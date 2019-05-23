رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019 بالإسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية اليوم الخميس، نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84.2%، وكانت نسبة نجاح البنين 81,8٪‏ بينما كانت نسبة نجاح البنات 86,8٪‏، وعدد الأوائل على مستوى المحافظة 32 طالبا وطالبة من بينهم 8 طلاب حاصلين على الدرجات النهائية, من المتوقع أن تظهر قريبا النتيجة عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الإسكندرية وينتظر جميع الطلبة والطالبات ظهور النتيجة بفارغ الصبر لمعرفة نتيجة تعبهم وجهدهم طوال العام نظرا لأهمية هذه المرحلة المهمة ومن المنتظر أن تنتهي قريبا جميع الإدارات التعليمية من مراجعة وتصحيح جميع أواراق المواد التي تم امتحانها ورصد الدرجات و تسلم موقع البوابة الإلكترونية النتيجة وتمت الآن عمليات رفع النتيجة على الموقع ليستعلم عنها جميع الطلاب بأرقام الجلوس، على أن تشمل النتيجة تفاصيل الدرجات في المواد التي امتحاناتها الطلبة خلال الفصل الدراسي الثاني.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية.

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة الإسكندرية ” أمال عبد الظاهر” في أحد التصريحات أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي, محافظة الأسكندرية الترم الأول بعد الإنتهاء من أعمال الكنترول على مستوى المحافظة، وبعدها سيتم رصد الدرجات واعداد كشوف النتيجة تمهيداً واعتمادها من قبل محافظ الإسكندرية “الدكتور عبد العزيز قنصوة” في نهاية الأسبوع القادم وأكدت الوزيرة أن الامتحانات مرت دون أي شكاوى من طلاب المرحلة الإعدادية ، وجاءت الأسئلة مباشرة في مستوى الطالب المتوسط ولم تخرج عن الكتاب المدرسي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية .

ولمعرفة نتيجة الترم الثاني لمحافظة الإسكندرية فور اعتمادها من المحافظ الدكتور ” عبد العزيز قنصوة “عند الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة وذلك من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم محافظة الأسكندرية————- من هنا.

كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية من خلال هذا الرابط——من هنا

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية

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