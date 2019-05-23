رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية, بدأت عمليات البحث تتزايد من قبل طلاب الشهادة الإعدادية حول معرفة نتائج إمتحانات الترم الثاني من العام الدراسي 2018-2019 خاصة بعض ظهور نتائج بعد المحافظات خلال اليومين الماضيين , حيث ظهرت نتيجة محافظة الجيزة, القاهرة, وكفر الشيخ , الأسكندرية, ومطروح , حيث أدى 100.644 ألف طالب وطالبة في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الدقهلية امتحاناتهم في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم هذا الترم وهي اللغة العربية والخط , اللغة الأجنبية, الرياضيات, العلوم , الدراسات الإجتماعية ثم الحاسب الألي , التربية الدينية, والتربية الفنية, وقد قام بالتصحيح حوالى 1710 معلم بالإضافة إلى الموجهين الأوائل والموجهين العموم، وذلك من أجل الدقة وسرعة الانتهاء من التصحيح.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية.
هذا وقد أعلنت أحد المصادر من وزارة التربية والتعليم بأخر الأخبار حول نتيجة الصف الثالث الإعدادي ومن المقرر إعلان موعد النتيجة الأسبوع المقبل، وأكد المصدر إلى أنه جارِ ي الإنتهاء من تصحيح الأوراق وتجميع الدرجات ومراجعتها، وسيتم الإعلان عنها فور اعتمادها من قبل محافظ الدقهلية مهندس كمال جاد شاروبيم مشيرا أن نسبة النجاح للمحافظة مرتفعة عن العام السابق وذلك بعد تصحيح العينة العشوائية في كل مادة على حدة, ومن هنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 بالإسم ورقم الجلوس
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية.
حيث تسعتد كافة الإدارات التعلمية لمحافظة الدقهلية الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2018- 2019 وهم إدارات ” إدارة غرب وشرق المنصورة التعليمية, وإدارة مركزي طلخا وبلقاس التعليمية وإدارة مركز نبروه و مركز أجا ومركز شربين و مركز دكرنس و مركز منية النصر وإدارة ميت سلسيل وإدارة مركز المنزلة و مركز الجمالية التعليمية ومركز المطرية ومركز تمي الأمديد وإدارة بني عبيد ومركز السنبلاوين وأخيرا مركز ميت غمر.
يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الدقهلية ————— من هنا
أو من خلال هذا الرابط———————————————————-من هنا
كما يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس
جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية.
|المادة الدراسية
|الدرجة النهاية للمادة
|اللغة العربية
|40 درجة
|اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات (2)
|30 درجة
|مادة الرياضيات (1)
|20 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
اعرف نتائج المحافظات الآتية:
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الإسكندرية
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ
- نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الأقصر
ولمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية اتبع الخطوات التالية يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب.
في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟
التعليقات
حازم محمد على٧٥
رقم الجلوس 143 الاسم ضحي محمد
رقم الجلوس ٩٦٦٧١
مريم محمد عباس 3876
لاسم: اسماء ابراهيم احمد عمر
رقم الجلوس: 3876
اسم المدرسة: 017 شهداء البقلية ع
الدرجات
لغة عربية 22
لغة انجليزية 11
رياضيات 20.5
دراسات اجتماعية 15
علوم 15
مجموع 83.5
دين 19
كمبيوتر 8.5
الاسم/فارس عادل السيد جاد
رقم الجلوس ٩٣١٤٢
ممكن نتيجتى3876 اسم مريم محمد عباس
هو الرقم صح—- بس الاسم غلط– ممكن ارسال الرقم الصحيح
الرد سريعا جزاك الله كل خير
مريم عادل ذكريا محمود حسن
٥٠٠٥٨٤
رقم الجلوس96671
نتيجه الصف الأول الأعدادي محافظه الدقهليه رقم الجلوس 206
85990رجاء الرد فوري لوسمحت
اسم: رانيا عبد العزيز ابو العنين طه
رقم الجلوس: 85990
اسم المدرسة: 018 محمد على زاهر ع م
الدرجات
لغة عربية 31.5
لغة انجليزية 29.5
رياضيات 23
دراسات اجتماعية 16.5
علوم 17.5
مجموع 118
دين 19
كمبيوتر 9
لوسمحت تساعدناانااسمه رانيا ورقم جلسي 85990وانامش عرف اجاب الانتاجة
85990
لوسمحت تسعدني
85990
85990
رقم الجلس85990
مصطفى خالد عبدالرحمن عبدالحميد
ممكن رقم الجلوس
محمد احمد السيد محجوب 54879
لاسم: محمد احمد السيد محجوب
رقم الجلوس: 54879
اسم المدرسة: 003 فاروق العزازى ع
الدرجات
لغة عربية 31
لغة انجليزية 17
رياضيات 14
دراسات اجتماعية 15
علوم 15
مجموع 92
دين 15
كمبيوتر 7.5
بعد ازنك الاسم محمد احمد السيد محجوب 54879
الاسم بسمه اسعد ابو المعاطى محمد محمد رقم الجلوس 90489
اسم: بسمه اسعد ابو المعاطى محمد محمد
رقم الجلوس: 90489
اسم المدرسة: 027 غنيم شطا ع م
الدرجات
لغة عربية 28
لغة انجليزية 8
رياضيات 20.5
دراسات اجتماعية 19
علوم 19.5
مجموع 95
دين 14.5
كمبيوتر 8.5
90489 ده رقم الجلوس الرجاء الرد فورا
58404
الاسم: صابرين محمد محمد قبيص عقل
رقم الجلوس: 58404
اسم المدرسة: 002 اجا ع بنات
الدرجات
لغة عربية 29
لغة انجليزية 9.5
رياضيات 21.5
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 17.5
مجموع 96
دين 17.5
كمبيوتر 10
70744
يريت يجبها من الناس الي جابتها
لاسم: محمد طارق محمود حامد احمد
رقم الجلوس: 70744
اسم المدرسة: 039 الشهيد أحمد سمير محمود عبدالعظيم ع بنين
الدرجات
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 27.5
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19
مجموع 131.5
دين 18.5
كمبيوتر 9.5
محمد يسري محمد سلامه عيد رقم الجلوس 58620
ستظهر خلال ساعات
اسم: محمد يسري محمد سلامه عيد
رقم الجلوس: 58620
اسم المدرسة: 005 عزب العرب ع م
الدرجات
لغة عربية 32
لغة انجليزية 27.5
رياضيات 20
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19.5
مجموع 118.5
دين 19
كمبيوتر 7.5
انا مش عارف الوصل لشيء
محمد عبد اللطيف السيد عبداللطيف
رقم الجلوس 46066
تمام أول ما تظهر
لاسم: محمد عبد اللطيف السيد عبد اللطيف عبد المنعم
رقم الجلوس: 46066
اسم المدرسة: 056 كفر الترعه الجديد ع بنين
الدرجات
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 22
رياضيات 28
دراسات اجتماعية 17
علوم 17.5
مجموع 120
دين 19
كمبيوتر 9
سالي أحمد السيد رقم الجلوس 29327
لسة خلال ساعات
اسم المحافظة يا سالي
لاسم: سالى احمد السيد عبد العزيز المغربى
رقم الجلوس: 29327
اسم المدرسة: 021 الشهيد مصطفى عبد القادر ع
الدرجات
لغة عربية 35
لغة انجليزية 19.5
رياضيات 18
دراسات اجتماعية 17
علوم 20
مجموع 109.5
دين 20
كمبيوتر 9.5
لو سمحت ممكن تساعدني اسمي بسمله ابراهيم كامل السيد علي حموده ورقم جلوسي101136
تمام أول ما تظهر في خلال ساعات
مريم السيد محمد متولي فرج
رقم جلوس ٥٤٦٣٠
135
الاسم: محمد على محمد على السيد
رقم الجلوس: 135
اسم المدرسة: 001 ابن لقمان ع بنين
الدرجات
لغة عربية 27
لغة انجليزية 11.5
رياضيات 14.5
دراسات اجتماعية 14.5
علوم 11.5
مجموع 79
دين 18.5
كمبيوتر 3
مريم عادل ذكريا محمود حسن
٥٠٠٥٨٤