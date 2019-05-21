نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثانى الصف السادس الابتدائى على بوابة التعليم الأساسى في محافظة القاهرة برقم الجلوس

يترقب كل طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائى، نتيجة الترم الثانى 2019، فى محافظة القاهرة، وبقية المحافظات أيضا، ينتظرون بفارغ الصبر اعلان النتيجة ومعرفة نتيجة مجهودهم طول العام، فقد انتهت امتحانات الصف السادس الابتدائى منذ أيام قليلة، وقد خرج معظم الطلاب راضين عن مستوى الامتحانات، مؤكدين أن كل الاسئلة كانت فى مستوى الطالب المتوسط، وقد بدأت عمليات التصحيح فى جميع المدارس، سيتم تصحيح الامتحانات فى كل المدارس على حدة، بدلا ما كان يتم على مستوى المحافظة، وسيتم مراجعة الدرجات كاملة ورصد درجات كل طالب وطالبة، ثم اعداد كشوفات النتائج، لاعلانها لكل الطلاب والطالبات بعد ذلك.
نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي 2018 الترم الثانى في محافظة القاهرة
سيتم فى جميع المدارس اعلان النتيجة قريبا، فى موقع بوابة التعليم الاساسى، وكذلك يستطيع أولياء أمور طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائى، الاستعلام عن نتيجة امتحانات الترم الثانى، فور أن تقوم المدارس باعلان النتائج واعتمادها وسيكون ذلك من خلال مديرية التربية والتعليم، وذلك على رابط وزارة التربية والتعليم من هنا ، باختيار الصف الذى به الطالب واختيار الترم ثم يقوم بكتابة برقم جلوس الطالب، كما يمكن أيضا معرفة نتيجة الابتدائية من خلال موقع أخر نتيجة الصف السادس الابتدائى من هنا، وسيتم متابعةأخبار النتائج، و أى روابط سوف تنشر النتيجة.
سيتم نشر النتيجة على بوابة التعليم االاساسى التابعة لمديرية التربية و التعليم و يمكن للطلاب الاستعلام عنها قريبا
جدير بالذكر أن الصف السادس الابتدائية أصبحت ضمن سنوات النقل، مثلها مثل بقية السنوات الاخرى مثل الصف الثالث الابتدائى، و الصف الرابع الابتدائى و الصف الخامس الابتدائى، و كان فى السابق يعتبرونها شهادة لأنها تنقل الى مرحلة جديدة هى المرحلة الاعدادية.
التعليقات
٧٠٢
ياسمين صلاح السيد. رقم الجلوس 69
ياشوية برده كتاب الدين فين
كتاب ايه
يهبل وعبيط
نعم احنا عيزين الشهاده جبتيها انت يا صباح منين لو عرفتي تيجيبيها حتهالي رقم الجلوس اه 673
الشهاده فين مش مكتوب حاجه احن عيزين الشهاده
تريد معرفه نتيجة الصف السادس الابتدائي 2018
https://www.cairogovresults.com/index.aspx
ارجو رد 6625
الشهدا
فين الشهادة دية ياعم