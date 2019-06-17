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رابط “نتيجة الدبلومات الفنية 2019” تجاري وصناعي وزراعي برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الفني

كتب رشا حبشيفي آخر تحديث
رابط “نتيجة الدبلومات الفنية 2019” تجاري وصناعي وزراعي برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الفني
نتيجة الدبلومات الفنية 2019

نتيجة الدبلومات الفنية 2019، انتهت امتحانات طلاب الدبلومات الفنية لكافة الأقسام تجاري وصناعي وزراعي، وهم الآن ينتظرون موعد ظهور النتيجة، ونحن سنتعرف معكم على جميع الأخبار التي تدار حول موعد ظهور النتيجة، ولكننا سنقوم بعرض بعض الروابط التي تسهل عليكم عملية البحث على النتيجة والحصول عليها.

كما تم انتهاء تصحيح جميع الأوراق الإلكترونية وسوف يتم رصد جميع المعلومات الخاصة بالطالبة والطالبات، وهذا من داخل الكنترول وسوف يتم طرحها على العديد من المدارس والمواقع بعد الانتهاء من عملية التصحيح.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 تجاري وصناعي وزراعي وفندقي وتمريض برقم الجلوس

سيتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية من خلال تصريحات خاصة بالسيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهو من قام بالتصريح بالعام الماضي عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية وأكد أنها ستظهر من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر بوابة نتائج التعليم الفني لجميع الأقسام الفنية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019

رابط "نتيجة الدبلومات الفنية 2019" تجاري وصناعي وزراعي برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الفني
نتيجة الدبلومات الفنية 2019

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني 2019 لكافة الأقسام

  • الدخول على الموقع الرسمي للموقع من هنـــا ” بوابة نتائج التعليم الفني”.
  • يقوم الطالب باختيار القسم الدراسي “دبلوم تجاري- دبلوم صناعي- دبلوم زراعي- دبلوم سياحة وفنادق-دبلوم تمريض”.
  • يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس.
  • قم بالضغط على إظهار النتيجة.
  • سوف تظهر نتيجة الطالب بالدرجات التي حصل عليها في الحال.

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عن الكاتب

رشا حبشي

رشا حبشي مصرية، حاصلة على دبلومة مهنية في الصحافة والإعلام، ومسجلة بالنقابة العامة للصحافة والإعلام؛ صحفية لدى جريدة الرأي العام "جريدة ورقية"، وعملت في أكثر من صحيفة إلكترونية، أهتم بالتغطية المباشرة للأخبار، ولدت في الإسكندرية 24 أغسطس، وأقيم بالإسكندرية.

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