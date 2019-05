نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثانى الصف السادس الابتدائى على بوابة التعليم الأساسى في محافظة القاهرة برقم الجلوس

يترقب كل طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائى، نتيجة الترم الثانى 2019، فى محافظة القاهرة، وبقية المحافظات أيضا، ينتظرون بفارغ الصبر اعلان النتيجة ومعرفة نتيجة مجهودهم طول العام، فقد انتهت امتحانات الصف السادس الابتدائى منذ أيام قليلة، وقد خرج معظم الطلاب راضين عن مستوى الامتحانات، مؤكدين أن كل الاسئلة كانت فى مستوى الطالب المتوسط، وقد بدأت عمليات التصحيح فى جميع المدارس، سيتم تصحيح الامتحانات فى كل المدارس على حدة، بدلا ما كان يتم على مستوى المحافظة، وسيتم مراجعة الدرجات كاملة ورصد درجات كل طالب وطالبة، ثم اعداد كشوفات النتائج، لاعلانها لكل الطلاب والطالبات بعد ذلك.

سيتم فى جميع المدارس اعلان النتيجة قريبا، فى موقع بوابة التعليم الاساسى، وكذلك يستطيع أولياء أمور طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائى، الاستعلام عن نتيجة امتحانات الترم الثانى، فور أن تقوم المدارس باعلان النتائج واعتمادها وسيكون ذلك من خلال مديرية التربية والتعليم، وذلك على رابط وزارة التربية والتعليم من هنا ، باختيار الصف الذى به الطالب واختيار الترم ثم يقوم بكتابة برقم جلوس الطالب، كما يمكن أيضا معرفة نتيجة الابتدائية من خلال موقع أخر نتيجة الصف السادس الابتدائى من هنا، وسيتم متابعةأخبار النتائج، و أى روابط سوف تنشر النتيجة.

سيتم نشر النتيجة على بوابة التعليم االاساسى التابعة لمديرية التربية و التعليم و يمكن للطلاب الاستعلام عنها قريبا

جدير بالذكر أن الصف السادس الابتدائية أصبحت ضمن سنوات النقل، مثلها مثل بقية السنوات الاخرى مثل الصف الثالث الابتدائى، و الصف الرابع الابتدائى و الصف الخامس الابتدائى، و كان فى السابق يعتبرونها شهادة لأنها تنقل الى مرحلة جديدة هى المرحلة الاعدادية.

