رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الصفق الثالث الاعدادي الترم الثاني حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 146437 طالب وطالبة حضر منهم 143023 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 116239 طالب وطالبة بنسبة 81.2 %، من بينهم 193 طالب وطالبة حاصلين على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة, يبحث عن النتيجة جميع طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي عقب الإنتهاء من فترة الامتحانات التي شهدت استقرار ونظام جيد في أغلب المديريات التعليمية بجميع محافظات مصر ولم تصدر أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور تخص المواد الدراسية حيث جاءت أسئلة الامتحانات في مستوى الطلبة ولم تخرج عن المنهج الدراسي وسوف نعرض لكم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة برقم الجلوس في حال اعتماد النتيجة ونشرها على الأنترنت مباشرة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.

كان الترم الأول بلغ عدد المتقدمين للامتحان من الطلبة والطالبات 146370 حضر منهم 145455 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 103601 طالب وطالبة بنسبة 71.23%, ومن المتوقع أن تزيد نسبة النجاح في الترم الثاني وتعد محافظة الجيزة من أكثر المحافظات من ناحية عدد الطلاب وأيضا عدد المدارس وبالرغم من هذا العدد تنجح في إنهاء التصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات مبكرا عن باقي محافظات مصر حيث تشمل مدريات محافظة الجيزة كلا من ( إدارة العياط التعليمية, ادارة اوسيم, إدارة القناطر الخيرية, إدارة الحوامدية التعليمية, إداراة البدرشين التعليمية, ادارة كرداسة التعليمية, إدارة أطفيح التعليمية, ادارة أبو النمرس التعليمية ), وعقب الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات سيتم نشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي على الموقع الالكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.

يمكنكم الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الجيزة ————من هنا

أو من خلال هذا الرابط—————————————————–من هنا

كما يمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

مجموع الدرجات للمواد الدراسية الترم الأول والثاني.

يتكون مجموع درجات الصف الثالث الإعدادي 280 درجة مقسمة إلى ترمينو الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 درجة وهي حاصل المواد الأساسية ماعدا ( الحاسب الآلي والتربية الدينية والفنية ) لم تضاف على المجموع الكلي ولكنها في نفس الوقت مواد نجاح ورسوب.

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية

المادة الدراسية الدرجة النهاية للمادة اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات (2) 30 درجة مادة الرياضيات (1) 20 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم حذرت جميع مديري المدارس بكل المحافظات من توزيع الشهادة الإعدادية على الطلاب من خلال العمال أو الحصول على مقابل مادي لقاء نتيجة الشهادة الإعدادية وأكدت أن من يقوم بهذا الأمر سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية في حال ورود أي بلاغ رسمي ضده, وتعمل حاليًا موقع البوابة الإلكترونية نتائج الامتحانات على تجهيز درجات الطلاب تمهيداً لرفع نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم فقط 2019 عقب اعتمادها، لكي لا يتم اختراق الموقع أو تعطله مثلما حدث في السنوات السابقة

نتيجه الشهاده الاعداديه للمحافظات الاخرى.

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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