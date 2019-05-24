نتيجة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس من موقع بوابة الأزهر الإلكترونية
وقد أعلن الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للامتحانات في قطاع المعاهد الأزهرية الأستاذ “محمد عبد الرحيم” على اقتراب موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الأزهر الشريف، وذلك بعد الانتهاء من اختبارات نصف العام، مؤكدًا على أن اعتماد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشكل رسمي عبر روابط الأزهرية، ومن ثم يمكن الاطلاع والتعرف عليها بسهولة من خلال الرابط الرسمي للأزهر الشريف على شبكة الإنترنت.
رابط نتيجة الإعدادية الأزهرية – موقع بوابة الأزهر التعليمي
ومن الجدير بالذكر أن مشيخة الأزهر التعليمية قد صرحت عن طريقتين للاستعلام عن نتائج الامتحانات للشهادات الابتدائية والإعدادية برقم جلوس الطالب بعد رفعها مباشرةً علي الإنترنت وإليكم الروابط الرسمية عبر السطور القادمة:-
- الطريقة الأولى: ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فور ظهورها، من خلال بوابة الأزهر التعليمي، وبعدها كتابة رقم جلوس الطالب والضغط على عرض النتيجة، وسيقوم الموقع بتحويلك إلى صفحة جديدة تحتوي على الدرجات التي تمكن الطالب من الحصول عليها.
- الطريقة الثانية: ويمكن تحميل تطبيق بوابة الأزهر الإلكترونية من المتجر، وللتحميل المباشر اضغط هنا، وهذا التطبيق أطلقته مشيخة الأزهر للاستعلام عن نتائج الطلاب.
وتعتبر الشهادة الإعدادية من أصعب المراحل التعليمية في التعليم الأزهري، لذلك يمكن أن يكون هناك نسبة كبيرة من الراسبين في معظم المحافظات، ومن ثم يحاول قطاع الأزهر التغلب على تلك المشكلة، وجعل الشهادات الابتدائية والإعدادية بنظام الترمين، وتداولت بعض الأنباء حول تأخر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، ولكن أكدت العديد من المصادر داخل مشيخة الأزهر أن جميع الكنترولات منتظرة انتهاء الامتحانات حتى تعمل على رصد الدرجات ومن ثم رفعها خلال أيام قليلة.
وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد كشف عن قيام شيخ الأزهر باعتماد نتيجة الإعدادية خلال الأيام المقبلة ولكن بعد انتهاء الامتحانات، على أن يتم رفع النتيجة وتحديثات قاعدة بيانات الطلاب على موقع الأزهر التعليمي وظهورها فورا، ولكن ينبغي أولا انتهاء أعمال الكنترول ورصد الدرجات ومراجعتها لأكثر من مرة للتأكد من حصول الطلاب على الدرجات المستحقة، وكذلك عمليات التصحيح والكنترول قد بدأت في جميع القطاعات الأزهرية فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات في كافة محافظات مصر، ومن المقرر ظهور النتيجة فور اعتمادها، لإخماد حالة القلق والخوف التي تسيطر على التلاميذ وأولياء الأمور.
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 :
تعد المرحلة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية التي يهتم بها جميع الطلاب والطالبات حيث أن نتائج هذه المرحلة في هذه الأثناء على وشك الظهور وذلك حسب ما أصدرته الجهات المسؤولة عن امتحانات المرحلة الأزهرية والتي خصصت روابط رسمية للدخول والاستعلام عن النتيجة فور ظهورها مباشرة وذلك من خلال هذا المقال الذي يعرض لك كل ما يخص الشهادة الإعدادية لطلاب المعاهد الأزهرية لعام 2018 – 2019.
خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2019
يمكنك إتباع الخطوات التالية التي تمكنك من الحصول على النتيجة فور الإعلان عنها حيث أن المواقع الإلكترونية الخاصة بالأزهر الشريف والتي أعلنت عن بدء الامتحانات الفترة الماضية يتم من خلالها رفع جميع نتائج الطلاب وذلك من خلال الضغط مباشرة على رابط الدخول للموقع وإدخال كلمة المرور واسم المستخدم أو كلمة السر أو رقم الجلوس مباشرة.
حيث أن جميعها أدوات وبيانات تضمن لك حماية معلوماتك من الاختراق وخصوصيتها حيث أن رئيس الإدارة المركزية أعلن أن عملية الرصد والتصحيح ما زالت مستمره منذ بداية الامتحانات وحتى لحظة الإعلان عن النتائج مؤكداً لجميع الطلاب أن سير العملية الامتحانية يمر بسلام دون أي معوقات أو مؤشرات غير مبشره وأن الإعلان عن النتيجة سيكون بشكل متزامن مع انتهاء الامتحانات والتصحيح وأعمال الكنترولات والرصد مباشرة.
وذلك حيث أن أوراق الطلاب كثيرة وتحتاج المزيد من الوقت لإتمام عملية التصحيح بإتقان وأن الأوراق جميعها على نفس المستوى من الدقة والموضوعية في ضوء ذلك شدد على جميع المصححين مؤكداً أن تكون جميع أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب كاملة البيانات والإجابات في محلها حيث أن أي نقص في بيانات الطالب يتحمله مراقبي الصفوف بالإضافة للتأكيد على إعطاء كل طالب حقه في الدرجات كاملة.
أعلن الأستاذ محمد عبد الرحيم الخاص بنتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية مؤكداً أن النتائج على وشك الانتهاء والظهور على الموقع الرسمي مباشرة فور انتهاء جميع معاهد المحافظات من رصدها وذلك حسب ظروف كل محافظة وحسب الكثافة الطلابية التي قد تعيق الوقت المخصص لتصحيح كراسات الإجابات في نفس الوقت.
بوابة الأزهري الإلكترونية التعليمية للاستعلام عن نتائج الطلاب
يمكنك الدخول على بوابة الأزهر التعليمية الخاصة بجميع الأخبار التي تخص الطالب المصري الملتحق بالتعليم الأزهري حيث يمكنك تسجيل الدخول من خلال هذا الرابط الموضح أعلى المقال.
بالإضافة لإتباع الخطوات التالية:
- الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال الرابط الموضح أعلي المقال.
- الضغط على زر نتائج الطلاب.
- ادخل رقم الجلوس الخاص بك.
- انقر على كلمة بحث.
- سيتم عرض النتيجة مباشرة فور ظهورها.
لقد أكد المعهد والمسؤولين عن المعاهد الأزهرية أن الامتحانات لم يكون فيها أي مشاكل، حيث أن الامتحانات مرت على خير ولم يحدث أي مشاكل في الامتحانات وهذا سهل على الطلاب حيث أنهم قاموا بإتمام الامتحان بشكل سليم وهذا جعل النتائج تظهر بسرعة فلم يكون هناك أي معوقات لكي تتسبب في تأخير النتيجة، حيث أنهم قاموا بعرض على الموقع الأساسي والرسمي الخاص بالمعاهد الأزهرية درجات طلاب المرحلة الابتدائية، حيث أنهم قاموا برصد الدرجات وقاموا بوضعها في شكل جدول هذا الجدول فيه كل الدرجات التي تريدها، حيث انهم قاموا بعرض الدرجات الأساسية لكل مادة والدرجة الكلية وقاموا أيضا بإضافة العديد من الدرجات الفرعية الخاصة بالمواد.
كما تحدثنا في الأعلى أن الإنترنت يسهل عليك العديد من أمور حياتنا، حيث انك تستطيع أن تقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي وتقوم بمعرفة النتيجة الخاصة بك، حيث أنه من الشاق أن تقوم بالذهاب إلى المعهد لكي تقوم بالحصول على النتيجة، فهذا سوف يضيع العديد من الساعات ومجهود كبير جدا وهذا بسبب كثرة الناس في المعهد وقلة الموظفين الذي سوف يجعل عملية السير في المعهد بطيئة، فالطريقة التقليدية مملة جدا وسيئة، لكن الآن من خلال الإنترنت تستطيع أن تعرف النتيجة الخاصة بك أو بإبنك أو بإبنتك في ثواني معدودة وهذا من خلال الدخول وكتابة رقم الجلوس فقط، لكن النتيجة التي تراها عبارة عن نتيجة إلكترونية فقط حيث أنهم يعرضوا عليك نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني على الكمبيوتر ولا ويجد على نتيجة الابتدائية الأزهرية من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.
أي أختام رسمية أو أي أختام بصفة عاملة كما أن النتيجة لا تأتي بشكل ورقي بل بشكل إلكتروني، كما نعرف أن جميع التقديمات وغيرها تحتاج إلى أوراق.
التعليقات
دينا عبد الثالحين احمد رقم الجلوث 156 معهد فتيات
عزه محمدمعوض مقيدم رقم الجلوس١٣٧
اميرة طارق محمد
رقمالجلوس 242720
انااسمىاميرة طارق محمد
202427
92153 رقم الجلوس الاسم على احمد عبد الراضي الصادق محافظه الاقصر مركز ارمنت
رقم الجلوس 92153 الاسم على احمد عبد الراضي الصادق محافظه الاقصر مركز ارمنت
اسماء بكر طه عبدالبصير رقم الجلوس 0266201
سماح متولى.
رقم الجلوس٢٤٤٩٣٠
لظل الألماني تحميل الماسنجر
سماح مهدى
رقم الجلوس ٢٤٤٩٣٠
انا مش عارف اوصل للنتيجة وعايز اطمن ممكن اعرفها ازاى
انا عبد الله عبد العزيز فتحى
معهد عثمان ماهر الاعدادى
رقم جلوسى ٨٤٧
٢٥٣٧٠٧
امين اسعد ماهر رقم الجلوس 79531
رقم الجلوس 79531 الأسم امين اسعد ماهر احمد المنطقه سوهاج المعهد البورة بسوهاج أصول الدين 39 القران الكريم 16 اللغة العربية 31 اللغة الاجنبية 12 فقة 22 الدراسات 17 الرياضيات 23 العلوم 13 التربية الفنية 6 ثقافة اسلامية 10
امين اسعد ماهر رقم الجلوس 79531
٢٣٤٨١٣رقم الجلوس للصف الثالث الإعدادي الازهري ٢٠١٩
اسمى احمد ابوزيد صابر رقم جلوسى82038
سيد جمال محمد ذكى 82043
خالد رافت فرج مجاهد ٣٩٤٢
39097
محافظه الاسماعيليه
240414
رقم الجلوس 240414 الأسم منال ربيع محمد حسن المنطقه الاسماعيلية المعهد فتيات نور الاسلام أصول الدين 47 القران الكريم 12 اللغة العربية 36 اللغة الاجنبية 11 فقة 25 الدراسات 18 الرياضيات 18 العلوم 11 التربية الفنية 8 ثقافة اسلامية
رقم الجلوس ٣٩٠٩٧
محافظه الاسماعيليه
رقم الجلوس٣٩٠٩٧
٢١٩٩١
33428
٢١٤٤٧٦
رقم الجلوس 33428 الأسم محمود محمد عبدالرحمن احمد المنطقه الشرقية المعهد ميت بشار أصول الدين 31 القران الكريم 9 اللغة العربية 31 اللغة الاجنبية 5 فقة 11 الدراسات 14 الرياضيات 14 العلوم 2 التربية الفنية 6 ثقافة اسلامية 6
طب انتا جبت الشهاده لناس كتير وانا عايزهاا انا كمان دا رقم الجلوس 33428 والاسم محمود محمد الرحمن احمد الوالي يارب انجح اكرر رقم الجلوس 33428
الاسم نجاة احمد حسن
رقم الجلوس 211773
رقم جلوس ١٧٩٤٤
نتيجة عمار عاطف
الاسم نجاة أحمد حسن
رقم الجلوس 211773
الاسم عبد الرحمن هيثم اسامه رقم الجلوس 22416
سلمى عرفات مصطفى إعداديه ازهر201567
هو انتى جبتها ازاى من اى موقع
رقم الجلوس 201567 الأسم سلمى عرفات مصطفى محمد المنطقه القاهرة المعهد ف/ العبور النموذجى أصول الدين 45 القران الكريم 20 اللغة العربية 30 اللغة الاجنبية 15 فقة 18 الدراسات 13 الرياضيات 18 العلوم 14 التربية الفنية 10 ثقافة اسلامية 6
نتيجه الصف الثالث الاعدادى الازهرى بالمنوفيه ٢٠١٩
الاسم:هاجر سعيد فتحى ابوالروس
رقم الجلوس ٢٠٨٩٦٤
رقم الجلوس ٢٤٨ تانيه إعدادي
محمود سعد بركات الصف الثالث الاعدادى
معهد سنباط الإعدادي والثانوي
رقم الجلوس 11216
12115
محمد احمد السيد عبد الله السيسي رقم الجلوس 140 أولى اعدادى
لجنة 4
معهد غير العنب الاسكندرية
زيبب بكر محمد محمد علي البرعي
اسم المعهد فتيات السالميه الاعدادي بكفر الشيخ
المذهب حنفي
رقم الجلوس 219440
محمد احمد السيد عبد الله السيسي رقم الجلوس 140 أولى اعدادى
لجنة 4
دي 3 اعدادي بس
انا اسمي احمد شوقي محمود محمد محافظة القاهرة بمعهد السبيكو العادي ع ث بنين رقم الجلوس 1259 ارجو الرد
رانيا الخطيب السيد محمد محافظه سوهاج معهد فتيات اولاد غريب رقم الجلوس٢٧١٤٦٤
214130من فضلكم نتيجة الشهاة الاعادية 2019
رقم الجلوس. ٦٠٧٨١
٠٨٨٦٧٦
رقم الجلوس 22183
25/1/2019
الاسم/منار محمد عزت محمد ابراهيم
رقم الجلوس/٢٠٥٦٧٠
محافظة القليوبية/معهد فتيات قليوب
أحمد عرفات الصف السادس الابتدائى
رقم الجلوس 31132
جعلك
منار محمد عزت محمد ابراهيم
معهد فتيات قليوب
رقم الجلوس ٢٠٥٦٧٠
محمد فتحى محمد محمد
رقم الجلوس
٥٢٧٥٤
الشهادة الاعدادية الزهرية
الاسم احمد جوده
محافظه الشرقيه
رقم الجلوس 33043
الاسم نواره محمد منصور احمد معهد فتيات ميت ا لكرماء رقم الجلوس 226261
بشرى حسين محمود رقم الجلوس255263
ساره اسماعيل ادهم
معهد الفتيات الحلفايه بحري الازهر الشريف
محافظه قنا
رقم الجلوس 27858
رقم الجلوس 217199كفر الشيخ
97529
اسلام أشرف عبدالحفيظ
من سوهاج
ممكن النتيجه
١١٨٠٦
على حسن
١١٨٠٦
رقم الجلوس 230868
35344
مجدى الطنطاوى خليل على كشك
رقم الجلوس 021045
معهد دمياط الازهرى النموزجى ع.ث
مجدى الطنطاوى خليل على كشك 021045
الشرقيه امينه محمد محمد علي رقم الجلوس235877
اسرء اشرف شعبان رقم الجلوس 256197
رقم الجلوس 256197 الأسم اسراء اشرف شعبان عبدالباقي المنطقه الجيزة المعهد فتيات اطفيح أصول الدين 38 القران الكريم 10 اللغة العربية 21 اللغة الاجنبية 9 فقة 14 الدراسات 9 الرياضيات 14 العلوم 10 التربية الفنية 7 ثقافة اسلامية 10
طلال علي السيد علي محمد رقم الجلوس 36608
24/1/2019
صفوه محمد رضا امين
243171
اناشفتها ونتى نجحتى
سميه محافظه كغرااسبخ رقم الجلوس 219108
احمد عبدالله السيد احمد ( رقم الجلوس 29703 )
ياسمين محمد السيد أحمد ( رقم الج231340
لو سمحت يافندم ندي رزق محمد حسن رقم الجلوس ٢٢٦٤٥٣
ندي رزق محمد حسن رقم الجلوس ٢٢٦٤٥٣
رقم الجلوس ٧٨٦٦٤
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رقم الجلوس ٧٨٦٦٤
معهد قها الإبتدائي رقم الجلوس 208484 ترم اول ابتدائيه أزهريه 2019
السلام عليكم أريد الإستعلام عن الشهاده الابتدائيه الأزهريه الترم الاول 2019
رقم الجلوس 208484
ناجحه انشاء الله انتي اسمك ايه
شهادة الصف اثالث الاعدادي ازهرة معهد فتيات الشيخة سبيكه رقم الجلوس٢٥٣٢٦٣
282649
زينب عبد العاطي عبد الراضي الصادق رقم الجلوس 282649
رقم الجلوس 80294
لو سمحت انا أسمى شهد أشرف محافظة الدقهلية رقم جلوسى 226248 ممكن اعلامى بالنتيجه عند ظهورها
محمود 17833
اسراء السيد ابراهيم محمد٢٠٠٤٤١
77792
95047
089689
رقم الجلوس 35203
امانى ممكن النتيجة رقم جلوسى 158550
سمية عبدالناصر محمود علي نصر رقم الجلوس 262559 محافظة بني سويف
الاسم عمروخالد عباس
معهدمغاغة الأعدادى بنين
رقم الجلوس 67953
قل من
اسماعيل ابراهيم رقم الجلوس 053025
230287
محمد عبدالسلام محمد الصافي محمد رقم الجلوس 45305
حنان عبدالعظيم ممكن انتيجه
اشرف منصور اشرف 34214
منى وليد على زهران رقم الجلوس 255373
منى وليدحسين على رقم الجلوس255373
رقم الهاتف
44237
انا مروان عبد العزيز من البحيرة ان شاء اللة بالتوفيق انا رقم جلوسي 43645
أسامة محمد السيد كروش٦٩٢٧
في حالة تم الاعلان عن النتيجة سوف نحضر النتيجة على الفورّ
رقم الجلوس :129
مازن محمد فراج فراج
رقم الجلوس212127
44722
احمد رمضان محمود رقم الجلوس70115من المنيا لوحد من المنيا هنا يرد على تعليقى
213122
230554
احمد ابوزيد صابر الوزيرين الجلوس82038
218393
رقم الجلوس 280480 محافظة قنا
اما
رقم الجلوس280480
متي يحين ظهوره محافظة الغربية
احمد عبد الله السيد أحمد( رقم الجلوس 29703 ) الشهاده الاعدادية الازهرية الترم الاول 2019 معهد هربيط
الاسم محمد اسماعيل احمد
معهد شطورة بنين ع.ث
رقم الجلوس 81866
من سوهاج
اريد ان اعرف النتيجه لعام 2019
رقم الجلوس ٢٨٢٦٥
رقم الجلوس٢٨٢٦٥
اسلام عبده من الغربيه رقم الجلوس 13258
58379
عبدالرحمن عبدالله محمد عطا رقم الجلوس 58379
أحمد محمد أحمد محمد
56348
240984
مروه مدحت عبدالعليم عبدالهادي 240984
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية
ولاء عبيد محمد
279996
شيماء رمضان شعبان صالح 233564
رقم الجلوس 233564 الأسم شيماء رمضان شعبان صالح المنطقه الشرقية المعهد ف/ ميت بشار أصول الدين 48 القران الكريم 17 اللغة العربية 38 اللغة الاجنبية 8 فقة 20 الدراسات 15 الرياضيات 11 العلوم 13 التربية الفنية 7 ثقافة اسلامية 10
بدى اشوف النتيجه بسرعه عاجله معهد فتيات المحموديه
ابو الفتوح سعيد ابو الفتوح
محمد أحمد جلال
رقم الجلوس ٢٩٢٠
47232
محمد أحمد جلال
رقم الجلوس ٢٩٢٠
الشهادة الاعدادية الأزهرية
ممكن النتيجة
نتيجت الشهاده الاعداديه ظهرت ولا لس
الاسم , عمر جمال. رقم الجلوس 31551
الاسم هدى شكري
رقم الجلوس٢٢٤٦٨٥
ممكن نتيجه الشهاده الاعدادية الفصل الدراسي الثاني لعام 2018 محافظة الفيوم الاسم اميرة ناصر مفتاح سالم رقم الجلوس 238164 الرجاء الرد
ممكن نتيجه الشهاده الاعدادية الفصل الدراسي الثاني لعام 2018 محافظة الفيوم الاسم اميرة ناصر مفتاح سالم رقم الجلوس 238164
٢٣٨١٩٢مرام احمد معهد العدوى النموذجى بنى سويف
2266 الإعدادية رائد طارق حسني
امتا هاتظهر
في حالة الاعتماد سوف نقوم بإحضارها على الفور
ممكن شهادة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني محافظه الشرقيه ورقم الجلوس هو97593 ممكن الرد سريعا
في حالة ظهور النتيجة سوف نحضر النتيجة على الفور!!
٢٤١٥٧
رقم الجلوس51289 النتيجه امتا وا شكرا
في حالة ظهور النتيجة سوف نحضر النتيجة على الفور!
محمود ياسر من الاسكندريه رقم الجلوس41698
رقم الجلوس ٢٢٤٦٨٥
في حالة ظهور النتيجة سوف نحضر النتيجة على الفور^_^
انا من رشيد
نعرف النتيجه ازي
رقم الجلوس ٢٢٤٦
424248
رقم الجلوس 250673
قنا
أنا أريد أن أعرف نتيجتي هل ممكن من فضلكم
shr okya [email protected]
احمد ابراهيم محمد بشير رقم الجلوس45325محافظه الجيزه
لم تظهر النتيجة إلى الآن انتظرونا
احمد ابراهيم محمد بشير محافظه الجيزه رقم الجلوس45325
لم تظهر النتيجة إلى الآن انتظرونا@
هلا بكم كل عام وانتم بخير
كل عام وحضرتك بخير بالتوفيق
انا احمدمحمدفتحي ابورواش رقم الجلوس 16179
لم تظهر النتيجة إلى الآن انتظرونا!
رقم الجلوس ٢٤٦٣٠٦ محافظة سوهاج
سوف نحضر النتيجة فور ظهورها بالتوفيق
ايه ابو زيد 210955
بالتوفيق للجميع لم تظهر النتيجة بعد!
مبروك مقدمًا سوف نحضرها لكم فور ظهورها ِ
الامتحان سهل
مبروك مقدمًا
الامتان سهل
210955
سوف نحضرها بعد اعتمادها رسميًا
رقم الجلوس202361
سوف نحضرها بعد اعتمادها رسميًا.
رقم الجلوس 202361
سوف نحضرها لكم فور ظهورها انتظرونا
محمد طارق الحسيي
28553
الشرقية
سوف نحضرها لكم فور ظهورها انتظرونا؟
28553
الشرقية
معهد النور
سوف نحضرها لكم فور ظهورها انتظرونا^
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا اسمي عبد الرحمن نصر عبد الفتاح
رقم الجلوس ;9106
المحافظه .. الغربيه
مبروك مقدمًا سوف نحضرها لكم فور ظهورها انتظرونا
اسمي إنچي رجب
معهد فتيات سبك الضحاك
رقم الجلوس٢٠٦٠٠١
عاوزة نتيجة الترم التاني؟!
مبروك مقدمًا سوف نحضرها لكم فور ظهورها انتظرونا%
احمد نصر قمحاوى جلوس 23758
الاسم محمد عاشور فرحات رقم الجلوس 43550
مبروك مقدمًا سوف نحضرها لكم فور ظهورها انتظرونا +
رقم الجلوس 43550
مبروك مقدمًا سوف نحضرها لكم فور ظهورها انتظروناـ
اريد ان اعراف الشهاده لاعداديه سوف تضهر امته
مبروك مقدمًا سوف نحضرها لكم فور ظهورها انتظرونا& أترك رقم الجلوس
16050
مبروك مقدمًا سوف نحضرها لكم فور ظهورها انتظرونا^
61523
لم تظهر الى الان تابعنا وسوف نحضر لكم النتيجة فور ظهورها!
3360 عمار هاني شاكرصالح محافظة القليوبيه
لم تظهر الى الان تابعنا وسوف نحضر لكم النتيجة فور ظهورها!%
نتيجةعبير 73
لم تظهر الى الان تابعنا وسوف نحضر لكم النتيجة فور ظهورها!ق
عايزة النتيجه برقم الجلوس
انتظروا معانا نتيجة الترم الثاني عبر بوابة الازهر.
مدرسه.منيةسلمت.موقع.جوجل.لجنه٥ رقم.الاجلوس٣١١٥٠ الاسم.منار
رقم جلوسى 251898 منطقة الاقصر معهد فتيات ارمنت مع الشكر
عوز النتيجه رقم الجلوس 5204
انتظروا معانا نتيجة الترم الثاني عبر بوابة الازهر..
البريد الالكتروني بش عرفته
انتظروا معانا نتيجة الترم الثاني عبر بوابة الازهر%..
58122
مركز ملوى مهده البركه
انتظروا معانا نتيجة الترم الثاني عبر بوابة الازهر^
انتظروا معانا نتيجة الترم الثاني عبر بوابة الازهر%ـ
ياريت تبشرونا بالخير
بالتوفيق والنجاح للجميع
عاوز نتجية شهادة الاعدادية الازهرية
رقم جلوس ٢٤٥٦٥
درجات مريم محمد علي رقم الجلوس 209279
منى محمد السيد أحمد مصطفى
مركز فاقوس شرقيه
رقم الجلوس221788
مبروك يافندم
رقم الجلوس 221788
الاسم منى محمد السيد احمد
المنطقه الشرقية
المعهد فتيات العارين
فقه 25 الدرجة من: 25
اصول الدين 48 الدرجة من: 50
ثقافة إسلامية 10 الدرجة من: 10
اللغه العربية 41 الدرجة من: 50
قرآن كريم 19 الدرجة من: 20
لغه اجنبية 17 الدرجة من: 20
دراسات 20 الدرجة من: 20
رياضيات 26 الدرجة من: 30
علوم 14 الدرجة من: 20
تربية فنية 6 الدرجة من: 10
الحاسب الالي الدرجة من: 20
مجموع الترم من: 255
060598
مبروك يافندم
بحث
رقم الجلوس 60598
الاسم حسن احمد فرغل رضوان
المنطقه سوهاج
المعهد البطاخ
فقه 19 الدرجة من: 25
اصول الدين 34 الدرجة من: 50
ثقافة إسلامية 8 الدرجة من: 10
اللغه العربية 20 الدرجة من: 50
قرآن كريم 13 الدرجة من: 20
لغه اجنبية 9 الدرجة من: 20
دراسات 10 الدرجة من: 20
رياضيات 17 الدرجة من: 30
علوم 5 الدرجة من: 20
تربية فنية 6 الدرجة من: 10
الحاسب الالي الدرجة من: 20
مجموع الترم من: 255
منير خيرى علي الفيومي رقم الجلوس 6716
عبدالرحمن عيد عبدالله أمين رقم الجلوس ٦٤٠٥٠
عصام علي محمد علي رقم الجلوس 36969
رقم الجلوس 36969
الاسم عصام على محمد على مبروك
المنطقه البحيرة
المعهد الروضة بالبحــيرة
فقه 14 الدرجة من: 25
اصول الدين 46 الدرجة من: 50
ثقافة إسلامية 5 الدرجة من: 10
اللغه العربية 39 الدرجة من: 50
قرآن كريم 15 الدرجة من: 20
لغه اجنبية 14 الدرجة من: 20
دراسات 17 الدرجة من: 20
رياضيات 25 الدرجة من: 30
علوم 15 الدرجة من: 20
تربية فنية 7 الدرجة من: 10
الحاسب الالي الدرجة من: 20
مجموع الترم من: 255
19379
رقم الجلوس 19379
الاسم محرم محمود رمضان محمود
المنطقه الدقهلية
المعهد السنـبلاوين
فقه 23.5 الدرجة من: 25
اصول الدين 41 الدرجة من: 50
ثقافة إسلامية 9 الدرجة من: 10
اللغه العربية 39 الدرجة من: 50
قرآن كريم 16 الدرجة من: 20
لغه اجنبية 17 الدرجة من: 20
دراسات 16 الدرجة من: 20
رياضيات 25 الدرجة من: 30
علوم 16.5 الدرجة من: 20
تربية فنية 5 الدرجة من: 10
الحاسب الالي الدرجة من: 20
مجموع الترم من: 255
رقم الجلوس 245028
رقم الجلوس 245028
الاسم اسراء عاشور سند محمد
المنطقه سوهاج
المعهد فتيات جرجــا
فقه 25 الدرجة من: 25
اصول الدين 45 الدرجة من: 50
ثقافة إسلامية 10 الدرجة من: 10
اللغه العربية 47 الدرجة من: 50
قرآن كريم 17 الدرجة من: 20
لغه اجنبية 19 الدرجة من: 20
دراسات 10 الدرجة من: 20
رياضيات 21 الدرجة من: 30
علوم 14 الدرجة من: 20
تربية فنية 6 الدرجة من: 10
الحاسب الالي الدرجة من: 20
مجموع الترم من: 255
رقم الجلوس 39422
محمد حسانين محمد محمود 58633
بحث
رقم الجلوس 58633
الاسم محمد حسنين محمد محمود
المنطقه سوهاج
المعهد الغـابات
فقه 23 الدرجة من: 25
اصول الدين 27 الدرجة من: 50
ثقافة إسلامية 7 الدرجة من: 10
اللغه العربية 26 الدرجة من: 50
قرآن كريم 11 الدرجة من: 20
لغه اجنبية 10 الدرجة من: 20
دراسات 10 الدرجة من: 20
رياضيات 18 الدرجة من: 30
علوم 10 الدرجة من: 20
تربية فنية 5 الدرجة من: 10
الحاسب الالي الدرجة من: 20
مجموع الترم من: 255
45174
رقم الجلوس 45174
الاسم احمد اشرف جمعه علي
المنطقه الجيزة
المعهد الاخصاص
فقه 6 الدرجة من: 25
اصول الدين 10 الدرجة من: 50
ثقافة إسلامية 5 الدرجة من: 10
اللغه العربية 10 الدرجة من: 50
قرآن كريم 3 الدرجة من: 20
لغه اجنبية 2 الدرجة من: 20
دراسات 7 الدرجة من: 20
رياضيات 5 الدرجة من: 30
علوم 3 الدرجة من: 20
تربية فنية 5 الدرجة من: 10
الحاسب الالي الدرجة من: 20
مجموع الترم من: 255
رقم الجلوس 39422
الاسم محمد ناجى جمعه بكور
المنطقه البحيرة
المعهد أدفينا
فقه 19 الدرجة من: 25
اصول الدين 35 الدرجة من: 50
ثقافة إسلامية 4 الدرجة من: 10
اللغه العربية 30 الدرجة من: 50
قرآن كريم 12 الدرجة من: 20
لغه اجنبية 7 الدرجة من: 20
دراسات 11 الدرجة من: 20
رياضيات 12 الدرجة من: 30
علوم 8 الدرجة من: 20
تربية فنية 5 الدرجة من: 10
الحاسب الالي الدرجة من: 20
مجموع الترم من: 255
رقم الجلوس٦ ٢١٢١٧