيانات من خلال النقاط التالية:

دخول نظام نور المركزي.

فتح القائمة الرئيسية.

خدمات إضافية.

الرسائل.

الرسائل القصيرة.

اختيار طالب أو ولي أمر من القائمة بالتحديد في المربع.

اسم النموذج “بيانات الدخول إلى نظام نور 1440)

الضغط على حفظ، عودة، إرسال، ويتم دخول النظام المركزي من خلال رابط نظام نور بالسجل المدني فقط المرفق، وإليكم طريقة إرسال البيانات بالصورة من خلال التالي:

تحديث 21 ديسمبر 2018: تم إضافة الرابط الخاص بتعريف مدخل السلوك والمواظبة في نظام نور 1440 لمدارس نظام المقررات بنفس الآلية التي تُتبع في النظام الفصلي، أما عن رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو نظام نور بدون رقم سري الجديد، فقد تم تعطيل الموقع الإلكتروني من أجل رصد الدرجات أثناء فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول، وسيتم إتاحة موقع نظام نور الإلكتروني في نهاية الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى، ويتيح نظام نور لولي الأمر والطالب/الطالبة إمكانية الاستعلام عن النتائج بالهوية من خلال اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني ورمز التحقق الذي سنوفره فور تفعيله عبر موقع نجوم مصرية.

طريقة استخراج نتائج الطلاب في نظام نور المقررات من حساب قائد المدرسة

زادت عمليات البحث عن طريقة استخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1440 وكيف أطلع نتيجتي من موقع نور بدون رقم سري؟ ونجيب على هذا التساؤل والاستفسار من خلال النقاط التالية:

بعد انتهاء رصد درجات الطلاب لكافة المواد يتم الضغط على أيقونة (الموافقة على جميع الدرجات) وذلك حتى تتم الموافقة على كافة الشعب مرة واحدة.

عند ظهور رسالة تفيد بأنه يوجد درجات لم تُدخل بعد، فهنا تتم الموافقة على درجات كل شعبه على حده لمعرفة الشعبة التي يوجد بها النقص.

بعد أن تتم الموافقة على كافة درجات الطلاب يتم طباعة وحفظ نسخة إلكترونية من الإشعارات، وذلك من خلال تقارير الشهادات والإشعارات.

طباعة وحفظ المبيضات من خلال اختيار (تقارير كشوف، المبيضات) ولتلاشي سقوط أي اسم من المبيضات، قم باختيار الرقم من 1 إلى 500 وفق الدفعة عبر موفع نظام نور بالسجل المدني فقط.

القيام بحصر الطلاب الراسبين والمواد، ويتم ذلك من خلال المبيضات، كما يمكن التعرف على الطلاب الراسبين من خلال اختيار (الدرجات، درجات الطلاب الراسبين والغائبين) وذلك من خلال الضغط على أيقونة “الدرجات”.

القيام بطباعة الإحصائيات الهامة عن طريق التقارير الإحصائية، تحليل نتائج الطلاب، ومن المفضل القيام بحفظ نسخة اكسل لعمل رسم بياني فيما بعد، والطلاب الأوائل وفق المعدل الفصلي والتراكمي.

عند وجود طلاب خريجين في هذا الفصل فيلزم الدخول على الطلبة الخريجون من خلال الدخول إلى أيقونة (الاختبارات، الطلبة، الخريجون)، ثم اختيار الطلبة المتوقع تخرجهم، ويجب التأكد من اكتمال ساعات التخرج (200) وعدم وجود ساعات غير مكتملة، ثم الضغط على حفظ، حتى يتاح لقسم الاختبارات طباعة الشهادات للخريجين.

الدخول إلى الإعدادات، نشر كشوف نتائج الطلاب، قم باختيار (نعم)، وذلك ليتمكن الطالب من استخراج نتيجته من حسابه الشخصي على نظام نور بالسجل المدني ورمز التحقق فقط.

حل مشكلة عدم تنشيط أيقونة الدرجات في نظام نور 1440

ننشر حل مشكلة عدم تفعيل وتنشيط أيقونة الدرجات في نظام نور برقم الهوية الوطنية للمقررات، حيث أنه في حال ظهور أيقونة الدرجات غير نشطة وباللون الأسود، فيجب التأكد من الأمور التالية:

التأكد أولاً من تسجيل كافة الطلاب والطالبات، ويتم ذلك عن طريق دخول نظام نور المركزي (التقارير، الكشوف، كشف الطلاب الغير مُسجلين في الفصل)، وعند ظهور أسماء طلاب في هذا الكشف، فيتم تسجيل جداولهم أو القيام بطي قيدهم عند عدم استمرارهم في الدراسة.

التأكد من تثبيت الجدول الدراسي لكافة الطلاب والطالبات من خلال (التسجيل، قائمة الطلاب المُسجلين بالفصل)، وهنا يظهر كافة الطلاب المُسجلين في هذا الفصل عبر نظام نور بالسجل المدني 1440.

التأكد من عدم وجود جداول لطلاب أو طالبات مطوي قيدهم في نفس الفصل، وهنا يتم إعادة قيد الطالب/الطالبة ثم حذف جدوله الدراسي والقيام بطي قيده بعد ذلك.

تحديث: تم الإعلان عن نتائج نظام نور 1440 نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول في العديد من المدارس بالمملكة العربية السعودية حالياً، ويبحث العديد من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم عن رابط نظام نور برقم السجل المدني فقط أو رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق أو رابط نظام نور بدون رقم سري، حيث تعددت عمليات البحث للوصول إلى نظام نور لنتائج الطلاب noor results شهادات الطلاب بالهوية فقط، ولكن تم تعطيل رابط دخول نظام نور برقم الهوية فقط، وسيتم تفعيل رابط نظام نور بالسجل المدني فقط مرة أخرى في نهاية الأسبوع الجاري.

نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق وبدون رقم سري

يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب الابتدائية والمتوسطة الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 1439-1440 في الوقت الحالي من خلال دخول نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق (اليوزر الخاص بكل مستخدم)، أو من خلال رابط نظام نور بالهوية للإطلاع على شهادات الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، وسوف يتم إتاحة نظام نور للمعلمين من أجل تحديث البيانات وإدخال رغباتهم اعتباراً من تاريخ 30 ربيع الثاني 1440هـ، ومن يرغب في الإطلاع على درجات منتصف العام الدراسي الجاري، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني فقط لولي الأمر الرسمي المرفق.

تحديث: يتم تسجيل الطلاب المستجدين السعوديين وغير السعوديين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1441هـ طبقاً لنوع المدرسة من حساب نظام نور لولي الأمر أو من مُستخدم قائد المدرسة وفق فترات التسجيل في نظام نور المُحددة رسمياً من خلال التعميم الصادر من الوزارة، ويتم تسجيل طالب جديد باتباع خطوات التسجيل المُوضحة من قبل الوزارة، وقد تم الإعلان عن تأجيل التسجيل في الروضة لشهر رجب القادم 1440هـ لحين صدور التعميم الخاص بتسجيل الأبناء في مرحلة رياض الأطفال، كما يتيح نظام نور إمكانية الاستعلام عن شهادات الطلاب برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق في الوقت الحالي من خلال اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني أو رقم الهوية الوطنية فقط.

تحديث: بدأت فترة تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من هم من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة بالمملكة العربية السعودية، وقد بدأت فترة التسجيل اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 4 جمادي الآخرة 1440 الموافق لتاريخ 9 فبراير 2019م، وتستمر هذه الفترة حتى تسديد الشواغر أو انتهاء مدة التسجيل المحددة بتاريخ 22 محرم 1440 الموافق لتاريخ 21 سبتمبر 2019م، ويتم التسجيل من خلال اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني 1440 المركزي.

نظام نور 1440

أعلنت الإدارة العامة لشؤون المعلمين السعودية عن فتح نظام نور لطباعة استمارة النقل الخارجي لجميع المعلمين ممن تقدموا لحركة النقل للعام الدراسي الجاري بتاريخ 16 جمادي الآخرة 1440، ويجب على كافة المتقدمين القيام بطباعة استمارة النقل الخارجي وتصديقها من جانب قادة المدارس في الموعد المحدد لذلك، كما يجب الاحتفاظ بالاستمارة من أجل تقديمها أو في حال التقديم إلكترونياً، كما يتم الاحتفاظ بصورة مُصدقة منها لدى قائد المدرسة لتيسير الرجوع إليها في حال الاحتياج لها، ويتم دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية باتباع رابط نظام نور بالسجل المدني الرسمي المرفق.

تحديث 5 مارس 2019: وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من قبل إدارة التقويم والقبول وزارة التعليم السعودية المتعلقة بمتابعة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات في نظام نور المركزي الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1440هـ لجميع مراحل التعليم العام (الابتدائي، المتوسط، الثانوي)، فقد تم اكتمال إدخال درجات أعمال السنة للفترة الأولى للمرحلتين المتوسطة والثانوية وإصدار الإشعارات اعتباراً من 19 جمادي الأخرة 1440هـ وحتى 23 جمادي الأخرة 1440هـ، ويتم دخول نظام نور 1440 برقم الهوية الوطنية باتباع الرابط الرسمي المرفق.

خطوات الإطلاع على الطلاب المُسجلين في نظام نور

يتم التعرف على خطوات الإطلاع على الطلاب المُسجلين في نظام نور المركزي بالصف الأول الابتدائي أو مرحلة الطفولة المُبكرة، ومعرفة هل تم قبول الطلب أو رفضه من قبل الإدارة من خلال النقاط التالية:

دخول نظام نور لولي الأمر. الضغط على “طلبات التسجيل”. تحديد حالة الطلب من القائمة المنسدلة (تم إرسال الطلب للمدرسة). إدخال رقم الهوية والجنسية. بعد تحديد اختيار “تم إرسال الطلب للمدرسة” سيظهر أمامك قائمة بأسماء الطلاب/الطالبات التي يمكن عن طريقها قبول الطلاب أصحاب الطلبات المكتملة، ويجب تحديد القسم قبل القبول، كما يمكن رفض طلب التسجيل المتضمن أخطاء. في حال تم رفض الطلب، فسوف يعود ملف الطالب مرة أخرى لحساب ولي الأمر في نظام نور المركزي ويمكن تحديد مدرسة جديدة، ويتم دخول الموقع المركزي نور بواسطة رابط نظام نور بالسجل المدني المرفق بالمقال.

تحديث: يتم إدخال الغياب في نظام نور المركزي قبل نهاية الحصة الأولى، ويتم إشعار ولي الأمر بواسطة رسالة نصية على الهاتف في حينه، إلى جانب الإشعار الورقي في يوم حضور الطالب ، وتتحمل المدرسة المسؤولية في حال تعرض أي طالب أو طالبة لأي ضرر خارج المدرسة أثناء اليوم الدراسي في حال عدم إدخال الغياب لهذا اليوم، والمسؤول عن تنفيذ ذلك هو قائد المدرسة أو من يتم تفويضه بالصلاحيات.

تسجيل الطلاب في نظام نور 1440

تم فتح باب القبول والتسجيل المركزي لفئة جديدة من الطلاب بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1440-1441هـ عبر موقع نظام نور المركزي برقم الهوية الوطنية 1440، ويمكنكم التعرف على الفئة الجديدة التي يمكنهم تسجيل أبنائهم حالياً في النظام من خلال التالي:

الفئة : الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة المواطنين السعودين وهم:

أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين لبطاقة التنقل ذات الـ5 سنوات ومن في حكم هذه الفئة. أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. أبناء الجالية اليمنية. أبناء الدبلوماسيين.

بداية التسجيل: يبدأ تسجيل الطلاب اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 3 رجب 1440هـ الموافق لتاريخ 10 مارس 2019م،ويتم التسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد من خلال اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني فقط، وتوضح الصورة التالية الفئات العمرية للطلاب والطالبات المتاح لهم التسجيل في نظام نور برقم الهوية الوطنية.

تحديث: وفقاً للجدول الزمني أو الخطة الزمنية الموضوعة من جانب وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية المتعلقة بمواعيد وإجراءات حركة النقل الداخلية والخارجية عبر نظام نور للمعلمين للعام الدراسي الجاري 1439-1440هـ، فمن المقرر أن يتم إطلاق نتائج النقل الخارجي 1440 اليوم الخميس 7 رجب 1440هـ الموافق لتاريخ 14 مارس 2019م، ويتم الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي من خلال اتباع رابط نظام نور بالسجل المدني المرفق بالمقال.

حركة النقل الخارجي 1440

تم إطلاق نتائج حركة النقل الخارجي 1440 للمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7 من الشهر الهجري الجاري، كما تم فتح استقبال طلبات الاعتراض على حركة النقل الخارجي بنفس تاريخ إتاحة النتائج عبر موقع نور المركزي، وتستمر فترة الاعتراض حتى تاريخ 17 رجب 1440 لمن يرغب في تقديم الاعتراض أو التظلم على النتيجة إلكترونياً عبر نظام نور 1440.

تحديث 1 أبريل 2019م: تم الإعلان عن إضافة أيقونة التسجيل في مرحلة الطفولة المُبكرة 1440، وسوف يتم إتاحة التسجيل عن طريق إدارة التعليم التي تتبعها الروضة، وسيتم الإعلان عن موعد البدء في استقبال طلبات أولياء الأمور لتسجيل الأبناء في رياض الأطفال أو الروضات الحكومية فور الانتهاء من التنظيمات التي تتعلق ببرنامج نظام نور المركزي، ويتم دخول الموقع الرسمي باتباع رابط نظام نور بالسجل المدني المرفق.