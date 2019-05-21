تقديم المدارس اليابانية المصرية 2019 : مواعيد وجميع شروط الالتحاق بالمدارس اليابانية

تقديم المدارس اليابانية المصرية 2019 ، والذي اقترب موعد التقديم فيها للطلاب وعمل اختبارات المعلمين على حد سواء، تعرف على موعد بداية التسجيل الإلكتروني على رابط تقديم المدارس اليابانية المصرية وكيفية التسجيل، كما يمكنك التعرف على الشروط الواجب توافرها في الطالب ليتم قبوله في المدارس والواجبات المقررة علية في حين تم القبول وعمل المقابلات بالمدارس.
تقديم المدارس اليابانية المصرية 2019 موعد وشروط التقديم
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شروط قبول الطلاب الجدد وذلك في عدد 40 مدرسة على مستوى الجمهورية بمعظم المحافظات المصرية، وشروط الالتحاق بالمدارس اليابانية هذا العام كالتالي:
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أن يكون الطفل مصري الجنسية.
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السن ضمن الشريحة العمرية المقررة لكل مرحلة تعليمية.
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قبول الأطفال في رياض الأطفال “KG1″حسب الأكبر عمراً في أول أكتوبر من سن 4 سنوات، ولا يزيد عن 5 سنوات.
-
قبول الأطفال في رياض الأطفال “KG2” حسب الأكبر سنا من سن 5 سنوات وأقل من 6 سنوات.
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قبول الأطفال الصف الأول الابتدائي حسب الأكبر عمراً أول أكتوبر من سن 6 سنوات وأقل من 7 سنوات.
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قبول الأطفال الصف الثاني الابتدائي، حسب الأكبر عمرا أول أكتوبر من سن 7 سنوات وأقل من 8 سنوات.
تقديم المدارس اليابانية المصرية
يرتفع الآن بحث الطلاب عن رابط التقديم في المدارس اليابانية للطالب المصري والمعلم على حد سواء، ومع اقتراب انتهاء الامتحانات في المدارس المصرية للمراحل الدراسية المتنوعة، ابتدائي والإعدادي والثانوي، يبدأ البحث عن مواعيد التقديم للمدارس، ومواعيد تقديم المدارس اليابانية وكيفية التقديم لها.
مصروفات المدارس اليابانية وتفاصيلها
- يتم دفع 2000 جنيه مقابل أنشطة.
- يتم دفع 4000 جنيه قسط أول من المصروفات.
- الزي المدرسي قيمته 970 جنيها ويشمل الزي المدرسي “عدد واحد بولو شيرت صيفي ، و عدد واحد بولو شيرت شتوي ، وعدد واحد جاكيت شتوي ، وواحد بنطلون أسود أو جيب، وعدد واحد ترينج رياضي قطعتين“.
- يتم دفع رسم 200 جنيه مقابل تحميل تطبيق مخصص للتواصل على المحمول، ويتم دفعه مرة واحدة عند الالتحاق بالمدرسة .
- إجمالي المصروفات المطلوب تسديدها 7170 جنيها مصري.
- يتم تسديدها على حساب المدارس المصرية اليابانية من خلال البنك الأهلي المصري خلال 5 أيام عمل من تاريخ وصول الرسالة لأولياء الأمور.
- جملة المصروفات الدراسية في العام 11 ألفا و170 جنيها مقسمة على قسطين
تقديم المدارس اليابانية المصرية وشروط ومعايير القبول في المدارس اليابانية
- لم تتغير معايير قبول الطالب في “كي جي 1″، حيث يجب أن يكون السن من 4 وحتى 5 سنوات، وفي “كي جي 2” من 5 وحتى 6 سنوات.
- يتم التقديم والتسجيل بشكل إلكتروني في المدارس، لحين الإعلان عن أسماء المقبولين، ثم يتم تقديم الأوراق فيما بعد للمدارس المقبولين فيها.
- تم الانتهاء من تجهيز 45 مدرسة وجاري الانتهاء من تجهيز باقي المدارس على مستوى الجمهورية.
- يكون محل إقامة الطالب في نطاق الإدارة التعليمية التابع له سكن الوالد.
- يكون الطالب من المتقدمين الأكبر سنا سواء في “كي جي 1” أو “كي جي 2” أو الصف الأول الابتدائي.
- ليس هناك اعتراض على الطلاب الأكبر سنا.
- شرط اجتياز الطالب لجميع الاختبارات الإلكترونية، والإجابة عن الأسئلة في النواحي السلوكية والنفسية والتربوية والاجتماعية لتتواءم طبيعة الطالب مع الأنشطة اليابانية.
- اجتياز الطالب للمقالات الشخصية التي تتم بعد قبوله واجتيازه للاختبارات الإلكترونية.8- سيكون لكل مدرسة لجنة خاصة بقبول الطلاب، بعضوية مدير المدرسة ومسئول من المديرية التعليمية بالمحافظة، مع أساتذة في السلوك وعلم الاجتماع والشئون التربوية.
- إتاحة حضور ولي الأمر أثناء الاختبارات – دون أي تدخل منه- للتأكد بنفسه من نزاهة وشفافية مسارها، حتى لا يشك أحد من قبول طفل غير مستوفٍ للشروط.
- لن يكون مؤهل الأب أو الأم عائقا أمام التحاق أي طفل بالمدارس اليابانية مثلما يحدث في بعض المدارس الخاصة والدولية، لأن ذلك حسب المصدر “تمييز فج”.
- في حال قبول الطالب، سوف يتم عقد لقاء بين اللجنة وولي الأمر وابنه لاطلاعه على شروط ومعايير الدراسة بالمدارس اليابانية، وإذا رفض الإقرار بقبولها سوف يتم رفض قبول ابنه.
- في ذات اللحظة سوف يوقع ولي الأمر على تعهد مكتوب بأن يحضر إلى المدرسة 20 ساعة سنويا للقيام بأعمال تطوعية وإلا سوف يٌرفض قبول ابنه.
أماكن وجود المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية
|مسلسل
|المحافظة
|المركز / القسم
|المرحلة التعليمية
|عدد الفصول
|1
|أسوان
|مركز أسوان
|أساسي
|22
|2
|أسوان
|مركز أدفو
|أساسي
|11
|3
|أسوط
|مدينة أسيوط الجديدة
|أساس
|22
|4
|الإسكندرية
|قسم المنتزه
|أساسي
|22
|5
|الإسكندرية
|مدينة برج العرب
|أساسي
|22
|6
|الإسكندرية
|مدينة برج العرب
|من الحضانة للثانوي
|14
|7
|الإسماعيلية
|قسم القنطرة شرق
|من الحضانة للثانوي
|28
|8
|الإسماعيلية
|قسم ثان الإسماعيلية
|أساسي
|22
|9
|البحر الأحمر
|قسم ثان الغردقة
|أساسي
|11
|10
|البحر الأحمر
|قسم ثان الغردقة
|أساسي
|11
|11
|البحيرة
|قسم غرب المطرية
|أساسي
|11
|12
|البحيرة
|مركز أبو المطامير
|أساسي
|11
|13
|البحيرة
|حوش عيسى
|أساسي
|11
|14
|الجيزة
|قسم أول 6 أكتوبر
|من الحضانة للثانوي
|11
|15
|الجيزة
|قسم ثان 6 أكتوبر
|أساسي
|11
|16
|الجيزة
|قسم الشيخ زايد
|أساسي
|11
|17
|الدقهلية
|مركز بني عبيد
|أساسي
|22
|18
|الدقهلية
|قسم جمصة
|أساسي
|11
|19
|الدقهلية
|من الحضانة للثانوي
|14
|20
|الدقهلية
|قسم ميت غمر
|من الحضانة للثانوي
|28
|21
|السويس
|قسم فيصل
|أساسي
|11
|22
|الشرقية
|كفر صقر
|أساسي
|22
|23
|الشرقية
|قسم ثان العاشر من رمضان
|أساسي
|22
|24
|الشرقية
|قسم ثان العاشر من رمضان
|أساسي
|22
|25
|الغربية
|قسم ثان طنطا
|أساسي
|22
|26
|الغربية
|المحلة الكبرى
|أساسي
|11
|27
|الغربية
|سمنود
|أساسي
|11
|28
|الفيوم
|مدينة الفيوم الجديدة
|أساسي
|22
|29
|الفيوم
|مركز سنورس
|أساسي
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المدارس اليابانية المصرية 2019 : الآن تعرف على موعد التقديم للطلاب .. شروط وأماكن المدارس اليابانية
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التعليقات
انا عندى بنتين ٤و٦ سنين عايزة أقدامهم، امتى معاد التقديم
انا ابني هيتم ٤ سنين شهر ٩ وعايزه اقدمله كي جي ١ المفروض اقدم امتى
بعد إذنكم أنا كنت رشحت للتصفية النهائية لاختيار معلمي المدارس اليابانية, ولكن لم أعلم فما العمل, أرجوكم أفيدوني
عايز رقم التليفون المدرسة اليابنية دهشور وعايز اعرف المصاريف الدراسية 01223777729
ممكن لينك التقديم
عايزه اعرف التقديم للسنه القادمه هيكون امتى وازاي وعنوان المدرسه التابعه ل قسم المنتزه
يارت ل لسة فى تقديم يارت الرد
انا قدمت باسم جودى باسم ابراهيم الرفاعى فى مدرسه الشهيد يحيى شوقى بالمحله ومجليش اى رد بالقبول او الرفض مع العلم ام سنها ٤سنين ز١٠ شهور مرحله ١كجى
قدمت لإبني في شهر يوليو وتم ارسال رسالة بريد الكتروني لي امس لعلم ايداع في حساب البنك الاهلي
وبالبحث في كشوف المقبولين بالمدارس لم اجد اسم ابني .. فما العمل، مع العلم بعدم وجود بيانات مكان المدرسة او طريقة المواصلات بالبريد الالكتروني المرسل
استاذ محمود عصام الدين : وانا كمان نفس اللى حصل مع حضرتك وصلنى ايميل بالقبول ثم بعدها ايميل بالرسوم لعمل ايداع فى حساب نفس البنك المذكور ، ايضا دون ذكر بيانات مكان المدرسة
ارجو التواصل مع فى حالة وصلت لمعلومة عن المدارس او ارقام تليفونات لهم
مع جزيل الشكر
انا قدمت على النت لتلميذ اسمه احمد محمود سعد احمد مستوفي كل الشروط وبينه وبين المدرسة اليابانية- منشية سنورس الفيوم- حوالي200 متر ومع ذلك اسمه غير موجود بكشوف المقبولين ايه السبب؟ وهل فيه تقديم تاني ولا ايه؟
اسم إبني شفته في الكشوفات لكن مجتش رسالة أيه المطلوب اعمله
عاوز اعرف عنوان المدرسة اليابانية بحدائق اكتوبر بالتفصيل ضرورى جدا
وعاوز اعرف هدفع المصاريف ازاى
النتيجة ظهرت والكشوف بالاسماء
انا فدم ل ابنى الاسم : سيف الدين محمد رضوان عاوين القبول او الرفض انا قدم على الموقع لم يصل لى كود
k2
الكشوف بالاسماء ظهرت افتح وان شاء الله مقبوليين
الكشوف بالاسماء اتنشرت دلوقتي
لو سمحوت ممكن اعرف اسم جودى مصطفى سليمان بالقبول أو ارفض فى المدارس اليابانيه kg 1 مش عارفه اوصل للرابط النتيجه ارجو الرد
اريد برنت تقديم الطالب معاذ تامر احمد محمد الباهي مدرسة 6اكتوبر
اريد برنت تقديم الطالب معاذ تامر احمد محمد الباهي
لو سمحت راما تامر عبد العظيم خطاب ف مدرسه جمصه
انا قدمت لابنتي وحتى الآن لم يوصلني شيء
وصلنى ميل امس بالقبول
فين الكشوف والاسماء
انا مقدم لابني عن طريق الموقع ولم يصلني اي رد حتي الان بالقبول او الىفض ياريت افادة
هي النتيجة ظهرت فيه انا دورت في المواقع مش لاقية حاجة ومحدش بعت ايميل او اتصل
حد يفيدني ربنا يكرمكم
انا وصلنى ميل امس
هي نتيجة التقديم ظهرت فيه بيقولوا عدد المقبولين انا مجاش ايميل ومحدش اتصل وعمالة ادور في المواقع مش راقية حاجة
حد يفيدني الله يكرمكم
متى موعد ظهور النتيجة وعلى اى رابط برجاء سرعه الرد
ممكن اقدم الان لابنى؟
عيزه اعرف اقدم لابنتى ثالثه ابتدائي فين الموقع
انا قدمت وجالي رسالة فنهاية خطوات التنفيذ بتم الحفظ والتسجيل بنجاح وفنفس الصفحة الرقم القومي لابني اللي قدمتله.. هل كده خلاص ولا كان فيه خطوات اضافية.. لان سمعت ان فيه رقم كودي المفروض يوصلني اتابع النتيجه عن طريق الرقم الكودي
رابط التقديم دايما مش شغال
هي المصاريف 10000 عشرة آلاف جنية مصري بجد ده ولا هزار امال السنة اللي فاتت كانو قايلين من 2000 ل 4000لية وبعدين كانو بيقولو ان المدارس اليابانية للناس كلها وللطبقة المتوسطة قبل الناس الكبيرة بقا دي في متناول الناس اللي زينا اتقو الله عشان كدة حرام
لو سمحت انا حفيدي مواليد الشرقيه ووالده مواليد الشرقيه لكن هو مقيم عندي بسبب وفاه والدته ينفع اسجل له في ميت غمر وهي مدرسه ميت غمر بيتم التسجيل فيها ولا لسه
التقديم قفل ولا لسه شغال
امتي حايتم اعلان المقبولين في المدارس اليابانية؟
دخلت للتقديم اكثر من مره
ولايتم قبول بيانات ولى الامر واعتبارها غير صحيحه على الرغم من مراجعتى لها اكثر من مره مع تحرى الدقه
انا فتحت الموقع علشان اسجل لابنى فى تاني ابتدائى رفض مش التقديم من كى جى لغايه تالته ابتدائى هما كتبوا كده الرابط رد ان سن ابنى غير مناسب ان بقدم تحويل مش اولى حد يفهمنى
مقدم لابني عن طريق الموقع ولم يصلني اي رد حتي الان بالقبول او الرفض يا ريت الافاده ولم يظهر اسمو في كاشف الأسماء القبولين ايه الأسباب
انا من سكان الهرم تابع لادارة الهرم التعليميه هل من حقي التقديم لابني KG1
بعدما ضغطت زر حفظ واثناء الحفظ قطع اتصال النت
ازاي اعرف ان التسجيل تم؟
وطبعا اخاف ارسل مرة اخري يتم الغاء الطلب
طيب بالنسبة لأولاد البشوات والبهوات اللي في بلدنا
هل ستكون لهم ميزة ؟؟؟؟؟
أم سيكون النظام ياباني بدون محسوبية وكوسة .
دي مصروفاتها ١٠٠٠٠للطالب
ازاي ده
لو سمحت الي يعرف التقديم امتا والرابط بتاعهم ايه ياريت يفيدنا
كيفية التقديم في المدارس اليابانية
عايز اعرف رابط تسجيل المدارس اليابانية
اريد الاتحاق بهذا المرسة
اريد معرفة موعد التقديم للطلبة بالمدارس اليا
بانية
امت حيفتح بابا التقديم