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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية, بدأت عمليات البحث تتزايد من قبل طلاب الشهادة الإعدادية حول معرفة نتائج إمتحانات الترم  الثاني من العام الدراسي 2018-2019 خاصة بعض ظهور نتائج بعد المحافظات خلال اليومين الماضيين , حيث ظهرت نتيجة محافظة الجيزة, القاهرة, وكفر الشيخ , الأسكندرية, ومطروح , حيث أدى 100.644 ألف طالب وطالبة في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الدقهلية امتحاناتهم في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم هذا الترم وهي اللغة العربية والخط , اللغة الأجنبية, الرياضيات, العلوم , الدراسات الإجتماعية ثم الحاسب الألي , التربية الدينية, والتربية الفنية, وقد قام بالتصحيح حوالى 1710 معلم بالإضافة إلى الموجهين الأوائل والموجهين العموم، وذلك من أجل  الدقة وسرعة الانتهاء من التصحيح.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية.

هذا وقد أعلنت أحد المصادر من وزارة التربية والتعليم بأخر الأخبار حول نتيجة الصف الثالث الإعدادي ومن  المقرر إعلان موعد النتيجة   الأسبوع المقبل، وأكد المصدر إلى أنه جارِ ي الإنتهاء من تصحيح الأوراق وتجميع الدرجات ومراجعتها، وسيتم الإعلان عنها فور اعتمادها من قبل محافظ الدقهلية  مهندس كمال جاد شاروبيم مشيرا أن نسبة النجاح للمحافظة مرتفعة عن العام السابق وذلك بعد تصحيح العينة العشوائية في كل مادة على حدة, ومن هنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 بالإسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية.

حيث تسعتد كافة الإدارات التعلمية لمحافظة الدقهلية الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2018- 2019  وهم إدارات ” إدارة غرب وشرق المنصورة التعليمية, وإدارة مركزي طلخا وبلقاس التعليمية وإدارة مركز نبروه و مركز أجا ومركز شربين و مركز دكرنس و مركز منية النصر وإدارة ميت سلسيل وإدارة مركز المنزلة و مركز الجمالية التعليمية ومركز المطرية ومركز تمي الأمديد وإدارة بني عبيد ومركز السنبلاوين وأخيرا مركز ميت غمر.

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الدقهلية ————— من هنا
أو من خلال هذا الرابط———————————————————-من هنا
كما يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس

جدول توزيع الدرجات للمواد الدراسية.

المادة الدراسية الدرجة النهاية للمادة
اللغة العربية 40 درجة
اللغة الإنجليزية 30 درجة
مادة الرياضيات (2) 30 درجة
مادة الرياضيات (1) 20 درجة
مادة العلوم 20 درجة
مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع
مادة التربية الفنية

اعرف نتائج المحافظات الآتية:

ولمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية اتبع الخطوات التالية يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به،  ثم الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة فور رفعها على الموقع  مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب.

في حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي يمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس والأسم وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات بالنتائج مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح؟

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

التعليقات

    1. لاسم: اسماء ابراهيم احمد عمر
      رقم الجلوس: 3876
      اسم المدرسة: 017 شهداء البقلية ع
      الدرجات

      لغة عربية 22
      لغة انجليزية 11
      رياضيات 20.5
      دراسات اجتماعية 15
      علوم 15
      مجموع 83.5
      دين 19
      كمبيوتر 8.5

    1. اسم: رانيا عبد العزيز ابو العنين طه
      رقم الجلوس: 85990
      اسم المدرسة: 018 محمد على زاهر ع م
      الدرجات

      لغة عربية 31.5
      لغة انجليزية 29.5
      رياضيات 23
      دراسات اجتماعية 16.5
      علوم 17.5
      مجموع 118
      دين 19
      كمبيوتر 9

    1. لاسم: محمد احمد السيد محجوب
      رقم الجلوس: 54879
      اسم المدرسة: 003 فاروق العزازى ع
      الدرجات

      لغة عربية 31
      لغة انجليزية 17
      رياضيات 14
      دراسات اجتماعية 15
      علوم 15
      مجموع 92
      دين 15
      كمبيوتر 7.5

    1. اسم: بسمه اسعد ابو المعاطى محمد محمد
      رقم الجلوس: 90489
      اسم المدرسة: 027 غنيم شطا ع م
      الدرجات

      لغة عربية 28
      لغة انجليزية 8
      رياضيات 20.5
      دراسات اجتماعية 19
      علوم 19.5
      مجموع 95
      دين 14.5
      كمبيوتر 8.5

    1. الاسم: صابرين محمد محمد قبيص عقل
      رقم الجلوس: 58404
      اسم المدرسة: 002 اجا ع بنات
      الدرجات

      لغة عربية 29
      لغة انجليزية 9.5
      رياضيات 21.5
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 17.5
      مجموع 96
      دين 17.5
      كمبيوتر 10

    1. لاسم: محمد طارق محمود حامد احمد
      رقم الجلوس: 70744
      اسم المدرسة: 039 الشهيد أحمد سمير محمود عبدالعظيم ع بنين
      الدرجات

      لغة عربية 37.5
      لغة انجليزية 27.5
      رياضيات 28
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 19
      مجموع 131.5
      دين 18.5
      كمبيوتر 9.5

    2. اسم: محمد يسري محمد سلامه عيد
      رقم الجلوس: 58620
      اسم المدرسة: 005 عزب العرب ع م
      الدرجات

      لغة عربية 32
      لغة انجليزية 27.5
      رياضيات 20
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 19.5
      مجموع 118.5
      دين 19
      كمبيوتر 7.5

    2. لاسم: محمد عبد اللطيف السيد عبد اللطيف عبد المنعم
      رقم الجلوس: 46066
      اسم المدرسة: 056 كفر الترعه الجديد ع بنين
      الدرجات

      لغة عربية 35.5
      لغة انجليزية 22
      رياضيات 28
      دراسات اجتماعية 17
      علوم 17.5
      مجموع 120
      دين 19
      كمبيوتر 9

    3. لاسم: سالى احمد السيد عبد العزيز المغربى
      رقم الجلوس: 29327
      اسم المدرسة: 021 الشهيد مصطفى عبد القادر ع
      الدرجات

      لغة عربية 35
      لغة انجليزية 19.5
      رياضيات 18
      دراسات اجتماعية 17
      علوم 20
      مجموع 109.5
      دين 20
      كمبيوتر 9.5

    2. الاسم: محمد على محمد على السيد
      رقم الجلوس: 135
      اسم المدرسة: 001 ابن لقمان ع بنين
      الدرجات

      لغة عربية 27
      لغة انجليزية 11.5
      رياضيات 14.5
      دراسات اجتماعية 14.5
      علوم 11.5
      مجموع 79
      دين 18.5
      كمبيوتر 3

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