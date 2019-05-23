رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية, يترقب طلاب الشهادة الإعدادية ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول حيث تزايدت عمليات البحث بالفترة الأخيرة حول معرفة موعد نتائج الإمتحانات حيث من المقرر الإنتهاء من تصحيح أوراقهم في جميع المواد الدراسية بعد اعتمادها من قبل محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ومن ثم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية خلال اليومين القادمين حيث ظهرت بعض المحافظات الأخرى وهي محافظة الجيزة ومحافظة الإسكندرية, محافظة كفر الشيخ ثم محافظة مطروح.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية.

حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الترم الثاني لطلبة الصف الثالث الإعدادية بمحافظة الشرقية ستكون متاحة بجميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة وهي ومنها إدارة الزقازيق شرق , إدارة منشأة أبو عمر, ادارة الزقازيق غرب , إدارة صان الحجر, إدارة كفر صقر,ادارة الإبراهيمية, ادارة أبو كبير, ادارة ههيا, ادارة بلبيس, ادارة الصالحية بعد أن تنتهي عمليات التصحيح والمراجعة لكافة المواد الدراسية حيث أدى حوالي 111 ألف و 252 طالب وطالبة امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2019 وتم تقسيمهم على 20 إدارة تعليمية على مستوى محافظة الشرقية, ومن هنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 بالإسم ورقم الجلوس

نتيجة الثالث الإعدادي محافظة الشرقية.

ومن المنتظر خلال أيام قليلة أن يتم الإعلان عن النتيجة بكافة الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة, وذلك بعد أن اقترب من الإنتهاء من أعمال التصحيح لكافة المواد “اللغة العربية, العلوم, الدراسات الاجتماعية, الرياضيات, اللغة الإنجليزية” ونتابع معكم كل جديد عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول

يمكنكم الحصول على النتيجة————— من هنا — أو من هنا

أو من خلال هذة الروابط.

كما يمنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

الجدير بالذكر أن الشهادة الإعدادية أوشكت على الظهور في بعض المحافظات التي انتهت من التصحيح، وسوف يكون الإعلان صادر من مؤتمر صحفي من وزير التربية والتعليم، حيث سيقوم بإعلان نسب النجاح والرسوب، والتي من المحتمل أن تكون نسبة النجاح 90 بالمئة وأكثر.

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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