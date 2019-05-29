يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة المنوفية وكل الإدارات التعليمية التابعة لها، و هى إدارات (قويسنا، اشمون، شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، وباقي الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية) إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول 2019، لذلك نوفر لكل متابعينا تغطيتنا المستمرة والمتواصلة لإعلان نتائج الامتحانات في مختلف الصفوف التعليمية المختلفة، وسوف نقوم من خلال هذا المقال بتقديم أسهل الطرق للحصول على نتيجة التيرم الأول 2019 فور إعلانها واعتمادها من قبل الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019

كانت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 قد بدأت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15-1-2019 وانتهت الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 22-1-2019، وخلال سير عملية الامتحانات داخل اللجان في جميع المدارس المختلفة قام الدكتور عبد الله عمارة بتفقد بعض اللجان في بعض المراكز داخل المحافظة، وذلك من أجل الاطمئنان على سير اللجان وعملية الامتحانات.

الاستعلام عن نتيجة إعدادية المنوفية 2019

أكد الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن أعمال التصحيح سوف تبدأ يوم السبت الموافق 26 يناير 2019 في مراكز تقدير الدرجات المعدة من قبل الوزارة، كما أكد سيادته أن أعمال التصحيح لن تستغرق سوى أربعة أيام وبعدها مباشرة سوف تبدا أعمال الكنترولات من رصد وتجميع ومراجعة، وذلك تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019، كما أعلن سيادته أنه يمكن لجميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية برقم الجلوس، حيث يستطيع الطلاب من خلال الدخول على الموقع وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي.

أصبح من المؤكد أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية سوف تقوم اليوم الأحد الموافق 3 فبراير باعتماد نتائج امتحانات التيرم الأول 2019 وإعلانها عبر موقع المديرية.

عقب تصريحات مديرية التربية والتعليم بالمنوفية اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2019 الترم الأول ظهر اليوم، والجميع في حالة من الترقب والقلق ولكن حتى هذه الساعة ولم يتم اعلان أى خبر، وسوف نوافيكم لحظة بلحظة بأهم التفاصيل تابعونا.

ظهر اليوم، والجميع في حالة من الترقب والقلق ولكن حتى هذه الساعة ولم يتم اعلان أى خبر، وسوف نوافيكم لحظة بلحظة بأهم التفاصيل تابعونا. أخيرا قام السيد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الأول بنسبة نجاح بلغت 82.11%.

تم اعلان نتيجة اعدادية المنوفية 2019 الترم الأول عبر موقع فيتو من هـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــا ويتم الاستعلام من خلال كتابة رقم الجلوس والكود الظاهر امامك ثم الضغط على كلمة البحث، وإذا أردت الرغبة في معرفة نتيجة آخرى يتم اختيار رقم جلوس آخر.

تحديث 29 مايو

توالت التصريحات من داخل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية والتي تؤكد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية الترم الثاني مطلع الإسبوع القادم عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية وذلك فور اعتمادها رسميا.

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