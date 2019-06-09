رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس moe.gov.eg

ينتظر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إطلاق رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 لاستخراج نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، وذلك بعد قاموا بأداء اختبارات نهاية العام الدراسي في الفترة من 19 حتى 30 مايو 2019م، وقد تمت الاختبارات بصورة إلكترونية عن طريق نظام التابلت الجديد بالمدارس المُجهزة وبنظام open book، والهدف من هذا النظام هو النجاح ومن ثم الانتقال للصف الثاني الثانوي من خلال حصول الطالب أو الطالبة على درجة 50% أو أكثر فيما تمت دراسته من مواد دراسية في الفصل الدراسي الثاني.

وسوف يتم إطلاق رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 للاستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي خلال الأيام المُقبلة بمشيئة الله تعالى، وقد تم عقد مؤتمراً صحفياً أعلن فيه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن بعض النقاط التي تتعلق بـ نتيجة أولى ثانوي 2019 دور مايو، وتتمثل في التالي:

التحقق من مدى قدرة استيعاب الطلاب للنظام الجديد.

نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني جيدة.

يوجد 256 مركز تصحيح على مستوى المحافظات لتصحيح 150 مليون سؤالاً.

المشاكل التي واجهت بعض الطلاب أثناء الاختبارات تم أخذها في الاعتبار مراعاةً لمصلحة كافة الطلاب والطالبات.

نظام الامتحانات الجديد هو نظام مصري خالص 100% لا يعتمد على شبكة الإنترنت.

سيتم عقد مؤتمراً صحفياً خلال الأيام المُقبلة لإعلان نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم عن أن مراكز التصحيح المتمثلة في 256 مركزاً للتصحيح على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية تعمل في الوقت الحالي على تصحيح إجابات الطلاب والطالبات وتدقيقها، وتعمل هذه المراكز على مدار اليوم لتصحيح 150 مليون سؤال، وكان قد تم الإعلان من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم على أنه سيتم إطلاق ونشر نتيجة أولى ثانوي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وسيتم نشرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني الذي يمكنكم الدخول إليه باتباع رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الرسمي المرفق.

ولا تزال عملية تصحيح إجابات طلاب الصف الأول الثانوي الترم الثاني جاريةً ولم يتم تحديد موعداً رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم للإعلان عن موعد اعتماد النتائج ومن ثم نشرها عبر الموقع الإلكتروني المُخصص لاستخراج نتائج الصف الأول الثانوي 2019، وسوف يتم بمشيئة الله تعالى عقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي كاملةً، ومن يرغب في دخول موقع الوزارة يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 المرفق من خلال التالي:

بوابة وزارة التعليم الرسمية (moe.gov.eg). موقع الثانوية العامة (thanwya.emis).

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