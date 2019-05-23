رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية, يترقب الالاف من طلابة وطالبات الشهادة الإعدادية ظهور النتيجة بفارغ الصبر حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنها في الساعات المقبلة لكي يطمئن أولياء الأمور من نتائج أبنائهم ويعلم الطلبة أيضا درجاتهم, وجاري رفع النتيجة بالأسم ورقم الجلوس خلال الأيام القلية المقبلة وسوف يتم نشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية فور ظهورها بكافة الإدارات التعليمية بمحافظة الغربية والتي تشمل (إداراة مركز بسيون‏ ,إداراة مركز زفتى , إداراة مركز سمنود‏ ,إداراة مركز السنطة‏ , إداراة مركز طنطا‏ ,إداراة مركز قطور‏ ,إداراة مركز كفر الزيات‏ ,إداراة مركز المحلة الكبرى).

‏رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية.

صرح أحد المصادر بالغربية أن اللجان بالكنترول إنتهت من تصحيح جميع مواد الترم الثاني للشهادة الإعدادية التي تشمل اللغة العربية، الانجليزي، الدراسات الاجتماعية، الجبر والاحصاء، الهندسة، العلوم،وكانت امتحانات الترم الأول قد بدأت يوم الثلاثاء 17 -1-2019 واستمرت لمدة أسبوع حتى إنتهت يوم الخميس 24 من نفس الشهر، وكانت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية العام الماضي بلغت 76.9% بمحافظة الغربية, تقدم للإمتحان 67 ألف و813 طالب وطالبة ، حضر منهم 67 ألفا و723 من الطلاب، فيما يعني أنه قد غاب 90 طالبا وطالبة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية.

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الغربية ————من هنا.

كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية———-من هنا

كما يمنكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الشناوي عايد قد تفقد لجان تقدير الدرجات لامتحانات الصف الثالث الإعدادي،الترم الثاني بمقر مدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية بمدينة طنطا. وخلال الزيارة وجّه الشناوي الى ضرورة تحري الدقة أثناء تقدير الدرجات، ومراعاة صالح جميع الطلاب لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

أدخل على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على عرض النتيجة.

يجري حاليا الإنتهاء من أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية و رصد الدرجات، و فور صدورها ومن لم يستطيع الحصول على نتيجته بسبب الضغط الشديد على الموقع يترك لنا تعليق فيه رقم الجلوس والاسم والمدرس، وسوف نرد عليه سريعًا بالنتيجة وبيان الدرجات.

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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