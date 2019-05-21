تقديم المدارس اليابانية المصرية 2019 : مواعيد وجميع شروط الالتحاق بالمدارس اليابانية

تقديم المدارس اليابانية المصرية 2019 ، والذي اقترب موعد التقديم فيها للطلاب وعمل اختبارات المعلمين على حد سواء، تعرف على موعد بداية التسجيل الإلكتروني على رابط تقديم المدارس اليابانية المصرية وكيفية التسجيل، كما يمكنك التعرف على الشروط الواجب توافرها في الطالب ليتم قبوله في المدارس والواجبات المقررة علية في حين تم القبول وعمل المقابلات بالمدارس.

تقديم المدارس اليابانية المصرية 2019 موعد وشروط التقديم



كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شروط قبول الطلاب الجدد وذلك في عدد 40 مدرسة على مستوى الجمهورية بمعظم المحافظات المصرية، وشروط الالتحاق بالمدارس اليابانية هذا العام كالتالي:

أن يكون الطفل مصري الجنسية.

السن ضمن الشريحة العمرية المقررة لكل مرحلة تعليمية.

قبول الأطفال في رياض الأطفال “KG1″حسب الأكبر عمراً في أول أكتوبر من سن 4 سنوات، ولا يزيد عن 5 سنوات.

قبول الأطفال في رياض الأطفال “KG2” حسب الأكبر سنا من سن 5 سنوات وأقل من 6 سنوات.

قبول الأطفال الصف الأول الابتدائي حسب الأكبر عمراً أول أكتوبر من سن 6 سنوات وأقل من 7 سنوات.

قبول الأطفال الصف الثاني الابتدائي، حسب الأكبر عمرا أول أكتوبر من سن 7 سنوات وأقل من 8 سنوات.

تقديم المدارس اليابانية المصرية يرتفع الآن بحث الطلاب عن رابط التقديم في المدارس اليابانية للطالب المصري والمعلم على حد سواء، ومع اقتراب انتهاء الامتحانات في المدارس المصرية للمراحل الدراسية المتنوعة، ابتدائي والإعدادي والثانوي، يبدأ البحث عن مواعيد التقديم للمدارس، ومواعيد تقديم المدارس اليابانية وكيفية التقديم لها. مصروفات المدارس اليابانية وتفاصيلها يتم دفع 2000 جنيه مقابل أنشطة.

يتم دفع 4000 جنيه قسط أول من المصروفات .

الزي المدرسي قيمته 970 جنيها ويشمل الزي المدرسي “عدد واحد بولو شيرت صيفي ، و عدد واحد بولو شيرت شتوي ، وعدد واحد جاكيت شتوي ، وواحد بنطلون أسود أو جيب، وعدد واحد ترينج رياضي قطعتين “.

يتم دفع رسم 200 جنيه مقابل تحميل تطبيق مخصص للتواصل على المحمول، ويتم دفعه مرة واحدة عند الالتحاق بالمدرسة .

إجمالي المصروفات المطلوب تسديدها 7170 جنيها مصري.

يتم تسديدها على حساب المدارس المصرية اليابانية من خلال البنك الأهلي المصري خلال 5 أيام عمل من تاريخ وصول الرسالة لأولياء الأمور .

جملة المصروفات الدراسية في العام 11 ألفا و170 جنيها مقسمة على قسطين تقديم المدارس اليابانية المصرية وشروط ومعايير القبول في المدارس اليابانية لم تتغير معايير قبول الطالب في “كي جي 1″، حيث يجب أن يكون السن من 4 وحتى 5 سنوات، وفي “كي جي 2” من 5 وحتى 6 سنوات. يتم التقديم والتسجيل بشكل إلكتروني في المدارس، لحين الإعلان عن أسماء المقبولين، ثم يتم تقديم الأوراق فيما بعد للمدارس المقبولين فيها. تم الانتهاء من تجهيز 45 مدرسة وجاري الانتهاء من تجهيز باقي المدارس على مستوى الجمهورية. يكون محل إقامة الطالب في نطاق الإدارة التعليمية التابع له سكن الوالد. يكون الطالب من المتقدمين الأكبر سنا سواء في “كي جي 1” أو “كي جي 2” أو الصف الأول الابتدائي. ليس هناك اعتراض على الطلاب الأكبر سنا. شرط اجتياز الطالب لجميع الاختبارات الإلكترونية، والإجابة عن الأسئلة في النواحي السلوكية والنفسية والتربوية والاجتماعية لتتواءم طبيعة الطالب مع الأنشطة اليابانية. اجتياز الطالب للمقالات الشخصية التي تتم بعد قبوله واجتيازه للاختبارات الإلكترونية.8- سيكون لكل مدرسة لجنة خاصة بقبول الطلاب، بعضوية مدير المدرسة ومسئول من المديرية التعليمية بالمحافظة، مع أساتذة في السلوك وعلم الاجتماع والشئون التربوية. إتاحة حضور ولي الأمر أثناء الاختبارات – دون أي تدخل منه- للتأكد بنفسه من نزاهة وشفافية مسارها، حتى لا يشك أحد من قبول طفل غير مستوفٍ للشروط. لن يكون مؤهل الأب أو الأم عائقا أمام التحاق أي طفل بالمدارس اليابانية مثلما يحدث في بعض المدارس الخاصة والدولية، لأن ذلك حسب المصدر “تمييز فج”. في حال قبول الطالب، سوف يتم عقد لقاء بين اللجنة وولي الأمر وابنه لاطلاعه على شروط ومعايير الدراسة بالمدارس اليابانية، وإذا رفض الإقرار بقبولها سوف يتم رفض قبول ابنه. في ذات اللحظة سوف يوقع ولي الأمر على تعهد مكتوب بأن يحضر إلى المدرسة 20 ساعة سنويا للقيام بأعمال تطوعية وإلا سوف يٌرفض قبول ابنه.

أماكن وجود المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية

مسلسل المحافظة المركز / القسم المرحلة التعليمية عدد الفصول 1 أسوان مركز أسوان أساسي 22 2 أسوان مركز أدفو أساسي 11 3 أسوط مدينة أسيوط الجديدة أساس 22 4 الإسكندرية قسم المنتزه أساسي 22 5 الإسكندرية مدينة برج العرب أساسي 22 6 الإسكندرية مدينة برج العرب من الحضانة للثانوي 14 7 الإسماعيلية قسم القنطرة شرق من الحضانة للثانوي 28 8 الإسماعيلية قسم ثان الإسماعيلية أساسي 22 9 البحر الأحمر قسم ثان الغردقة أساسي 11 10 البحر الأحمر قسم ثان الغردقة أساسي 11 11 البحيرة قسم غرب المطرية أساسي 11 12 البحيرة مركز أبو المطامير أساسي 11 13 البحيرة حوش عيسى أساسي 11 14 الجيزة قسم أول 6 أكتوبر من الحضانة للثانوي 11 15 الجيزة قسم ثان 6 أكتوبر أساسي 11 16 الجيزة قسم الشيخ زايد أساسي 11 17 الدقهلية مركز بني عبيد أساسي 22 18 الدقهلية قسم جمصة أساسي 11 19 الدقهلية من الحضانة للثانوي 14 20 الدقهلية قسم ميت غمر من الحضانة للثانوي 28 21 السويس قسم فيصل أساسي 11 22 الشرقية كفر صقر أساسي 22 23 الشرقية قسم ثان العاشر من رمضان أساسي 22 24 الشرقية قسم ثان العاشر من رمضان أساسي 22 25 الغربية قسم ثان طنطا أساسي 22 26 الغربية المحلة الكبرى أساسي 11 27 الغربية سمنود أساسي 11 28 الفيوم مدينة الفيوم الجديدة أساسي 22 29 الفيوم مركز سنورس أساسي

أقرأ أيضا وتعرف على:

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس تيرم ثاني 2019 : تعرف على نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات هنا روابط مديريات التعليم

المدارس اليابانية المصرية 2019 : الآن تعرف على موعد التقديم للطلاب .. شروط وأماكن المدارس اليابانية

في حال وجود سؤال أو استفسار لدى أبناؤنا الطلاب والطالبات يرجى ترك تعليق على هذا التقرير بالسؤال أو الاستفسار وسنجيب على جميع التعليقات تباعاً، مع خالص الأماني لكم بالتوفيق والنجاح.

← إقرأ أيضاً: