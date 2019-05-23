رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية, بدأت عمليات البحث تتزايد من قبل طلاب الشهادة الإعدادية حول معرفة نتائج إمتحانات الترم الثاني من العام الدراسي 2018-2019 خاصة بعض ظهور نتائج بعد المحافظات خلال اليومين الماضيين , حيث ظهرت نتيجة محافظة الجيزة, القاهرة, وكفر الشيخ , الأسكندرية, ومطروح , حيث أدى 100.644 ألف طالب وطالبة في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الدقهلية امتحاناتهم في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم هذا الترم وهي اللغة العربية والخط , اللغة الأجنبية, الرياضيات, العلوم , الدراسات الإجتماعية ثم الحاسب الألي , التربية الدينية, والتربية الفنية, وقد قام بالتصحيح حوالى 1710 معلم بالإضافة إلى الموجهين الأوائل والموجهين العموم، وذلك من أجل الدقة وسرعة الانتهاء من التصحيح.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية.

هذا وقد أعلنت أحد المصادر من وزارة التربية والتعليم بأخر الأخبار حول نتيجة الصف الثالث الإعدادي ومن المقرر إعلان موعد النتيجة الأسبوع المقبل، وأكد المصدر إلى أنه جارِ ي الإنتهاء من تصحيح الأوراق وتجميع الدرجات ومراجعتها، وسيتم الإعلان عنها فور اعتمادها من قبل محافظ الدقهلية مهندس كمال جاد شاروبيم مشيرا أن نسبة النجاح للمحافظة مرتفعة عن العام السابق وذلك بعد تصحيح العينة العشوائية في كل مادة على حدة, ومن هنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 بالإسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية.

حيث تسعتد كافة الإدارات التعلمية لمحافظة الدقهلية الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2018- 2019 وهم إدارات ” إدارة غرب وشرق المنصورة التعليمية, وإدارة مركزي طلخا وبلقاس التعليمية وإدارة مركز نبروه و مركز أجا ومركز شربين و مركز دكرنس و مركز منية النصر وإدارة ميت سلسيل وإدارة مركز المنزلة و مركز الجمالية التعليمية ومركز المطرية ومركز تمي الأمديد وإدارة بني عبيد ومركز السنبلاوين وأخيرا مركز ميت غمر.

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الدقهلية ————— من هنا

أو من خلال هذا الرابط———————————————————-من هنا

كما يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية.

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