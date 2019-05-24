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نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس الترم الثاني

كتب أحمد صبحي آخر تحديث
نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس الترم الثاني
الابتدائية الأزهرية 2019

وما زالت المرحلة الابتدائية الأزهرية تعيش حالة من اجتياز امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع المحافظات ومن المقرر اعتماد النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وأعمال الكنترول في كافة المحافظات، وسوف نتابع معكم ظهور النتيجة والتي سوف يتم الإعلان عنها عبر روابط بوابة الأزهر الشريف على الإنترنت ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح الروابط الرسمية بالإضافة إلى المواعيد الخاصة بعرض النتائج، ونحن في انتظار اعتماد مشيخة الأزهر لنتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري في كافة المحافظات، ومن المؤكد أن يتم رفعها على موقع الأزهر مثل كل عام ليتم الاستعلام عن النتيجة عبر البوابة برقم الجلوس، وذلك تيسيرًا على الطلاب التعرف على النتيجة.

نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

وصرح مصدر موثوق على أن عملية التصحيح ما زالت قائمة، على أن يتم الانتهاء منها خلال فترة قليلة بعد انتهاء الامتحانات ومن ثم البدء في رصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، على أن يتم اعتماد النتيجة من قبل شيخ الأزهر فور الانتهاء من أعمال الكنترول، ومن ثم ظهور النتائج على كافة المواقع التي ستقوم بعرض النتيجة.

الابتدائية الأزهرية
الابتدائية الأزهرية

نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري (نتائج امتحانات الشهادات الأزهرية)

ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم جميع الروابط الرسمية المخصصة للاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية الترم الأول من  خلال بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية، والذي يمكنكم بواسطته الحصول على النتيجة والاستعلام عنها من موقع الأزهر الشريف فور اعتماد النتيجة والكشف عن ظهورها برقم جلوس الطالب، ما زلنا نواصل معكم متابعة كل جديد حول نتائج طلاب الأزهر الشريف والشهادة الابتدائية، ونوفر الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الشريف على شبكة الإنترنت للاستعلام عن نتيجة طلاب المرحلة الإعدادية برقم الجلوس فور ظهورها مباشرة.

طرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019

ومن ثم قام قطاع المعاهد الأزهرية بتوفير طريقتين للاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية لجميع الطلبة فقط برقم الجلوس في جميع المحافظات، ونقوم الآن من خلال موقعنا نجوم مصرية بعرض عليكم جميع الروابط الرسمية التي حددها الأزهر الشريف للاستعلام عن نتائج الطلاب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك بعد اعتمادها من قبل مشيخة الأزهر الشريف.

  • الطريقة الأولي: وتلك الطريقة من خلال موقع الأزهر الشريف لنتائج الامتحانات، وهي عن طريق كتابة رقم الجلوس والضغط على بحث، ومن ثم سيقوم الموقع بعرض نتيجة الطالب وجميع الدرجات التي حصل عليها في المواد التي امتحنها.
  • الطريقة الثانية: من خلال تحميل التطبيق الخاص بقطاع المعاهد الأزهرية على المحمول، والخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية، وللدخول المباشر اضغط لبوابة الأزهر الإلكترونية على المحمول، ويمّكن التطبيق الخاص بالبوابة الإلكترونية بالقطاع الأزهري التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية من خلال الهاتف المحمول، سوف تظهر لك قائمة النتائج ومن ثم الدخول إليها والتعرف من خلال رقم الجلوس.

وكانت امتحانات الابتدائية الأزهرية قد انتهت منذ عدة أيام، وفورا بدأت أعمال الكنترول وتصحيح الأوراق، ويمكنكم بعد اعتماد شيخ الأزهر للنتيجة الاستعلام عنها عبر رقم الجلوس الخاص بالطالب، وتشهد الفترة الراهنة حالة من الترقب والانتظار في جميع محافظات مصر، وتسيطر حالة من القلق على الطلاب وأولياء الأمور، بالرغم من تأكيد الطلاب والطالبات أن جميع الامتحانات جاءت من الكتاب المدرسي.

يسعى الكثير من الطلاب على معرفة النتائج فور الإعلان عنها وذلك للاطمئنان على جميع الدرجات والنجاح في جميع المواد حيث أن طلاب المراحل الابتدائية دائماً ما يشعرون بمسؤولية تعلمهم حيث إنها من أهم المراحل التعليمية التي يهتم بها أولياء الأمور والطلاب بما أنها مرحلة تأسيسية يتم فيها تكوين المعلومات والمفاهيم والأفكار المهمة ولذلك اهتم التعليم الأزهري بالإعلان عن جميع درجات الطلاب في المراحل الابتدائية الملتحقين بالمعاهد الأزهرية، وسوف نتابع معكم أعزائنا أولياء الأمور والطلاب الصفوف الابتدائية.

نتائج الصف السادس الابتدائي الأزهري

اليوم سوف نتحدث عن بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية، هذه البوابة الرائعة التي تستطيع من خلالها أن تقوم بمعرفة ما تريد من معلومات أو أخبار، حيث أن هذه البوابة متخصصة في عملية التعليم فقط، لكنها متخصصة في التعليم الأزهري فقط وليس التعليم العالم العادي، فهذه البوابة تقوم بعرض لك أخبار التعليم بشكل مفصل وبسيط من خلله تستطيع أن تتابع العملية التعليمية كما تشاء، فيمكنك أن تتابع النشاطات التعليمية والدرجات الخاصة بك من خلال البوابة بشكل ثلث وبسيط وهذا بسبب أنها تقدم لك كل هذه الميزات لكن بشكل إلكتروني أي أنك تستطيع أ ن تستمتع بكل هذه المميزات.

اليوم سوف نقوم بعرض لكم في هذه المقالة طريقة بسيطة جدا من خلالها تستطيع أن تقوم باستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية الأزهرية بشكل بسيط جدا وسهل، هذا من خلال أنك تستطيع أن تقوم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية من خلال الدخول إلى الموقع الأساسي والمباشر الخاص بالبوابة من خلال الكمبيوتر أو الهاتف الذكية بمجرد اتصالك بالإنترنت تستطيع أن تدخل على الموقع في ثواني، بعد ذلك تستطيع أن تقوم بالدخول إلى قسم الاستعلام عن نتيجتك، أي أنك سوف تقوم بمعرفة النتيجة الخاصة بك من خلال بعض البيانات البسيطة المعروفة والتي تتمثل في رقم الجلوس أو أسم الطالب أو الطالبة، غير هذا الموقع يقدم خدمة أخرى وهي خدمة مميزة جدا حيث أنك إذا لم تستطيع أن تتعامل مع الموقع أو لم تستطع الوصول إلى النتيجة الخاصة بك تستطيع أن تقوم بالاتصال بالبوابة من خلال ترك تعليق للموقع، سوف تقوم بعد ذلك بكتابة في هذا التطبيق رقم جلوسك وأسمك أو أسم الطالب الذي تريد الاستفسار عن نتيجته ورقم جلوسه.

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عن الكاتب

أحمد صبحي

بكالوريوس نظم ومعلومات (علوم حاسب)، الهوايات كرة القدم والإنترنت، مجالات الكتابة الأخبار الاقتصادية والإخبارية، القاهرة

التعليقات

  20. الأسم/ صلاح إيمن صلاح عبدالوهاب سلام
    رقم الجلوس/ ٦٨٦٥٥
    معهد البدرشين الأبتدائى الصف السادس الأبتدائي
    محافظة الجيزة

    رد

    1. رقم الجلوس 79961 الأسم قرشى طارق محمد البطل قرشى المنطقه المنيا المعهد الحافظ الخاص قرآن كريم 49.5 دين 50 اللغه العربية 47 خط 22 الرياضيات 46 العلوم 21 الدراسات 25 التربية الفنية 24 لغه اجنبية 25

    2. رقم الجلوس 231712 الأسم شروق عماد حمدي احمد المنطقه الدقهلية المعهد بساط كريم الدين قرآن كريم 48 دين 50 اللغه العربية 49 خط 20 الرياضيات 49 العلوم 25 الدراسات 23 التربية الفنية 19 لغه اجنبية 24

  98. أّلَأَّّسمَ مَحٌمَدِ عٌرفِّهِ مَحٌمَدِ مَصٌطّفِّيِّ

    أّلَأّرهِر أّلَشٍريِّفِّ بِبِنيِّ َّسوِيِّفِّ قِريِّةّ بِأّروِطّ
    رقِمَ أّلَحٌلَوَِّس. 54491

    رد

  99. اكتب تعليقك هنا..أنا اسمي نورهان نبيل عبدالعزيز عبد المولي
    معهد الشواشنه الأزهري
    بالصف السادس الابتدائى
    رقم الجلوس 132762

    رد

  104. محمد عباس المتولى السمراوى
    رقم الجلوس 8666
    الشهاده الابتدائيه
    الترم الثاني
    محافظه الغربية
    معهد بنا أبو صير الأزهري

    رد

  127. إيمان عادل عبد الغفار حسين
    رقم الجلوس 107761
    الشهادة الإبتدائية الأزهرية
    الترم الثانى
    محافظة الدقهلية

    رد

  130. نتيجه شهاده الابتدائيه الترم الثاني للقاهره
    معاذ هيثم جابر محمد
    معهد الفتح النموذجي بالمعادي
    رقم الجلوس ٨٠٢٠٠

    رد

  159. محمد عبدالحليم ابوشعيشع مصباح محافظه كفرالشيخ مركزسيدي سالم معهد العمده الغنام رقم الجلوس ٢٨٤٨٧ ارجو منكم النتيجه في اقرب وقت وشكرا لكم

    رد

  165. لو سمحت ممكن تساعدني أنا حابب اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى الازهرى الترم الثانى ٢٠١٨ اسمى مصطفى نادى محمد ذكى رقم الجلوس ٥٢٠٦٦ من الفيوم

    رد

  192. نتيجة الصف السادس ازهر امتى النتيجة بالضبط بالغربية ممكن الرد وندخل على نفس الموقع دة ولا انهو موقع ممكن التوضيح والرد
    مري ياسر رقم 91199

    رد

    1. رقم الجلوس 91199
      الأسم مريم ياسر عبد السلام عبد الجواد البرل
      المنطقه الغربية
      المعهد فتيات توكل النموذجى
      قرآن كريم 44 الدرجة من: 50
      دين 47 الدرجة من: 50
      اللغه العربية 46 الدرجة من: 50
      خط 23 الدرجة من: 25
      الرياضيات 43 الدرجة من: 50
      العلوم 25 الدرجة من: 25
      الدراسات 23 الدرجة من: 25
      التربية الفنية 23 الدرجة من: 25
      لغه اجنبية 23 الدرجة من: 25
      حاسب الي 19 الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
      مجموع الترم من: 325

    1. 154268
      بحث
      رقم الجلوس 154268
      الأسم حبيبه حسام الدين احمد عبد الحميد
      المنطقه القاهرة
      المعهد أحمد عرابي
      قرآن كريم 49.5 الدرجة من: 50
      دين 46 الدرجة من: 50
      اللغه العربية 49 الدرجة من: 50
      خط 16 الدرجة من: 25
      الرياضيات 49 الدرجة من: 50
      العلوم 24 الدرجة من: 25
      الدراسات 25 الدرجة من: 25
      التربية الفنية 19 الدرجة من: 25
      لغه اجنبية 24 الدرجة من: 25
      حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
      مجموع الترم من: 325

    1. رقم الجلوس 152956
      الأسم مريم احمد السيد سعيد
      المنطقه القاهرة
      المعهد السلام اسبيكو
      قرآن كريم 49 الدرجة من: 50
      دين 50 الدرجة من: 50
      اللغه العربية 40 الدرجة من: 50
      خط 16 الدرجة من: 25
      الرياضيات 46 الدرجة من: 50
      العلوم 22 الدرجة من: 25
      الدراسات 24 الدرجة من: 25
      التربية الفنية 22 الدرجة من: 25
      لغه اجنبية 24 الدرجة من: 25
      حاسب الي 16 الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
      مجموع الترم من: 325

    1. رقم الجلوس 117423
      الأسم رنا محمود عبد الرحمن عطا
      المنطقه البحيرة
      المعهد شرنوب
      قرآن كريم 48 الدرجة من: 50
      دين 47 الدرجة من: 50
      اللغه العربية 49 الدرجة من: 50
      خط 24 الدرجة من: 25
      الرياضيات 49 الدرجة من: 50
      العلوم 25 الدرجة من: 25
      الدراسات 24 الدرجة من: 25
      التربية الفنية 15 الدرجة من: 25
      لغه اجنبية 22 الدرجة من: 25
      حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
      مجموع الترم من: 325

    1. رقم الجلوس 8861
      الأسم شحاته ابراهيم ابراهيم السيد الصياد
      المنطقه الغربية
      المعهد كفور بلشاى
      قرآن كريم 28 الدرجة من: 50
      دين 35 الدرجة من: 50
      اللغه العربية 37 الدرجة من: 50
      خط 17 الدرجة من: 25
      الرياضيات 36 الدرجة من: 50
      العلوم 20 الدرجة من: 25
      الدراسات 20 الدرجة من: 25
      التربية الفنية 17 الدرجة من: 25
      لغه اجنبية 18 الدرجة من: 25
      حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
      مجموع الترم من: 325

    1. رقم الجلوس 105402
      الأسم منال مصطفى عطا محمد
      المنطقه الدقهلية
      المعهد كفر الوكالة
      قرآن كريم 37 الدرجة من: 50
      دين 50 الدرجة من: 50
      اللغه العربية 49 الدرجة من: 50
      خط 22 الدرجة من: 25
      الرياضيات 47 الدرجة من: 50
      العلوم 21 الدرجة من: 25
      الدراسات 21 الدرجة من: 25
      التربية الفنية 20 الدرجة من: 25
      لغه اجنبية 23 الدرجة من: 25
      حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
      مجموع الترم من: 325

    1. 129293
      الأسم هدى عبد الرحمن سيد عبد الله
      المنطقه الجيزة
      المعهد محمد بشير
      قرآن كريم 46 الدرجة من: 50
      دين 40 الدرجة من: 50
      اللغه العربية 45 الدرجة من: 50
      خط 21 الدرجة من: 25
      الرياضيات 36 الدرجة من: 50
      العلوم 21 الدرجة من: 25
      الدراسات 23 الدرجة من: 25
      التربية الفنية 22 الدرجة من: 25
      لغه اجنبية 13 الدرجة من: 25
      حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
      مجموع الترم من: 325

    2. رقم الجلوس 129293
      الأسم هدى عبد الرحمن سيد عبد الله
      المنطقه الجيزة
      المعهد محمد بشير
      قرآن كريم 46 الدرجة من: 50
      دين 40 الدرجة من: 50
      اللغه العربية 45 الدرجة من: 50
      خط 21 الدرجة من: 25
      الرياضيات 36 الدرجة من: 50
      العلوم 21 الدرجة من: 25
      الدراسات 23 الدرجة من: 25
      التربية الفنية 22 الدرجة من: 25
      لغه اجنبية 13 الدرجة من: 25
      حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
      مجموع الترم من: 325

    2. رقم الجلوس 71687
      الأسم محمد البدرى محمد مهنى
      المنطقه سوهاج
      المعهد ابار الوقف
      قرآن كريم 42 الدرجة من: 50
      دين 43 الدرجة من: 50
      اللغه العربية 42 الدرجة من: 50
      خط 18 الدرجة من: 25
      الرياضيات 28 الدرجة من: 50
      العلوم 17 الدرجة من: 25
      الدراسات 19 الدرجة من: 25
      التربية الفنية 23 الدرجة من: 25
      لغه اجنبية 24 الدرجة من: 25
      حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
      مجموع الترم من: 325

    3. اتفضل
      رقم الجلوس 71687
      الأسم محمد البدرى محمد مهنى
      المنطقه سوهاج
      المعهد ابار الوقف
      قرآن كريم 42 الدرجة من: 50
      دين 43 الدرجة من: 50
      اللغه العربية 42 الدرجة من: 50
      خط 18 الدرجة من: 25
      الرياضيات 28 الدرجة من: 50
      العلوم 17 الدرجة من: 25
      الدراسات 19 الدرجة من: 25
      التربية الفنية 23 الدرجة من: 25
      لغه اجنبية 24 الدرجة من: 25
      حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
      مجموع الترم من: 325

    1. رقم الجلوس 153355
      الأسم منه الله عبد الرازق عبد الستار يوسف
      المنطقه القاهرة
      المعهد د. طلعت السيد
      قرآن كريم 43 الدرجة من: 50
      دين 35 الدرجة من: 50
      اللغه العربية 36 الدرجة من: 50
      خط 23 الدرجة من: 25
      الرياضيات 39 الدرجة من: 50
      العلوم 11 الدرجة من: 25
      الدراسات 7 الدرجة من: 25
      التربية الفنية 22 الدرجة من: 25
      لغه اجنبية 9 الدرجة من: 25
      حاسب الي 9 الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
      مجموع الترم من: 325

    2. اتفضلى يافندم
      رقم الجلوس 153355
      الأسم منه الله عبد الرازق عبد الستار يوسف
      المنطقه القاهرة
      المعهد د. طلعت السيد
      قرآن كريم 43 الدرجة من: 50
      دين 35 الدرجة من: 50
      اللغه العربية 36 الدرجة من: 50
      خط 23 الدرجة من: 25
      الرياضيات 39 الدرجة من: 50
      العلوم 11 الدرجة من: 25
      الدراسات 7 الدرجة من: 25
      التربية الفنية 22 الدرجة من: 25
      لغه اجنبية 9 الدرجة من: 25
      حاسب الي 9 الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
      مجموع الترم من: 325

  204. هانى وجيه محمد عبد الجواد نصار الصف الثالث الاعدادى معهد برج النور الحمص الاعدادى الثانوى رقم الجلوس 20343 لوسمحت لو ظهرت ممكن تكلمنى علا رقم 01229162455

    رد

    1. رقم الجلوس 20343
      الاسم هانى وجيه محمد عبدالجواد
      المنطقه الدقهلية
      المعهد سنجـيد
      فقه 25 الدرجة من: 25
      اصول الدين 44.5 الدرجة من: 50
      ثقافة إسلامية 3.5 الدرجة من: 10
      اللغه العربية 41 الدرجة من: 50
      قرآن كريم 15.5 الدرجة من: 20
      لغه اجنبية 17 الدرجة من: 20
      دراسات 20 الدرجة من: 20
      رياضيات 29 الدرجة من: 30
      علوم 13.5 الدرجة من: 20
      تربية فنية 6 الدرجة من: 10
      الحاسب الالي الدرجة من: 20
      مجموع الترم من: 255

    1. رقم الجلوس 11929
      الأسم مصطفى محمد مصطفى موسى
      المنطقه الشرقية
      المعهد القرين النموذجى
      قرآن كريم 46.5 الدرجة من: 50
      دين 45 الدرجة من: 50
      اللغه العربية 45 الدرجة من: 50
      خط 24 الدرجة من: 25
      الرياضيات 49 الدرجة من: 50
      العلوم 25 الدرجة من: 25
      الدراسات 25 الدرجة من: 25
      التربية الفنية 20 الدرجة من: 25
      لغه اجنبية 24 الدرجة من: 25
      حاسب الي 19 الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
      مجموع الترم من: 325

    1. رقم الجلوس 82325
      الأسم محمد عمر محمد ايمن زغلول
      المنطقه القاهرة
      المعهد احمد الليبي
      قرآن كريم 43 الدرجة من: 50
      دين 34 الدرجة من: 50
      اللغه العربية 28 الدرجة من: 50
      خط 15 الدرجة من: 25
      الرياضيات 29 الدرجة من: 50
      العلوم 12 الدرجة من: 25
      الدراسات 19 الدرجة من: 25
      التربية الفنية 20 الدرجة من: 25
      لغه اجنبية 22 الدرجة من: 25
      حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
      مجموع الترم من: 325

    1. رقم الجلوس 95703
      الأسم حبيبه حسين محمد طلخان عبد المنعم
      المنطقه الغربية
      المعهد الرجبية
      قرآن كريم 48 الدرجة من: 50
      دين 48 الدرجة من: 50
      اللغه العربية 48 الدرجة من: 50
      خط 24 الدرجة من: 25
      الرياضيات 50 الدرجة من: 50
      العلوم 25 الدرجة من: 25
      الدراسات 23 الدرجة من: 25
      التربية الفنية 24 الدرجة من: 25
      لغه اجنبية 25 الدرجة من: 25
      حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
      مجموع الترم من: 325

    1. رقم الجلوس 40422
      الأسم عبد الرحمن ايمن محمود احمد
      المنطقه الاسكندرية
      المعهد د. عبد الحليم محمود
      قرآن كريم 30 الدرجة من: 50
      دين 50 الدرجة من: 50
      اللغه العربية 44 الدرجة من: 50
      خط 18 الدرجة من: 25
      الرياضيات 40 الدرجة من: 50
      العلوم 23 الدرجة من: 25
      الدراسات 25 الدرجة من: 25
      التربية الفنية 21 الدرجة من: 25
      لغه اجنبية 7 الدرجة من: 25
      حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
      مجموع الترم من: 325

    1. رقم الجلوس 23925
      الأسم يوسف محمد محمد على
      المنطقه الدقهلية
      المعهد النزل
      قرآن كريم 43.5 الدرجة من: 50
      دين 44 الدرجة من: 50
      اللغه العربية 45 الدرجة من: 50
      خط 22 الدرجة من: 25
      الرياضيات 49 الدرجة من: 50
      العلوم 25 الدرجة من: 25
      الدراسات 23 الدرجة من: 25
      التربية الفنية 21 الدرجة من: 25
      لغه اجنبية 25 الدرجة من: 25
      حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
      مجموع الترم من: 325

    1. قم الجلوس 78193
      الأسم عبد الرحمن محمد عيد سليم
      المنطقه القاهرة
      المعهد محمد جلال لغات
      قرآن كريم 47.5 الدرجة من: 50
      دين 46 الدرجة من: 50
      اللغه العربية 46 الدرجة من: 50
      خط 22 الدرجة من: 25
      الرياضيات 43 الدرجة من: 50
      العلوم 23 الدرجة من: 25
      الدراسات 24 الدرجة من: 25
      التربية الفنية 24 الدرجة من: 25
      لغه اجنبية 22 الدرجة من: 25
      حاسب الي 13 الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
      مجموع الترم من: 325

    1. رقم الجلوس 81971
      الأسم عبد الرحمن ايمن عبد العظيم محمد
      المنطقه القاهرة
      المعهد حلمية الزيتون
      قرآن كريم 43 الدرجة من: 50
      دين 40 الدرجة من: 50
      اللغه العربية 41 الدرجة من: 50
      خط 25 الدرجة من: 25
      الرياضيات 46 الدرجة من: 50
      العلوم 23 الدرجة من: 25
      الدراسات 22 الدرجة من: 25
      التربية الفنية 19 الدرجة من: 25
      لغه اجنبية 22 الدرجة من: 25
      حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
      مجموع الترم من: 325

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