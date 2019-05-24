وما زالت المرحلة الابتدائية الأزهرية تعيش حالة من اجتياز امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع المحافظات ومن المقرر اعتماد النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وأعمال الكنترول في كافة المحافظات، وسوف نتابع معكم ظهور النتيجة والتي سوف يتم الإعلان عنها عبر روابط بوابة الأزهر الشريف على الإنترنت ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح الروابط الرسمية بالإضافة إلى المواعيد الخاصة بعرض النتائج، ونحن في انتظار اعتماد مشيخة الأزهر لنتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري في كافة المحافظات، ومن المؤكد أن يتم رفعها على موقع الأزهر مثل كل عام ليتم الاستعلام عن النتيجة عبر البوابة برقم الجلوس، وذلك تيسيرًا على الطلاب التعرف على النتيجة.
نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
وصرح مصدر موثوق على أن عملية التصحيح ما زالت قائمة، على أن يتم الانتهاء منها خلال فترة قليلة بعد انتهاء الامتحانات ومن ثم البدء في رصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، على أن يتم اعتماد النتيجة من قبل شيخ الأزهر فور الانتهاء من أعمال الكنترول، ومن ثم ظهور النتائج على كافة المواقع التي ستقوم بعرض النتيجة.
نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري (نتائج امتحانات الشهادات الأزهرية)
ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم جميع الروابط الرسمية المخصصة للاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية الترم الأول من خلال بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية، والذي يمكنكم بواسطته الحصول على النتيجة والاستعلام عنها من موقع الأزهر الشريف فور اعتماد النتيجة والكشف عن ظهورها برقم جلوس الطالب، ما زلنا نواصل معكم متابعة كل جديد حول نتائج طلاب الأزهر الشريف والشهادة الابتدائية، ونوفر الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الشريف على شبكة الإنترنت للاستعلام عن نتيجة طلاب المرحلة الإعدادية برقم الجلوس فور ظهورها مباشرة.
طرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019
ومن ثم قام قطاع المعاهد الأزهرية بتوفير طريقتين للاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية لجميع الطلبة فقط برقم الجلوس في جميع المحافظات، ونقوم الآن من خلال موقعنا نجوم مصرية بعرض عليكم جميع الروابط الرسمية التي حددها الأزهر الشريف للاستعلام عن نتائج الطلاب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك بعد اعتمادها من قبل مشيخة الأزهر الشريف.
- الطريقة الأولي: وتلك الطريقة من خلال موقع الأزهر الشريف لنتائج الامتحانات، وهي عن طريق كتابة رقم الجلوس والضغط على بحث، ومن ثم سيقوم الموقع بعرض نتيجة الطالب وجميع الدرجات التي حصل عليها في المواد التي امتحنها.
- الطريقة الثانية: من خلال تحميل التطبيق الخاص بقطاع المعاهد الأزهرية على المحمول، والخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية، وللدخول المباشر اضغط لبوابة الأزهر الإلكترونية على المحمول، ويمّكن التطبيق الخاص بالبوابة الإلكترونية بالقطاع الأزهري التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية من خلال الهاتف المحمول، سوف تظهر لك قائمة النتائج ومن ثم الدخول إليها والتعرف من خلال رقم الجلوس.
وكانت امتحانات الابتدائية الأزهرية قد انتهت منذ عدة أيام، وفورا بدأت أعمال الكنترول وتصحيح الأوراق، ويمكنكم بعد اعتماد شيخ الأزهر للنتيجة الاستعلام عنها عبر رقم الجلوس الخاص بالطالب، وتشهد الفترة الراهنة حالة من الترقب والانتظار في جميع محافظات مصر، وتسيطر حالة من القلق على الطلاب وأولياء الأمور، بالرغم من تأكيد الطلاب والطالبات أن جميع الامتحانات جاءت من الكتاب المدرسي.
يسعى الكثير من الطلاب على معرفة النتائج فور الإعلان عنها وذلك للاطمئنان على جميع الدرجات والنجاح في جميع المواد حيث أن طلاب المراحل الابتدائية دائماً ما يشعرون بمسؤولية تعلمهم حيث إنها من أهم المراحل التعليمية التي يهتم بها أولياء الأمور والطلاب بما أنها مرحلة تأسيسية يتم فيها تكوين المعلومات والمفاهيم والأفكار المهمة ولذلك اهتم التعليم الأزهري بالإعلان عن جميع درجات الطلاب في المراحل الابتدائية الملتحقين بالمعاهد الأزهرية، وسوف نتابع معكم أعزائنا أولياء الأمور والطلاب الصفوف الابتدائية.
نتائج الصف السادس الابتدائي الأزهري
اليوم سوف نتحدث عن بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية، هذه البوابة الرائعة التي تستطيع من خلالها أن تقوم بمعرفة ما تريد من معلومات أو أخبار، حيث أن هذه البوابة متخصصة في عملية التعليم فقط، لكنها متخصصة في التعليم الأزهري فقط وليس التعليم العالم العادي، فهذه البوابة تقوم بعرض لك أخبار التعليم بشكل مفصل وبسيط من خلله تستطيع أن تتابع العملية التعليمية كما تشاء، فيمكنك أن تتابع النشاطات التعليمية والدرجات الخاصة بك من خلال البوابة بشكل ثلث وبسيط وهذا بسبب أنها تقدم لك كل هذه الميزات لكن بشكل إلكتروني أي أنك تستطيع أ ن تستمتع بكل هذه المميزات.
اليوم سوف نقوم بعرض لكم في هذه المقالة طريقة بسيطة جدا من خلالها تستطيع أن تقوم باستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية الأزهرية بشكل بسيط جدا وسهل، هذا من خلال أنك تستطيع أن تقوم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية من خلال الدخول إلى الموقع الأساسي والمباشر الخاص بالبوابة من خلال الكمبيوتر أو الهاتف الذكية بمجرد اتصالك بالإنترنت تستطيع أن تدخل على الموقع في ثواني، بعد ذلك تستطيع أن تقوم بالدخول إلى قسم الاستعلام عن نتيجتك، أي أنك سوف تقوم بمعرفة النتيجة الخاصة بك من خلال بعض البيانات البسيطة المعروفة والتي تتمثل في رقم الجلوس أو أسم الطالب أو الطالبة، غير هذا الموقع يقدم خدمة أخرى وهي خدمة مميزة جدا حيث أنك إذا لم تستطيع أن تتعامل مع الموقع أو لم تستطع الوصول إلى النتيجة الخاصة بك تستطيع أن تقوم بالاتصال بالبوابة من خلال ترك تعليق للموقع، سوف تقوم بعد ذلك بكتابة في هذا التطبيق رقم جلوسك وأسمك أو أسم الطالب الذي تريد الاستفسار عن نتيجته ورقم جلوسه.
التعليقات
خديجه فضل سلطان ابراهيم ٢٦٠٣٢١
14654 محمد الدسوقى عوض
اريد نتيجة الترم الثانى
عبد الرحمن احمد ابو بكر رقم الجلوس506 الصف الرابع الابتدائي ازهري الاسكندرية
رقم الجلوس 106 العزيزيه منيا القمح شرقيه
الاسم:مريم عبد اللطيف أحمد
الصف الخامس الابتدائي
رقم الجلوس:687
محافظة قنا
مين
ياسمين حمتو الصاوى عشاوى على
رقم الجلوس ١١٢
ياسمين حمتو الصاوى عشاوى على
رقم الجلوس ١١٢
ثالثه ابتدائى ازهر
مدرسة السيول بخزام
قوص قنا
احمد على احاوطه الغربيه
مياده عبدالصمد محمود ابوسريع٢٦٩٤٨٣
اسماء نوام السيد شعبان رقم الجلوس 252572
احمد عبد المحسن 94602 الازهر الصف السادس
احمد عبد المحسن سوهاج ترم اول رقم الجلوس 94602 الازهر
هند صابر توفيق ذكي ذكي
رقم الجلوس ٢٤٢٩٥٩ محافظة الشرقيه معهد القصبي شرق
احمدطلعت علي رقم الجلوس 97597
مازن شريف فهمى صديق محمد رقم جلوس371 الغردقه البحر الأحمر
الإسم/يوسف محمد عبدالمعطى محمد . رقم الجلوس 59175 أنا عاوز نتيجةالصف السادس الإبتدائى الأزهرية
رقم الجلوس 200569
نوران عماد
محافظة :شمال سيناء.الاسم:محمود سليمان محمود.معهد:اسامه بن زيد.رقم الجلوس :51119 .نتيجةالصف السادس الابتدائى
يوسف اشرف حسن ادريس
رقم الجلوس ٨٦٠٧
كنت عاوزه نتيجه رقم الجلوس ده 266247 جنه ابراهيم عيسي زكريا معهد احمد المهدي سته اكتوبر محافظه الجيزه لو سمحتم
الأسم/ صلاح إيمن صلاح عبدالوهاب سلام
رقم الجلوس/ ٦٨٦٥٥
معهد البدرشين الأبتدائى الصف السادس الأبتدائي
محافظة الجيزة
اكتب تعليقك هنا…42466
٢٩٩٤٠
ضحي هشام محمد فهيم
200740
ريهام عمر محمد
219988
27898
يوسف رضامنازع
80700
ناجح
يوسف رضامنازع
80700
ناجح
حاتم حمدى خميس محمد السعدنى إيتاى البارود البحيره معهد معنيا
٣٢٦٩١١
ايه محمد عطيه
٣٢٦٩١١
ايه محمد. احمد عطيه
زياد محمد عبالخالق
مصطفى ايمن منصور محافظه كفر الشيخ معهد سيدى غازي الابتدائي رقم الجلوس 21351
نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الاول محافظه القليوبيه احمد سامح رشاد مصلحي رقم الجلوس 6323
اسمي : ابراهيم أشرف إبراهيم من معهد ٠
الحامول الابتدائى:23903
ابراهيم أشرف إبراهيم:٢٣٩٠٣
رقية عبدالله ابو الغيط 23281 الدقهلية منية النصر الصف السادس
محمد سعيد29828
ايه حماده عبد الوهاب رقم الجلوس 222226
حسن عبد الكريم حسن
٩١٣
الشرقيه
جنه علي مصطفي محمد
٢٠١٩٢٤
صهيب علي مصطفي محمد
٧٨٠
متى ستظهر النتيجه رقم الجلوس 79961
رقم الجلوس 79961 الأسم قرشى طارق محمد البطل قرشى المنطقه المنيا المعهد الحافظ الخاص قرآن كريم 49.5 دين 50 اللغه العربية 47 خط 22 الرياضيات 46 العلوم 21 الدراسات 25 التربية الفنية 24 لغه اجنبية 25
ياسين حسين علي ابو سريع
عمر محمد محمد
٢٣٨٣
احمد عزت ابوزيد حماد محمد رقم الجلوس ٨٥٨١٦
عمر محمد محمد السي صالح
رقم الجلوس2383
الصف السادس رقمي218054
ساره العذب أحمد مجاهد معهد البجلات الابتدائي
رقم الجلوس 23590
محمد أحمد ياسين محمد معهد البجلات الابتدائي
رقم الجلوس 31577
اسراء محمدكمال رقم الجلوس 275372
انا اسمى شهد وليد واريد ان اعرف النتيجة الان ورقم الجلوس هو 200985
السيد اسماعيل السيد معهد الحاجه هنا مركز الحسنيه محافظه الشرقىه رقم الجلوس ٤٥١٠٨
محمود محمد مبروك رقم الجلوس 56270
عمرأحمدرمضان عبدالله-الجيزة-العياط-بيدف-معهدمحمدإدريس الابتدائى رقم جلوس69959
اﻻسم عبدالرؤف حازم عبد الرؤف كامل ناصف معهد سعد الدين عبدالرحمن سعد بالغربيه رقم الجلوس 16584
الاسم شروق أمجد لطفي الصاوي
معهد محمدالمرشدي الابتدائي الأزهري الدقهلية
رقم الجلوس٢٣٤٤٥٦
شروق عماد حمدى
رقم الجلوس 231712
رقم الجلوس 231712 الأسم شروق عماد حمدي احمد المنطقه الدقهلية المعهد بساط كريم الدين قرآن كريم 48 دين 50 اللغه العربية 49 خط 20 الرياضيات 49 العلوم 25 الدراسات 23 التربية الفنية 19 لغه اجنبية 24
اريدنتيجةالصف السادس الابتدائي الأزهري
رقم الجلوس ٢٣٤٤٦٥محافظة الدقهلية
اريد نتيجه الصف السادس الابتدائي الأزهري رقم الجلوس ٢٢٩٧٦٥ محافظه الدقهليه
شاهين ابو المعاطي السعيد ابو شاهين الصف السادس ازهر
معهد فتيات الخصوص القليوبيه رقم الجلوس 8388 الله يباركلك
سندس منصور عبد الرحمن رقم الجلوس 41 الثاني ازهري
اريد معرفه نتيجه الترم الاول للصف السادس الابتدائي الازهرية
رقم جلوس :42225
الشرقيه 2019
248330
اريد معرفه نتيجة الصف السادس الابتداءى محافظة الدقهليه رقم الجلوس 33287 ازهرى
نتيجته الصف السادس الأزهري بالغربيه رقم الجلوس 17323
٢٣٧٦٠٢ تهاني هاني مصطفي الابتدائيه الازهدي ديرب نجم الشرقيه
نتيجة الطالب عبدالله عماد الدين فتحي محمد ٣٤٨٨٨
48984
238956 الرقم ده ابتدائي
34132 الرقم ده اعدادي شرقية اذا سمحتم مش عارف اوصل للنتيجه
40857ابتدائي
أنت سقط
شهد ماجد احمد القط
٢٢٠٤٠٨
حاتم حمدى خميس السعدنى عاوز النتيجه
عمر السيد حسان رقم الجلوس 32574 معهد البجلات الابتدائي
١٧٥٣٨محمدرضاعبدالحميدمحمد قطوش(الابتدائيه )
الاسم محمد علي عبد النبي محمود رقم الجلوس 4084. معهد الهدى الازهري محافظة القاهرة
النتيجة ظهرت ولا لسا
عبد الحفيظ احمد عبد الحفيظ تمساح رقم الجلوس ٨٣٥٤٢ محافظة اسيوط
احمد عصام احمد خليل رقم الجلوس 57636محافظه البحيره الازهر الشريف
يوسف محمد السيد صالح
73006
ارجو من حضرتك يا استاذ احمد الرد على رسالتى فور ظهور النتيجة
آلاء عبد الكريم جمعه
معهد الصفوة الأزهري الخاص بالفيوم
رقم الجلوس ١٢٧٠٠٥
أحمد تامر فتحي عبد العاطي محمد حجاب
انا عايزه النتيجة انا في 6ابتدائي رقمي68365
احمد حسام مصطفي.. رقم الجلوس 63588
ممكن النتيجة. رقم الجلوس. 257473
اريد نتيجه رقم الجلوس ٢٠٥٣٢٦
بسنت علي معهدجادالله حسين 210485
عبد الرحمن شريف خير أحمد محافظة القليوبية 2019 من فضلك النتيجة رقم الجلوس 8085
يوسف سيد عبدالناصر محمود مدرسة الهدي الابتدائيه بمحافظة القاهره
النتيجه هتظهر امتي
اسمي غيداء قاسم عبد الغفار رقم جلوسي 25940 بالله ععليكو عايزه الرد
رواء السيد محمد السيد عبد اللطيف
رقم الجلوس 231988
نتيجه الشهاده الابتدائية
رقم الجلوس ١٦٨٩٢
كريم. على أبوالسعود على. الصف. السادس. معهد نور الايمان. محافظه. أسيوط الترم. الأول. 2018،2019رقم.الجلوس.8372؟
الاسم،ندى إيهاب هاشم بيومى السيد زهير
أريد درجة الصف السادس الابتدائى
الترم الأول
رقم الجلوس،266226
239428 مريم محسن
239428
حنين عبدالله محمد الحسيني البرامون محافظة الدقهلية رقم الجلوس230018 رجاء النتيجة
٦٧٠٠
حسام الدين السيد احمد
الدير مركز طوخ قليوبيه
اتمني الرد فاطمة الزهراء قاسم عبد الغفار 259406
٦٧٠٠ حسام الدين السيد أحمد
دير مركز طوخ قليوبيه
صفوه محمد رضا
234171
صفوه محمد رضا امين
234171
محافظة الدقهليه
المعهد مجمع مدينه النموذجي الابتدائي رقم الجلوس ١٨٦٤
كامل محمود احمد ابراهيم محافظه الشرقيه رقم الجلوس /38507
مدرسه الازهر النموزجى
رقم الجلوس978
الاسم عمر محمد مصطفى
24/1/2019
صفوه محمد رضا
234171
٦٧٠٠ حسام السيد أحمد
محافظه قليوبيه
السلام عليكم النتيجه الابتدئيه هتنزل امته ارجو الرد
210485
نتتيجةالصف السادس الابتدائي ازهر
الطالبه اسراء محمودعلي عماره
رقم الجلوس 218595
عندك فكره هتظهر أمتي
رقم الجلوس 218595
اسم الطالبه آسراء محمودعلي عماره
محافظة الغربيه
عايز الدرجات
مانت جايبها لعالم تانيه اهوت
ايه.شعاب.صبحي.نورالدين.٦٠
انا فارس هشام خليل اريد النتيجه الدور الثاني رقم الجلوس٣٧٦٧٤
اميرمحمدزيدان عمار رقم الجلوس 44559محافظه بورسعدالنتيجه نزلت ولاليسه لوسمحت
اريد النتيجة رقم الجلوس ١٢٠٢١٤
نور ابراهيم محمد تقيشم رقم جلوس114290 البحيره برجاء الفاده
نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري بمركز يوسف الصديق
اريد ان تظهر النتيجة
محمد مدحت أنور عقل الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس 82434
رقم الجلوس 8095 الاسم محمد نور الدين الششتاوى محافظة الغربيه
أّلَأَّّسمَ مَحٌمَدِ عٌرفِّهِ مَحٌمَدِ مَصٌطّفِّيِّ
أّلَأّرهِر أّلَشٍريِّفِّ بِبِنيِّ َّسوِيِّفِّ قِريِّةّ بِأّروِطّ
رقِمَ أّلَحٌلَوَِّس. 54491
اكتب تعليقك هنا..أنا اسمي نورهان نبيل عبدالعزيز عبد المولي
معهد الشواشنه الأزهري
بالصف السادس الابتدائى
رقم الجلوس 132762
80867 اسيوط ابوتيج الزرابي
انا سلمي حسين الشافعي محمد دي رقم الجلوس 245405انا عيز النتيجه تالته عداديه بس بسرعه والنبي
ربنا معاكى
103554
حمدى عبدالحميد صابر عبد الحميد بدوى
نتيجة الشهاده الابتدائيه الازهريه محافظة العربيه مركز السنطه
رقم الجلوس 156616
محمد عباس المتولى السمراوى
رقم الجلوس 8666
الشهاده الابتدائيه
الترم الثاني
محافظه الغربية
معهد بنا أبو صير الأزهري
اريد نتيجتى للصف السادس الابتدائي رقم الجلوس 126886
نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة كفر الشيخ مركز مطوبس المعهد الازهرى
152111 الشهادة الابتدائية الازهرية
١١٨٨٧٨ عايزة الرقم ده ابتدائيه
١١٨٨٧٨
143706
اريدنتيجتي81720
248125
الشهادة الابتدائية رقم الجلوس:81017
النتيجة ابان اامتا رقم الجلوس5978
لم يتم الاعلان إلى الان
متى ستظهر نتيجه الابتدائيه بالازهر
احمد هیثم محمد حضری ۱۷۱۹۲
لم تظهر النتائج إلى الآن
لم يتم الاعلان
اريد معرفت نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري وهذا هو رقم الجلوس ١٤٤٩٩١
في حالة ظهور النتيجة سوف نحضر النتيجة على الفور
١١٨٨٧٨ ده
رقم الجلوس 40626
في حالة ظهور النتيجة سوف نحضر النتيجة على الفور#
انا في مدرسة ابرهيم الغنام واريد ان ارى النتيجة بتعتي ورقم جلوسى ٨١١٥٦
في حالة ظهور النتيجة سوف نحضر النتيجة على الفور%
أود ان اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى ورقم الجلوس 40202
في حالة ظهور النتيجة سوف نحضر النتيجة على الفور%$
اريد نتيجة الشهادة الابتداية رقم الجلوس ١٢٠٢١٤
117894
في حالة ظهور النتيجة سوف نحضر النتيجة على الفور^^
انا محمد طارق معهد كفر سنجاب الابتدائي الازهري اريد الدرجات رقم الجلوس. ٣٣٦٧٢
١٠٧٦٦٥ رقم الجلوس
في حالة ظهور النتيجة سوف نحضر النتيجة على الفور&&
ضحى حمدى غراب معهد سلامون محافظه الدقهليه
رقم الجلوس
104191
في حالة ظهور النتيجة سوف نحضر النتيجة على الفور**
رقم الجلوس 154936
هدى محمد السيد رقم الجلوس 154936 انا عايزة النتيجة الشهادة الابتدائية
154936 رقم الجلوس
57402
إيمان عادل عبد الغفار حسين
رقم الجلوس 107761
الشهادة الإبتدائية الأزهرية
الترم الثانى
محافظة الدقهلية
ا اريد نتيجته ايمي رحاب حمدي عوض الله رقم الجلوس هو ١٢٤
لم تظهر النتجة إلى الآن
معاذ هيثم جابر محمد
٨٠٢٠٠
لم تظهر نتيجة إلى الان
klkk
نتيجه شهاده الابتدائيه الترم الثاني للقاهره
معاذ هيثم جابر محمد
معهد الفتح النموذجي بالمعادي
رقم الجلوس ٨٠٢٠٠
لم تظهر النتيجة اللي الان
الشهادة الابتدائية
معهد نواج
محافظة الغربية
اترك رقم الجلوس لم تظهر إلى الان
١٦٧٠٢
٤١٢١٧
في انتظار الاعلان عن النتيجة
رقم الجلوس 114771
ثنيه رمضان عمرمحمد
رقم104015 صح
محافظ الدقهليه
في رقم الجلوس بتع ثنيه خطا
مريم على سلامه على١١٠٥٧٩
انا اسمي زهراء مصطفي الخميسي محمد
105387
لم تظهر بالتوفيق
مريم على سلامه على رقم جلوس١١٥٧٩ الصف السادس الأزهرى محافظة كفر الشيخ مركز سيدى سالم معهد الورق
انتظروا ظهور النتيجة
النتيجة لم تظهر الان
مريم على سلامه على الصف السادس الابتدائى الأزهرى معهد الورق كفر الشيخ سيدى سالم رقم جلوس١١٥٧٩ برجاء النتيجه وشكرا
بالتوفيق لم تظهر النتيجة
93226
لم تظهر النتيجة إلى الان
عايز الدرجات انا في سنه ٦ اسمي علي عبد الهادي
مبروك مقدمًا سوف نحضرها لكم فور ظهورها انتظرونا اترك رقم الجلوس
لم تظهر في انتظارها&%
يوسف محمدعبدالستارمندي معهد سيد المرسلين الصف السادس الابتدائي الازهري/رقم الجلوس/78888
نهي السيدعبدالواحدحسن الطويل
رقم الجلوس .225100
شهاده الابتدائي الازهري
رقم الجلوس 101315
مبروك مقدمًا سوف نحضرها لكم فور ظهورها انتظرونا&&
اريد نتيجه سندس منصور عبدالرحمن رقم الجلوس انا اسمه سندس منصور عبدالرحمن رقم الجلوس 41
شهاده
الابتدائي الازهري
رقم 101315
مبروك مقدمًا سوف نحضرها لكم فور ظهورها انتظرونا**
شهاده الابتدائي الازهري
نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة
هنا نتائج الابتدائي الأزهري
شهادة الصف السادس الابتداءي بمعهدبلقاس الابتداءي الازهري رقم الجوس 22868
مبروك مقدمًا سوف نحضرها لكم فور ظهورها انتظرونا%$
نور محمد خلف : رقم الجلوس 2527
147066
………………………..
ف انتظار الإعلان عن النيتجة
147066رقم جلوسي اريد النتيجة
ما زالت النتيجة لم تظهر بعد
معرفه نتيجه الشهاده الابتدائية الازهرية
المعهد:سنطيس
رقم الجلوس:73526
منطقة :البحيرة الازهريه
مبروك مقدمًا سوف نحضرها لكم فور ظهورها انتظرونا^^
نتيجه الشهاده الابتدائيه
لم تظهر انتظرونا
لاقم الجلوس
27014
مبروك مقدمًا سوف نحضرها لكم فور ظهورها انتظرونا]
مهاب الدين هاني فاضل ابراهيم معهد حلفا مركز اطسا الفيوم رقم الجلوس 5770
الا سم محمود احمد متولى ابرا هيم عفيفى
معهد سيدى غازي
رقم الجلو س 72014
لم تظهر في انتظارها
محمود عبدالتواب 53441
لم تظهر في انتظارها..
عبدالله محمد ابوسريع تونى رقم الجلوس ٤٨٨٩٢
لم تظهر في انتظارها^
عبدالله محمد ابوسريع تونى. رقم الجلوس ٤٨٨٩٢
لم تظهر في انتظارها]
محافظة الغربية للصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس 9768
30/5/2018
الساعة 3
محمد عبدالحليم ابوشعيشع مصباح محافظه كفرالشيخ سيدي سالم معهد العمده الغنام رقم الجلوس ٢٨٤٨٧
١١٠٥٧٩
محمد عبدالحليم ابوشعيشع مصباح محافظه كفرالشيخ مركزسيدي سالم معهد العمده الغنام رقم الجلوس ٢٨٤٨٧ ارجو منكم النتيجه في اقرب وقت وشكرا لكم
رقم الجلوس 117092 محافظة البحيره
هل لم تتم ظهور النتيجه رقم الجلوس 117092 محافظة البحيرة
23948
نتيجه الصف السادس الابتدائى الازهرى رقم الجلوس
23948
01270215954
لو سمحت ممكن تساعدني أنا حابب اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى الازهرى الترم الثانى ٢٠١٨ اسمى مصطفى نادى محمد ذكى رقم الجلوس ٥٢٠٦٦ من الفيوم
77200
كريم هاني محسن محافظة القاهرة مدرسة عرب الحصن 82102
؟؟؟؟؟؟؟ظظ
محمد سعد من اسيوط معهد الحواتكه الابتدائي75648
سوف نحضر لكم النتيجة فور ظهورها انتظرونا
اريد الدرجات
الان
32913
ف انتظار اعتماد النتيجة
اريدالنتيجه
لم تظهر الى الان تابعنا وسوف نحضر لكم النتيجة فور ظهورها
1322355
لم تظهر الى الان تابعنا وسوف نحضر لكم النتيجة فور ظهورها..
الاسم حبيبه خالد رمضان متولي حسن ابراهيم
رقم الجلوس 103870
مكان الامتحان مدرسه الملك الكامل بنات
لم تظهر إلى الآن تابعنا وسوف نحضر لكم النتيجة فور ظهورها.
اريد النتيجه باسرع وقت ممكن
لم تظهر الى الان تابعنا وسوف نحضر لكم النتيجة فور ظهورها_
انا ارىد انجح ولو نجحت هفرا حلوة
انا ارىد انجح
يارب معاكم يارب امين
20235
لم تظهر الى الان تابعنا وسوف نحضر لكم النتيجة فور ظهورها$$
رحاب حمدي عوض الله
لم تظهر الى الان تابعنا وسوف نحضر لكم النتيجة فور ظهورها^^
عبدالرحمن وجدى نصر الشاذلي رقم الجلوس ٧٩٧٠ محافظه الغربيه
[email protected]
عبد الرحمن ايمن محمود رقم الجلوس40422
في انتظار ظهور النتيجة
اناعايز اعرف نتيجة ابني ورقم جلوسي 131كتب تعليقك هنا…
انتظروا معانا نتيجة الترم الثاني
40024
لم تظهر النتيجة في انتظارها
61137
انتظروا معانا نتيجة الترم الثاني.
الاسم كوثر علي ابرهيم عبدالراز ق
رقم الجلوس 105294
انتظروا معانا نتيجة الترم الثاني..
اكتب تعليقك هنا…عمرو حافظ عبدالعاطى رقم الجلوس 56411
انتظروا معانا نتيجة الترم الثاني…
الاسم.عأدل طلعت بحيري بمحافظة دمياط رقم الجلوس 31694
انتظروا معانا نتيجة الترم الثاني عبر بوابة الازهر
رقم الجلوس 31946بدمياط
انتظروا معانا نتيجة الترم الثاني عبر بوابة الازهر!
زياد عاطف احمد سيداحمد الجحش 2975
انتظروا معانا نتيجة الترم الثاني عبر بوابة الازهر%
نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الاول
متى تظهر النتيجه الابتدائيه
ان الوقع رائع
نتيجة الصف السادس ازهر امتى النتيجة بالضبط بالغربية ممكن الرد وندخل على نفس الموقع دة ولا انهو موقع ممكن التوضيح والرد
مري ياسر رقم 91199
رقم الجلوس 91199
الأسم مريم ياسر عبد السلام عبد الجواد البرل
المنطقه الغربية
المعهد فتيات توكل النموذجى
قرآن كريم 44 الدرجة من: 50
دين 47 الدرجة من: 50
اللغه العربية 46 الدرجة من: 50
خط 23 الدرجة من: 25
الرياضيات 43 الدرجة من: 50
العلوم 25 الدرجة من: 25
الدراسات 23 الدرجة من: 25
التربية الفنية 23 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 23 الدرجة من: 25
حاسب الي 19 الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
حبيبة حسام الدين أحمد عبد الحميد حسين
رقم الجلوس / 154268
154268
بحث
رقم الجلوس 154268
الأسم حبيبه حسام الدين احمد عبد الحميد
المنطقه القاهرة
المعهد أحمد عرابي
قرآن كريم 49.5 الدرجة من: 50
دين 46 الدرجة من: 50
اللغه العربية 49 الدرجة من: 50
خط 16 الدرجة من: 25
الرياضيات 49 الدرجة من: 50
العلوم 24 الدرجة من: 25
الدراسات 25 الدرجة من: 25
التربية الفنية 19 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 24 الدرجة من: 25
حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
معاذ ميدو
رقم الجلوس ١٥٢٩٥٦
رقم الجلوس 152956
الأسم مريم احمد السيد سعيد
المنطقه القاهرة
المعهد السلام اسبيكو
قرآن كريم 49 الدرجة من: 50
دين 50 الدرجة من: 50
اللغه العربية 40 الدرجة من: 50
خط 16 الدرجة من: 25
الرياضيات 46 الدرجة من: 50
العلوم 22 الدرجة من: 25
الدراسات 24 الدرجة من: 25
التربية الفنية 22 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 24 الدرجة من: 25
حاسب الي 16 الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
محمد السيد العجمى 22403
رنا محمود عبد الرحمن عمران
رقم الجلوس117423
رقم الجلوس 117423
الأسم رنا محمود عبد الرحمن عطا
المنطقه البحيرة
المعهد شرنوب
قرآن كريم 48 الدرجة من: 50
دين 47 الدرجة من: 50
اللغه العربية 49 الدرجة من: 50
خط 24 الدرجة من: 25
الرياضيات 49 الدرجة من: 50
العلوم 25 الدرجة من: 25
الدراسات 24 الدرجة من: 25
التربية الفنية 15 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 22 الدرجة من: 25
حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
انا عايز الشهادة
الصف السادس الابتدائى
8861
رقم الجلوس 8861
الأسم شحاته ابراهيم ابراهيم السيد الصياد
المنطقه الغربية
المعهد كفور بلشاى
قرآن كريم 28 الدرجة من: 50
دين 35 الدرجة من: 50
اللغه العربية 37 الدرجة من: 50
خط 17 الدرجة من: 25
الرياضيات 36 الدرجة من: 50
العلوم 20 الدرجة من: 25
الدراسات 20 الدرجة من: 25
التربية الفنية 17 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 18 الدرجة من: 25
حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
معهد كفر الوكالة رقم الجلوس 105402
رقم الجلوس 105402
الأسم منال مصطفى عطا محمد
المنطقه الدقهلية
المعهد كفر الوكالة
قرآن كريم 37 الدرجة من: 50
دين 50 الدرجة من: 50
اللغه العربية 49 الدرجة من: 50
خط 22 الدرجة من: 25
الرياضيات 47 الدرجة من: 50
العلوم 21 الدرجة من: 25
الدراسات 21 الدرجة من: 25
التربية الفنية 20 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 23 الدرجة من: 25
حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
هدى عبدالرحمن سيد عبدالله رقم الجلوس ١٢٩٢٩٣
129293
الأسم هدى عبد الرحمن سيد عبد الله
المنطقه الجيزة
المعهد محمد بشير
قرآن كريم 46 الدرجة من: 50
دين 40 الدرجة من: 50
اللغه العربية 45 الدرجة من: 50
خط 21 الدرجة من: 25
الرياضيات 36 الدرجة من: 50
العلوم 21 الدرجة من: 25
الدراسات 23 الدرجة من: 25
التربية الفنية 22 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 13 الدرجة من: 25
حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
رقم الجلوس 129293
الأسم هدى عبد الرحمن سيد عبد الله
المنطقه الجيزة
المعهد محمد بشير
قرآن كريم 46 الدرجة من: 50
دين 40 الدرجة من: 50
اللغه العربية 45 الدرجة من: 50
خط 21 الدرجة من: 25
الرياضيات 36 الدرجة من: 50
العلوم 21 الدرجة من: 25
الدراسات 23 الدرجة من: 25
التربية الفنية 22 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 13 الدرجة من: 25
حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
هاجر سمير احمد ومنه محمود عطيه
محمد البدري
رقم الجلوس 71687
رقم الجلوس 71687
الأسم محمد البدرى محمد مهنى
المنطقه سوهاج
المعهد ابار الوقف
قرآن كريم 42 الدرجة من: 50
دين 43 الدرجة من: 50
اللغه العربية 42 الدرجة من: 50
خط 18 الدرجة من: 25
الرياضيات 28 الدرجة من: 50
العلوم 17 الدرجة من: 25
الدراسات 19 الدرجة من: 25
التربية الفنية 23 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 24 الدرجة من: 25
حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
اتفضل
رقم الجلوس 71687
الأسم محمد البدرى محمد مهنى
المنطقه سوهاج
المعهد ابار الوقف
قرآن كريم 42 الدرجة من: 50
دين 43 الدرجة من: 50
اللغه العربية 42 الدرجة من: 50
خط 18 الدرجة من: 25
الرياضيات 28 الدرجة من: 50
العلوم 17 الدرجة من: 25
الدراسات 19 الدرجة من: 25
التربية الفنية 23 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 24 الدرجة من: 25
حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
اناعاوز النتيجة الاسم ناجح سليمان اسماعيل رقم الجلوس 69016
لو سمحت نتيجه مدرسه الشهيد وليد جمال زين الدين للشهاده الابتدائيه الترم الأول
منه الله عبد الرازق عبد الستار يوسف برقم الجلوس 153355
رقم الجلوس 153355
الأسم منه الله عبد الرازق عبد الستار يوسف
المنطقه القاهرة
المعهد د. طلعت السيد
قرآن كريم 43 الدرجة من: 50
دين 35 الدرجة من: 50
اللغه العربية 36 الدرجة من: 50
خط 23 الدرجة من: 25
الرياضيات 39 الدرجة من: 50
العلوم 11 الدرجة من: 25
الدراسات 7 الدرجة من: 25
التربية الفنية 22 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 9 الدرجة من: 25
حاسب الي 9 الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
اتفضلى يافندم
رقم الجلوس 153355
الأسم منه الله عبد الرازق عبد الستار يوسف
المنطقه القاهرة
المعهد د. طلعت السيد
قرآن كريم 43 الدرجة من: 50
دين 35 الدرجة من: 50
اللغه العربية 36 الدرجة من: 50
خط 23 الدرجة من: 25
الرياضيات 39 الدرجة من: 50
العلوم 11 الدرجة من: 25
الدراسات 7 الدرجة من: 25
التربية الفنية 22 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 9 الدرجة من: 25
حاسب الي 9 الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
متي ظهور الشهاده الاعداديه محافظة الشرقيه
منه الله عبد الرازق عبد الستار يوسف برقم الجلوس 153355
هانى وجيه محمد عبد الجواد نصار الصف الثالث الاعدادى معهد برج النور الحمص الاعدادى الثانوى رقم الجلوس 20343 لوسمحت لو ظهرت ممكن تكلمنى علا رقم 01229162455
رقم الجلوس 20343
الاسم هانى وجيه محمد عبدالجواد
المنطقه الدقهلية
المعهد سنجـيد
فقه 25 الدرجة من: 25
اصول الدين 44.5 الدرجة من: 50
ثقافة إسلامية 3.5 الدرجة من: 10
اللغه العربية 41 الدرجة من: 50
قرآن كريم 15.5 الدرجة من: 20
لغه اجنبية 17 الدرجة من: 20
دراسات 20 الدرجة من: 20
رياضيات 29 الدرجة من: 30
علوم 13.5 الدرجة من: 20
تربية فنية 6 الدرجة من: 10
الحاسب الالي الدرجة من: 20
مجموع الترم من: 255
مصطفي محمد مصطفي
رقم الجلوس 11929
رقم الجلوس 11929
الأسم مصطفى محمد مصطفى موسى
المنطقه الشرقية
المعهد القرين النموذجى
قرآن كريم 46.5 الدرجة من: 50
دين 45 الدرجة من: 50
اللغه العربية 45 الدرجة من: 50
خط 24 الدرجة من: 25
الرياضيات 49 الدرجة من: 50
العلوم 25 الدرجة من: 25
الدراسات 25 الدرجة من: 25
التربية الفنية 20 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 24 الدرجة من: 25
حاسب الي 19 الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
82325
رقم الجلوس 82325
الأسم محمد عمر محمد ايمن زغلول
المنطقه القاهرة
المعهد احمد الليبي
قرآن كريم 43 الدرجة من: 50
دين 34 الدرجة من: 50
اللغه العربية 28 الدرجة من: 50
خط 15 الدرجة من: 25
الرياضيات 29 الدرجة من: 50
العلوم 12 الدرجة من: 25
الدراسات 19 الدرجة من: 25
التربية الفنية 20 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 22 الدرجة من: 25
حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
95703
حبيبة حسين محمد طلخان
رقم الجلوس 95703
الأسم حبيبه حسين محمد طلخان عبد المنعم
المنطقه الغربية
المعهد الرجبية
قرآن كريم 48 الدرجة من: 50
دين 48 الدرجة من: 50
اللغه العربية 48 الدرجة من: 50
خط 24 الدرجة من: 25
الرياضيات 50 الدرجة من: 50
العلوم 25 الدرجة من: 25
الدراسات 23 الدرجة من: 25
التربية الفنية 24 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 25 الدرجة من: 25
حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
عبد الرحمن ايمن محمود احمد 40422
رقم الجلوس 40422
الأسم عبد الرحمن ايمن محمود احمد
المنطقه الاسكندرية
المعهد د. عبد الحليم محمود
قرآن كريم 30 الدرجة من: 50
دين 50 الدرجة من: 50
اللغه العربية 44 الدرجة من: 50
خط 18 الدرجة من: 25
الرياضيات 40 الدرجة من: 50
العلوم 23 الدرجة من: 25
الدراسات 25 الدرجة من: 25
التربية الفنية 21 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 7 الدرجة من: 25
حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
يوسف محمد محمد على ابوالوفا
23925
من الدقهلية
رقم الجلوس 23925
الأسم يوسف محمد محمد على
المنطقه الدقهلية
المعهد النزل
قرآن كريم 43.5 الدرجة من: 50
دين 44 الدرجة من: 50
اللغه العربية 45 الدرجة من: 50
خط 22 الدرجة من: 25
الرياضيات 49 الدرجة من: 50
العلوم 25 الدرجة من: 25
الدراسات 23 الدرجة من: 25
التربية الفنية 21 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 25 الدرجة من: 25
حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
عبد الرحمن محمد عيد
رقم الجلوس 78193
قم الجلوس 78193
الأسم عبد الرحمن محمد عيد سليم
المنطقه القاهرة
المعهد محمد جلال لغات
قرآن كريم 47.5 الدرجة من: 50
دين 46 الدرجة من: 50
اللغه العربية 46 الدرجة من: 50
خط 22 الدرجة من: 25
الرياضيات 43 الدرجة من: 50
العلوم 23 الدرجة من: 25
الدراسات 24 الدرجة من: 25
التربية الفنية 24 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 22 الدرجة من: 25
حاسب الي 13 الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
عبد الرحمن ايمن عبد العظيم 81971
رقم الجلوس 81971
الأسم عبد الرحمن ايمن عبد العظيم محمد
المنطقه القاهرة
المعهد حلمية الزيتون
قرآن كريم 43 الدرجة من: 50
دين 40 الدرجة من: 50
اللغه العربية 41 الدرجة من: 50
خط 25 الدرجة من: 25
الرياضيات 46 الدرجة من: 50
العلوم 23 الدرجة من: 25
الدراسات 22 الدرجة من: 25
التربية الفنية 19 الدرجة من: 25
لغه اجنبية 22 الدرجة من: 25
حاسب الي الدرجة من: 20 (للنموذجى فقط)
مجموع الترم من: 325
إبراهيم سعيد محمد السيد
13112
الصف السادس الابتدائى
اريد\نتيجتى
9089
9089
يوسف محمد عمار
اريد معرفة نتجته
لم تظهر إلى الآن فقط اترك لما تعليق برقم الجلوس الخاص بك وسوف نحضرها لك فور اعتمدها من قبِل مشيخة الأزهر الشريف
هاجركرم علي السيد جنيدي
115678
21586
هل ظهرت الشهادة الابتدائية؟؟؟
هل ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية
الزهراء عبد الصمد رقم الجلوس 95555
هل ظهرت شهاده
الزهراء عبد الصمد رقم الجلوس 95555
لم تظهر النتيجة بعد، سوف نحضر لك النتيجة بعد اعتمادها بالتوفيق.
09598
نتيجة الصف السادس الابتدائ
سوف نعرض عليكم النتيجة في حالة اعتمادها بالتوفيق للجميع.
سوف نعرض عليكم النتيجة في حالة اعتمادها بالتوفيق للجميع..
سوف نعرض عليكم النتيجة في حالة اعتمادها بالتوفيق للجميع…
اريد ان اعرف نتيجه الصف السادس الابتدائ
سوف نعرض عليكم النتيجة في حالة اعتمادها بالتوفيق للجميع
رقم الجلوس :47854
لم تظهر النتيجة، وسوف نوفرها لكم في حالة اعتمادها
154233
سوف يتم توفير النتيجة بعد اعتمادها..
104827
سوف يتم توفير النتيجة بعد اعتمادها
نتيجةافالسادسالابتداءى ازهر محافظةالشرقيةفاقوس
لم تظهر النتيجة
الاسم ابراهيم صابرفتحي محافظة الاسكندرية معهدقرية14رقم الجلوس41069
لم تظهر النتيجة إلى الآن
الاسم حنين علي راغب ابوبكر
رقم الجلوس34953
سوف نوفر لكم النتيجة بعد ظهورها
رقم الجلوس 21753
٣٩٧٨
سوف نوفر النتيجة بعد اعتمادها