رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة دمياط الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة دمياط, يبحث الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية منذ إنتهاء فترة الإمتحانات وازداد البحث عقب ظهور نتيجة كلا من (الجيزة, كفر الشيخ, الإسكندرية, مرسى مطروح) ومن المتوقع أن تعلن نتائج باقي المحافظات في الساعات القلية المقبلة بعد أن تنتهي كل الإدارات, عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات, واقتربت كافة الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بدمياط من إعلان النتيجة بجميع المحافظة لكلا من (إدارة رس البر ، إدارة عزبة البرج ، إدارة كفر البطيخ ، إدارة ميت أبو غالب ، إدارة الروضة ، إدارة السرو ، إدارة فارسكور ،إدارة كفر العرب ، إدارة الزرقا.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة دمياط.

كما وجه المحافظ تعليماته إلى جميع الجهات المعنية داخل دمياط للتنسيق سويا من أجل متابعة الامتحانات بجميع أنحاء المحافظة, وأن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط من داخل الكتاب المدرسي ولم يصدر أي شكاوى أثناء سير الامتحانات في كافة الإدارات التابعة لدمياط وأنهم لم ينتهوا من عملية التصحيح والمراجعة حتى الأن وأن النتيجة سوف تظهر في خلال فترة قصيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2019 بالإسم ورقم الجلوس

الإستعلام عن نتيجة الترم الأول لمحافظة دمياط 2019.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمحافظة دمياط، موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا

كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط——————————من هنا.

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

كما يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 برقم الجلوس.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية.

الجدير بالذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط الترم الأول بنسبة نجاح بلغت 71%، ويرجح أن ترتفع النسبة المئوية لنسب النجاح العامة على مستوى البنين والبنات.

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