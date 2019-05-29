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نتائج المنوفية 2019 🔊 احصل على نتيجة شهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 “3 اعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة المنوفية الإلكترونية “قريباً”

كتب أسماء ربيعفي آخر تحديث
نتائج المنوفية 2019 🔊 احصل على نتيجة شهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 “3 اعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة المنوفية الإلكترونية “قريباً”
نتيجة الشهادة الإعدادية

يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة المنوفية وكل الإدارات التعليمية التابعة لها، و هى إدارات (قويسنا، اشمون، شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، وباقي الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية) إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول 2019، لذلك نوفر لكل متابعينا تغطيتنا المستمرة والمتواصلة لإعلان نتائج الامتحانات في مختلف الصفوف التعليمية المختلفة، وسوف نقوم من خلال هذا المقال بتقديم أسهل الطرق للحصول على نتيجة التيرم الأول 2019 فور إعلانها واعتمادها من قبل الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019

كانت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2019 قد بدأت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15-1-2019 وانتهت الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 22-1-2019، وخلال سير عملية الامتحانات داخل اللجان في جميع المدارس المختلفة قام الدكتور عبد الله عمارة بتفقد بعض اللجان في بعض المراكز داخل المحافظة، وذلك من أجل الاطمئنان على سير اللجان وعملية الامتحانات.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2019 الترم الأول
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2019 الترم الأول

الاستعلام عن نتيجة إعدادية المنوفية 2019

أكد الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن أعمال التصحيح سوف تبدأ يوم السبت الموافق 26 يناير 2019 في مراكز تقدير الدرجات المعدة من قبل الوزارة، كما أكد سيادته أن أعمال التصحيح لن تستغرق سوى أربعة أيام وبعدها مباشرة سوف تبدا أعمال الكنترولات من رصد وتجميع ومراجعة، وذلك تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019، كما أعلن سيادته أنه يمكن لجميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية برقم الجلوس، حيث يستطيع الطلاب من خلال الدخول على الموقع وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي.

  • أصبح من المؤكد أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية سوف تقوم اليوم الأحد الموافق 3 فبراير باعتماد نتائج امتحانات التيرم الأول 2019 وإعلانها عبر موقع المديرية.
  • عقب تصريحات مديرية التربية والتعليم بالمنوفية اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2019 الترم الأول ظهر اليوم، والجميع في حالة من الترقب والقلق ولكن حتى هذه الساعة ولم يتم اعلان أى خبر، وسوف نوافيكم لحظة بلحظة بأهم التفاصيل تابعونا.
  • أخيرا قام السيد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الأول بنسبة نجاح بلغت 82.11%.
  • تم اعلان نتيجة اعدادية المنوفية 2019 الترم الأول عبر موقع فيتو من هـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــا ويتم الاستعلام من خلال كتابة رقم الجلوس والكود الظاهر امامك ثم الضغط على كلمة البحث، وإذا أردت الرغبة في معرفة نتيجة آخرى يتم اختيار رقم جلوس آخر.

تحديث 29 مايو

توالت التصريحات من داخل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية والتي تؤكد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية الترم الثاني مطلع الإسبوع القادم عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية وذلك فور اعتمادها رسميا.

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عن الكاتب

أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم ,والأخبار العربية وإهتمامات المرأة.

التعليقات

    1. الاسم: تسنيم اشرف خضر محمد الفقى
      رقم الجلوس: 13380
      اسم المدرسة: الشهيد محمد جلال للتعليم الاساسى بالحامول
      الدرجات

      لغة عربية 33
      لغة انجليزية 28
      رياضيات 21.5
      دراسات اجتماعية 19
      علوم 13
      مجموع 114.5
      دين 19
      كمبيوتر 7.5

    1. الاسم: انس محمد احمد البهوفى
      رقم الجلوس: 59836
      اسم المدرسة: أبو بكر الصديق للتعليم الاساسى بالسادات
      الدرجات

      لغة عربية 37.5
      لغة انجليزية 24
      رياضيات 23
      دراسات اجتماعية 18
      علوم 15
      مجموع 117.5
      دين 13
      كمبيوتر 3

    1. الاسم: عبدالله محمد عبدالله محمد مجاهد
      رقم الجلوس: 39578
      اسم المدرسة: الشهيد/ حمادة غريب عبد العزيز ابراهيم الإعداية بأجهور
      الدرجات

      لغة عربية 36
      لغة انجليزية 28.5
      رياضيات 29
      دراسات اجتماعية 19
      علوم 17.5
      مجموع 130
      دين 18
      كمبيوتر 9

    1. الاسم: منه الرحمن وليد معوض عبدالحليم
      رقم الجلوس: 6094
      اسم المدرسة: جمال عبد الناصر الإعدادية بشنوان
      الدرجات

      لغة عربية 36
      لغة انجليزية 29
      رياضيات 30
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 18.5
      مجموع 133
      دين 19.5
      كمبيوتر 8

    2. الاسم: بسمله حسن منير فهمى
      رقم الجلوس: 47790
      اسم المدرسة: الجزيرة الشرقية للتعليم الأساسي
      الدرجات

      لغة عربية 29
      لغة انجليزية 16.5
      رياضيات 20
      دراسات اجتماعية 8
      علوم 8.5
      مجموع 82
      دين 10
      كمبيوتر 4

    1. النتيجة
      الاسم: اسلام عيد كامل حسنين
      رقم الجلوس: 62714
      اسم المدرسة: فاطمة جوهر ت أ بشطانوف
      الدرجات

      لغة عربية 29.5
      لغة انجليزية 30
      رياضيات 21.5
      دراسات اجتماعية 29
      علوم 17.5
      المجموع 127.5
      دين 23
      كمبيوتر 0

    1. محمد مرتضى محمد حفناوى
      رقم الجلوس: 43410
      اسم المدرسة: الشهيد ابراهيم محمد صلاح الدين ت أ بأبخاص
      الدرجات

      لغة عربية 65.5
      لغة انجليزية 43.5
      رياضيات 43
      دراسات اجتماعية 37.5
      علوم 34
      المجموع 223.5
      دين 32.5
      كمبيوتر 18

    2. محمد جميل سعيد فرس
      رقم الجلوس: 50072
      اسم المدرسة: الشهيد وليد نصر (كفر عشما ع)
      الدرجات

      لغة عربية 79
      لغة انجليزية 59.5
      رياضيات 55.5
      دراسات اجتماعية 40
      علوم 39.5
      المجموع 273.5
      دين 37
      كمبيوتر 18.5

    1. 11035
      الرقم القومي 11066
      اسم المدرسة المعارف ع بمنوف
      رقم الجلوس 11066
      الاسم سراج الدين خالد سمير ابوشوشة
      اللغة العربية 29.5
      اللغة الأجنبية 12
      دراسات 11.5
      جبر 5.5
      هندسة 5.5
      رياضيات 11
      العلوم 17
      كمبيوتر 6
      تربية دينية 15
      تربية فنية 5
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 منوف
      Field19 رسمي
      كود الطالب 456062589

    2. بيان الدرجات
      اللغة العربية العظمى : 40 34.5
      الصغرى : 20
      اللغة الانجليزية العظمى : 30 21.5
      الصغرى : 15
      دراسات العظمى : 20 17
      الصغرى : 10
      جبر العظمى : 15 11.5
      الصغرى : 7.5
      هندسه العظمى : 15 4.5
      الصغرى : 7.5
      الرياضيات العظمى : 30 16
      الصغرى : 15
      العلوم العظمى : 20 19.5
      الصغرى : 10
      الكمبيوتر العظمى : 10 6
      الصغرى : 5
      تربية دينية العظمى : 20 18.5
      الصغرى : 10
      تربية فنية العظمى : 10 8
      الصغرى : 5

    3. 6282
      الرقم القومي 6343
      اسم المدرسة حماد الصعيدي ( الماي القديمة)
      رقم الجلوس 6343
      الاسم احمد محمد عبدالستار عيد
      اللغة العربية 34.5
      اللغة الأجنبية 21.5
      دراسات 17
      جبر 11.5
      هندسة 4.5
      رياضيات 16
      العلوم 19.5
      كمبيوتر 6
      تربية دينية 18.5
      تربية فنية 8
      مستوى 1 0
      مستوي 2 0
      الرياضية 0
      Field18 شبين الكوم
      Field19 رسمي
      كود الطالب 442411570

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