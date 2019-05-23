رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري الترم الثاني يتابع طلاب المرحلة الإعدادية بالأزهر أخر تطورات نتيجة إمتحان نهاية العام الدراسي 2019 حيث بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالأزهر الإمتحانات يوم الاثنين الموافق 13 – 5 على أن تنتهي يوم 20 من نفس الشهر حيث قامت المناطق الأزهرية، بعمل الاستعدادات الكاملة لبدء امتحانات الشهادة الاعدادية نهاية العام ،وقام جميع رؤساء المناطق الأزهرية المختلفة بالتشديد على ضرورة تهيئة اللجان الامتحانية, وستم الإعلان عن النتيجة بعد الانتها من أعمال التصحيح والمراجعة .

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري.

وسنتابع مع طلاب الشهادة الأزهرية كل ما هو جديد لحظة بلحظة من خلال موقع نجوم مصرية, موعد ظهور نتيجة الشهادة الازهرية الترم الثاني فور الانتهاء من كافة الأعمال التي يقوم بها كنترول الشهادة الأزهرية سواء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في قوائم للطُلاب ورفعها من خلال شبكة الإنترنت على المواقع الرسمية بوابة الأزهر التعليمية من أجل إتاحتها والتعرف عليها بواسطة رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

الاستعلام عن رابط الشهادة الإعدادية الازهرية.

ولمعرفة الوصول إلى الإستعلام عن نتيجة أخر العام اتبع الخطوات الأتية .

اولا يقوم الطالب بالدخول إلى ———- بوابة الأزهر التعليمية.

ثانيا يقوم الطالب على خانة نتائج الطُلاب.

ثالثا إدخال البيانات المطلوبة سواء اسم الطالب أو رقم الجلوس الخاص به.

رابعا الضغط على خانة عرض النتيجة.

ويذكر أن وصلت نسبة نجاح الشهادة الأزهرية الترم الأول للعام الدراسي 2019 إلى 71.56% ووصل عدد الطلاب الناجحين إلى 86174 طالبا وطالبة في كافة محافظات الجمهورية وكانت نسبة نجاح الطالبات تفوقن على البنين كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني لكل المحافظات

مجموع درجات النجاح فى مواد الشهادة الاعدادية بالازهر :

مجموع النجاح فى مادة الفقه 25 درجة.

مجموع النجاح فى مادة اصول الدين 20 درجة

مجموع النجاح فى مادة الثقافة الاسلامية 10 درجة

مجموع النجاح فى مادة اللغة العربية 50 درجة

مجموع النجاح فى مادة القرآن الكريم 20 درجة

مجموع النجاح فى مادة اللغة الانجليزيه/الاجنبيه 20 درجة

مجموع النجاح فى مادة الدراسات الاجتماعيه 20 درجة

مجموع النجاح فى مادة العلوم 20 درجة

مجموع النجاح فى مادة التربية الفنيه 10 درجة

مجموع النجاح فى مادة الحاسب الالى 20درجة

مجموع النجاح فى مادة الرياضيات 30درجة.

تستمر أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق إجابات امتحانات الفصل الدراسي الأول تمهيدا لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2019 داخل الكنترول المركزي الموجود فى جميع قطاعات المعاهد الأزهرية على مستوى أنحاء الجمهورية.

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

← إقرأ أيضاً: