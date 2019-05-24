تُقام حاليا امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية في جميع المحافظات ويتطلع الجميع إلى معرفة نتائج الامتحانات، وينتظر أولياء الأمور اعتماد النتيجة رسميًا من خلال موقع الأزهر التعليمي لنتائج الامتحانات، وينتظرون اعتمادها رسميًا عبر بوابة الأزهر الشريف، وقد أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ “صالح عباس” ووكيل الأزهر الشريف الدكتور “عباس شومان” عن الروابط الرسمية المتاحة من قبِل الأزهر لاعتماد النتيجة، والتي سوف نقوم بتجميعها اليوم عبر هذا التقرير، وفي حالة تواجد أي روابط حديثة يتم إدراج عليها النتيجة سوف نقوم بتحديثها على الفور، وأكد سيادته على أن الامتحانات جاءت هذا العام في مستوى الطالب العادي، موضحًا أن لا يوجد شكاوى بخصوص الامتحانات لا من الطلاب أو رؤساء اللجان، ومن المنتظر ظهور النتيجة في أقرب وقت، وذلك بعد إتمام عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

نتيجة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس من موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

وقد أعلن الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للامتحانات في قطاع المعاهد الأزهرية الأستاذ “محمد عبد الرحيم” على اقتراب موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الأزهر الشريف، وذلك بعد الانتهاء من اختبارات نصف العام، مؤكدًا على أن اعتماد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشكل رسمي عبر روابط الأزهرية، ومن ثم يمكن الاطلاع والتعرف عليها بسهولة من خلال الرابط الرسمي للأزهر الشريف على شبكة الإنترنت.

الإعدادية الأزهرية

رابط نتيجة الإعدادية الأزهرية – موقع بوابة الأزهر التعليمي

ومن الجدير بالذكر أن مشيخة الأزهر التعليمية قد صرحت عن طريقتين للاستعلام عن نتائج الامتحانات للشهادات الابتدائية والإعدادية برقم جلوس الطالب بعد رفعها مباشرةً علي الإنترنت وإليكم الروابط الرسمية عبر السطور القادمة:-

الطريقة الأولى : ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فور ظهورها، من خلال بوابة الأزهر التعليمي، وبعدها كتابة رقم جلوس الطالب والضغط على عرض النتيجة، وسيقوم الموقع بتحويلك إلى صفحة جديدة تحتوي على الدرجات التي تمكن الطالب من الحصول عليها.

: ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فور ظهورها، من خلال بوابة الأزهر التعليمي، وبعدها كتابة رقم جلوس الطالب والضغط على عرض النتيجة، وسيقوم الموقع بتحويلك إلى صفحة جديدة تحتوي على الدرجات التي تمكن الطالب من الحصول عليها. الطريقة الثانية: ويمكن تحميل تطبيق بوابة الأزهر الإلكترونية من المتجر، وللتحميل المباشر اضغط هنا، وهذا التطبيق أطلقته مشيخة الأزهر للاستعلام عن نتائج الطلاب.

وتعتبر الشهادة الإعدادية من أصعب المراحل التعليمية في التعليم الأزهري، لذلك يمكن أن يكون هناك نسبة كبيرة من الراسبين في معظم المحافظات، ومن ثم يحاول قطاع الأزهر التغلب على تلك المشكلة، وجعل الشهادات الابتدائية والإعدادية بنظام الترمين، وتداولت بعض الأنباء حول تأخر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، ولكن أكدت العديد من المصادر داخل مشيخة الأزهر أن جميع الكنترولات منتظرة انتهاء الامتحانات حتى تعمل على رصد الدرجات ومن ثم رفعها خلال أيام قليلة.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد كشف عن قيام شيخ الأزهر باعتماد نتيجة الإعدادية خلال الأيام المقبلة ولكن بعد انتهاء الامتحانات، على أن يتم رفع النتيجة وتحديثات قاعدة بيانات الطلاب على موقع الأزهر التعليمي وظهورها فورا، ولكن ينبغي أولا انتهاء أعمال الكنترول ورصد الدرجات ومراجعتها لأكثر من مرة للتأكد من حصول الطلاب على الدرجات المستحقة، وكذلك عمليات التصحيح والكنترول قد بدأت في جميع القطاعات الأزهرية فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات في كافة محافظات مصر، ومن المقرر ظهور النتيجة فور اعتمادها، لإخماد حالة القلق والخوف التي تسيطر على التلاميذ وأولياء الأمور.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 :

تعد المرحلة الإعدادية من أهم المراحل التعليمية التي يهتم بها جميع الطلاب والطالبات حيث أن نتائج هذه المرحلة في هذه الأثناء على وشك الظهور وذلك حسب ما أصدرته الجهات المسؤولة عن امتحانات المرحلة الأزهرية والتي خصصت روابط رسمية للدخول والاستعلام عن النتيجة فور ظهورها مباشرة وذلك من خلال هذا المقال الذي يعرض لك كل ما يخص الشهادة الإعدادية لطلاب المعاهد الأزهرية لعام 2018 – 2019.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2019

يمكنك إتباع الخطوات التالية التي تمكنك من الحصول على النتيجة فور الإعلان عنها حيث أن المواقع الإلكترونية الخاصة بالأزهر الشريف والتي أعلنت عن بدء الامتحانات الفترة الماضية يتم من خلالها رفع جميع نتائج الطلاب وذلك من خلال الضغط مباشرة على رابط الدخول للموقع وإدخال كلمة المرور واسم المستخدم أو كلمة السر أو رقم الجلوس مباشرة.

حيث أن جميعها أدوات وبيانات تضمن لك حماية معلوماتك من الاختراق وخصوصيتها حيث أن رئيس الإدارة المركزية أعلن أن عملية الرصد والتصحيح ما زالت مستمره منذ بداية الامتحانات وحتى لحظة الإعلان عن النتائج مؤكداً لجميع الطلاب أن سير العملية الامتحانية يمر بسلام دون أي معوقات أو مؤشرات غير مبشره وأن الإعلان عن النتيجة سيكون بشكل متزامن مع انتهاء الامتحانات والتصحيح وأعمال الكنترولات والرصد مباشرة.

وذلك حيث أن أوراق الطلاب كثيرة وتحتاج المزيد من الوقت لإتمام عملية التصحيح بإتقان وأن الأوراق جميعها على نفس المستوى من الدقة والموضوعية في ضوء ذلك شدد على جميع المصححين مؤكداً أن تكون جميع أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب كاملة البيانات والإجابات في محلها حيث أن أي نقص في بيانات الطالب يتحمله مراقبي الصفوف بالإضافة للتأكيد على إعطاء كل طالب حقه في الدرجات كاملة.

أعلن الأستاذ محمد عبد الرحيم الخاص بنتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية مؤكداً أن النتائج على وشك الانتهاء والظهور على الموقع الرسمي مباشرة فور انتهاء جميع معاهد المحافظات من رصدها وذلك حسب ظروف كل محافظة وحسب الكثافة الطلابية التي قد تعيق الوقت المخصص لتصحيح كراسات الإجابات في نفس الوقت.

بوابة الأزهري الإلكترونية التعليمية للاستعلام عن نتائج الطلاب

يمكنك الدخول على بوابة الأزهر التعليمية الخاصة بجميع الأخبار التي تخص الطالب المصري الملتحق بالتعليم الأزهري حيث يمكنك تسجيل الدخول من خلال هذا الرابط الموضح أعلى المقال.

بالإضافة لإتباع الخطوات التالية:

الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال الرابط الموضح أعلي المقال.

الضغط على زر نتائج الطلاب.

ادخل رقم الجلوس الخاص بك.

انقر على كلمة بحث.

سيتم عرض النتيجة مباشرة فور ظهورها.

لقد أكد المعهد والمسؤولين عن المعاهد الأزهرية أن الامتحانات لم يكون فيها أي مشاكل، حيث أن الامتحانات مرت على خير ولم يحدث أي مشاكل في الامتحانات وهذا سهل على الطلاب حيث أنهم قاموا بإتمام الامتحان بشكل سليم وهذا جعل النتائج تظهر بسرعة فلم يكون هناك أي معوقات لكي تتسبب في تأخير النتيجة، حيث أنهم قاموا بعرض على الموقع الأساسي والرسمي الخاص بالمعاهد الأزهرية درجات طلاب المرحلة الابتدائية، حيث أنهم قاموا برصد الدرجات وقاموا بوضعها في شكل جدول هذا الجدول فيه كل الدرجات التي تريدها، حيث انهم قاموا بعرض الدرجات الأساسية لكل مادة والدرجة الكلية وقاموا أيضا بإضافة العديد من الدرجات الفرعية الخاصة بالمواد.

كما تحدثنا في الأعلى أن الإنترنت يسهل عليك العديد من أمور حياتنا، حيث انك تستطيع أن تقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي وتقوم بمعرفة النتيجة الخاصة بك، حيث أنه من الشاق أن تقوم بالذهاب إلى المعهد لكي تقوم بالحصول على النتيجة، فهذا سوف يضيع العديد من الساعات ومجهود كبير جدا وهذا بسبب كثرة الناس في المعهد وقلة الموظفين الذي سوف يجعل عملية السير في المعهد بطيئة، فالطريقة التقليدية مملة جدا وسيئة، لكن الآن من خلال الإنترنت تستطيع أن تعرف النتيجة الخاصة بك أو بإبنك أو بإبنتك في ثواني معدودة وهذا من خلال الدخول وكتابة رقم الجلوس فقط، لكن النتيجة التي تراها عبارة عن نتيجة إلكترونية فقط حيث أنهم يعرضوا عليك نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني على الكمبيوتر ولا ويجد على نتيجة الابتدائية الأزهرية من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

أي أختام رسمية أو أي أختام بصفة عاملة كما أن النتيجة لا تأتي بشكل ورقي بل بشكل إلكتروني، كما نعرف أن جميع التقديمات وغيرها تحتاج إلى أوراق.

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