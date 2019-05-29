يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة المنوفية وكل الإدارات التعليمية التابعة لها، و هى إدارات (قويسنا، اشمون، شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، وباقي الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية) إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول 2019، لذلك نوفر لكل متابعينا تغطيتنا المستمرة والمتواصلة لإعلان نتائج الامتحانات في مختلف الصفوف التعليمية المختلفة، وسوف نقوم من خلال هذا المقال بتقديم أسهل الطرق للحصول على نتيجة التيرم الأول 2019 فور إعلانها واعتمادها من قبل الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019
كانت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 قد بدأت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15-1-2019 وانتهت الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 22-1-2019، وخلال سير عملية الامتحانات داخل اللجان في جميع المدارس المختلفة قام الدكتور عبد الله عمارة بتفقد بعض اللجان في بعض المراكز داخل المحافظة، وذلك من أجل الاطمئنان على سير اللجان وعملية الامتحانات.
الاستعلام عن نتيجة إعدادية المنوفية 2019
أكد الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن أعمال التصحيح سوف تبدأ يوم السبت الموافق 26 يناير 2019 في مراكز تقدير الدرجات المعدة من قبل الوزارة، كما أكد سيادته أن أعمال التصحيح لن تستغرق سوى أربعة أيام وبعدها مباشرة سوف تبدا أعمال الكنترولات من رصد وتجميع ومراجعة، وذلك تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019، كما أعلن سيادته أنه يمكن لجميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية برقم الجلوس، حيث يستطيع الطلاب من خلال الدخول على الموقع وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي.
- أصبح من المؤكد أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية سوف تقوم اليوم الأحد الموافق 3 فبراير باعتماد نتائج امتحانات التيرم الأول 2019 وإعلانها عبر موقع المديرية.
- عقب تصريحات مديرية التربية والتعليم بالمنوفية اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2019 الترم الأول ظهر اليوم، والجميع في حالة من الترقب والقلق ولكن حتى هذه الساعة ولم يتم اعلان أى خبر، وسوف نوافيكم لحظة بلحظة بأهم التفاصيل تابعونا.
- أخيرا قام السيد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الأول بنسبة نجاح بلغت 82.11%.
- تم اعلان نتيجة اعدادية المنوفية 2019 الترم الأول عبر موقع فيتو من هـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــا ويتم الاستعلام من خلال كتابة رقم الجلوس والكود الظاهر امامك ثم الضغط على كلمة البحث، وإذا أردت الرغبة في معرفة نتيجة آخرى يتم اختيار رقم جلوس آخر.
تحديث 29 مايو
توالت التصريحات من داخل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية والتي تؤكد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية الترم الثاني مطلع الإسبوع القادم عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية وذلك فور اعتمادها رسميا.
التعليقات
ياسمين
الاسم :أمنيه ياسر يحيى مقلد
المحافظة : المنوفية
رقم الجلوس : ٦١٣٣٩
٣٩٥٧٨ كشف الدراجات
الاسم يوسف احمد مرسي مبارك رقم الجلوس 35705
المنوفيه مركز قويسنا مدرسه علي عبدالجواد امل السيد عبده رقم الجلوس هو٤١٨٤٧
لمياء علي محمد علي 8737 محافظة أسيوط
امنية فارس احمد
رقم الجلوس 18131
محافظة المنوفية
شروق أيمن احمدعفيفي العربي
801
ارجو الرد بسرعه
في ملحك في العلوم
15187
51158
HVD] HGKJD[M
60631 ارجعو الرد بسرعه
الاسم تسنيم اشرف الفقي رقم الجلوس 13380 محافظه المنوفيه
محافظه المنوفيه الاسم تسنيم اشرف الفقي رقم الجلوس 13380
الاسم: تسنيم اشرف خضر محمد الفقى
رقم الجلوس: 13380
اسم المدرسة: الشهيد محمد جلال للتعليم الاساسى بالحامول
الدرجات
لغة عربية 33
لغة انجليزية 28
رياضيات 21.5
دراسات اجتماعية 19
علوم 13
مجموع 114.5
دين 19
كمبيوتر 7.5
حسناء عبد المقصود عبد الهادى ابو فايد
رقم الجلوس ٣٢٠٠٢
59836 دا رقم جلوسي ممكن النتيجه
الاسم: انس محمد احمد البهوفى
رقم الجلوس: 59836
اسم المدرسة: أبو بكر الصديق للتعليم الاساسى بالسادات
الدرجات
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 24
رياضيات 23
دراسات اجتماعية 18
علوم 15
مجموع 117.5
دين 13
كمبيوتر 3
59836 ]دا رقم جلوسي ممكن النتيجه
عبدالله محمد عبدالله مجاهد ،
رقم الجلوس٣٩٥٧٨
الاسم: عبدالله محمد عبدالله محمد مجاهد
رقم الجلوس: 39578
اسم المدرسة: الشهيد/ حمادة غريب عبد العزيز ابراهيم الإعداية بأجهور
الدرجات
لغة عربية 36
لغة انجليزية 28.5
رياضيات 29
دراسات اجتماعية 19
علوم 17.5
مجموع 130
دين 18
كمبيوتر 9
39414
رنا محمد
رقم الجلوس ٦٠٩٤ ادارة شبين الكوم
الاسم: منه الرحمن وليد معوض عبدالحليم
رقم الجلوس: 6094
اسم المدرسة: جمال عبد الناصر الإعدادية بشنوان
الدرجات
لغة عربية 36
لغة انجليزية 29
رياضيات 30
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 18.5
مجموع 133
دين 19.5
كمبيوتر 8
47790 دا رقم جلوس اختي ارجو الرد سريع
سوف يتم اعتماد نتيجة اعدادية المنوفية اليوم، وسوف نوافيكم بالنتيجة فور تحميلها على الانترنت
الاسم: بسمله حسن منير فهمى
رقم الجلوس: 47790
اسم المدرسة: الجزيرة الشرقية للتعليم الأساسي
الدرجات
لغة عربية 29
لغة انجليزية 16.5
رياضيات 20
دراسات اجتماعية 8
علوم 8.5
مجموع 82
دين 10
كمبيوتر 4
جهاد فااروق ناجي محمد رقم الجلوس
48142 محافظه المنوفيه اداره ااباجور
رحمه سعد محمد سعد محافظه المنوفيه مركز اشمون رقم الجلوس ٢٤٥٩٣
رقم الجلوس ٥٩١٦٥
مدرسة الشهيد هشام قنديل الإعدادية المشتركة
ارجوا الرد فى أسرع وقت من فضلكوااا
11221 ارجو الرد ضروري
عايز نتيجه الرقم ده 10302
محمد عادل شاهين 10302
محافظه المنوفيه
محمد عادل شاهين 10302
المنوفيه رقم الجلوس11965
26135 مدرسه الدكتور زكى مبارك الاعداديه بسنتريس محافظه المنوفيه .اسراء مصيلحى عبد الجواد مصيلحى
الاسم /كريم الصاوي سعد أبو عمر
رقم الجلوس /61325
إدارة السادات
ارجو الرد في اسرع وقت. .😥
عايز النتيجه 19773
عايز الشهاده 19773
29953
سوف يتم الرد على التعليقات جال اعلان النتيجة
٣٨٤٨٤
انا عايز درجات 3 اعدادى شبين الكوم مدرسه التربيه الاسلاميه الخاصه رقم االجلوس 10302 محمد عادل حسن شاهين
انا عايز درجات 3 اعدادى شبين الكوم مدرسه التربيه الاسلاميه الخاصه رقم االجلوس 10302
انا. عايز الدرجات بتاعت 10302
نتيجة 3 اعدادى محافظة المنوفية 2019
نتيجة 3 اعدادى 2019 بالمنوفية
محمد ياسرعبدالواحدالسيد اريدالنتيجه رقم الجلوس38501
سوف يتم الرد على تعليقاتكم فور اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2019 ، فتابعونا
33626 ده رقم الجلوس المنوفيه
الاسم/نور طارق شبل الجندي
محافظه/النوفيه
رقم الجلوس/31413
انا اسلام من منوف عاوز نتيجه مدرسه جزي التعليم الاساسي 16639
23670
١٨٤٥٢ اريد هذة النتيجة
52632
رقم الجلوس 46555
الرقم 60971
رقم الجلوس658
رقم الجلوس 658
محمد اسامه عبد السلام علي الشرقاوي
محافظه المنوفيه
رقم الجلوس ٦٠٩٥٢
/21429اريد نتيجه هذا الرقم
عبدالرحمن احمد حمدى 35473 محافظة المنوفية
عبد الرحمن احمد حمدى 35473 محافظة المنوفيه
اريد نتيجه هذا الرقم 306659
الاسم. محمود ربيع محمود العبد
رقم الجلوس.15294
محافظه المنوفيه
ممكن الشهاده
محمد مصطفى جمعه المتولي البوهي
محافظه الدقهلية
٤١٣٧
محمد مصطفى جمعه المتوليةالبوهي
٤١٣٧
محافظه الدقهلية
عايز النتيجه اسمي محمد من محافظة المنوفيه ورقم الجلوس 38668
الأسم عبد الرحمن أشرف إبراهيم عتيم رقم الجلوس 62714
النتيجة
الاسم: اسلام عيد كامل حسنين
رقم الجلوس: 62714
اسم المدرسة: فاطمة جوهر ت أ بشطانوف
الدرجات
لغة عربية 29.5
لغة انجليزية 30
رياضيات 21.5
دراسات اجتماعية 29
علوم 17.5
المجموع 127.5
دين 23
كمبيوتر 0
ايمان محروس شعبان عبدالعظيم
رقم 16169
محافظة اسيوط
مريم كمال محمد بعيزق٤٩٣٣
النتيجة لم تظهر بعد وسوف نخبركم بها عند ظهورها
تابعينا يا مريم وسوف نعلمك بالنتيجة عند ظهورها
رقم الجلوس 43410
محمد مرتضى محمد حفناوى
رقم الجلوس: 43410
اسم المدرسة: الشهيد ابراهيم محمد صلاح الدين ت أ بأبخاص
الدرجات
لغة عربية 65.5
لغة انجليزية 43.5
رياضيات 43
دراسات اجتماعية 37.5
علوم 34
المجموع 223.5
دين 32.5
كمبيوتر 18
50072
تابعنا وسوف نعلمك بالنتيجة فور ظهورها، تمنياتنا للجميع بالتوفيق
محمد جميل سعيد فرس
رقم الجلوس: 50072
اسم المدرسة: الشهيد وليد نصر (كفر عشما ع)
الدرجات
لغة عربية 79
لغة انجليزية 59.5
رياضيات 55.5
دراسات اجتماعية 40
علوم 39.5
المجموع 273.5
دين 37
كمبيوتر 18.5
اريد النتيجة رقم الجلوس 11066
11035
الرقم القومي 11066
اسم المدرسة المعارف ع بمنوف
رقم الجلوس 11066
الاسم سراج الدين خالد سمير ابوشوشة
اللغة العربية 29.5
اللغة الأجنبية 12
دراسات 11.5
جبر 5.5
هندسة 5.5
رياضيات 11
العلوم 17
كمبيوتر 6
تربية دينية 15
تربية فنية 5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 منوف
Field19 رسمي
كود الطالب 456062589
ربنا معاكو و تنجحو باذن الله
ربنا معاكو ويوفق كل مجتهد انشاء الله
ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل
6343
النتيجة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن وبمجرد اعتمادها سوزف نعلمكم بها
بيان الدرجات
اللغة العربية العظمى : 40 34.5
الصغرى : 20
اللغة الانجليزية العظمى : 30 21.5
الصغرى : 15
دراسات العظمى : 20 17
الصغرى : 10
جبر العظمى : 15 11.5
الصغرى : 7.5
هندسه العظمى : 15 4.5
الصغرى : 7.5
الرياضيات العظمى : 30 16
الصغرى : 15
العلوم العظمى : 20 19.5
الصغرى : 10
الكمبيوتر العظمى : 10 6
الصغرى : 5
تربية دينية العظمى : 20 18.5
الصغرى : 10
تربية فنية العظمى : 10 8
الصغرى : 5
6282
الرقم القومي 6343
اسم المدرسة حماد الصعيدي ( الماي القديمة)
رقم الجلوس 6343
الاسم احمد محمد عبدالستار عيد
اللغة العربية 34.5
اللغة الأجنبية 21.5
دراسات 17
جبر 11.5
هندسة 4.5
رياضيات 16
العلوم 19.5
كمبيوتر 6
تربية دينية 18.5
تربية فنية 8
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 شبين الكوم
Field19 رسمي
كود الطالب 442411570
عيزه الشهاده
شهادة الصف الثالث الاعدادى الترم الاول محافظه بنى سويف ا
عيز الشهاده
يرجى كتابة رقم الجلوس