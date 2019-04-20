ودائمًا تسعى وزارة التعليم السعودي لتيسر كافة الأمور على الطلبة وأولياء الأمور من أجل توفير الوقت والجهد في متابعة خط سير الحركة التعليمية على مدار العام الدراسي، لذلك أطلقت موقع نظام نور الإلكتروني من أجل الاستعلام عن نتائج اختبارات نصف ونهاية العام بالإضافة إلى المتابعة الشهرية من خلال نظام نور لمتابعة خط سير الطلاب، وبالتزامن مع بداية العام الدراسي في كافة المراحل التعليمية في المملكة، ابتدائي ومتوسط وثانوي، يبدأ الجميع يبحث عن الروابط الرسمية من أجل الاستعلام عن مستويات الطلاب، ولذلك جاء استحداث رابط نظام نور من أجل الاستعلام عن النتائج.

موقع نظام نور للنتائج 1440 هجريًا

وقد صرحت وزارة التعليم السعودي رابط مباشر للدخول إلى النظام المركز نظام نور من أجل الاستعلام عن نتائج الاختبارات الشهري ونصف العام ونهاية العام للدخول المباشر اضغط على ==> “موقع نظام نور للنتائج 1440”

لماذا نظام نور يستخدم رمز التحقق ورقم الهوية

ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم لماذا تم اختيار تلك النظام، نظام نور عن غيره مع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وما الفرق بينه وبين الطرق التقليدية :-

أن الطرق التقليدية في الدخول إلى موقع نظام نور قد تكون غير مجزية على الإطلاق حيث في حالة نسيان الأكونت الخاص بك لا يمكنك الدخول من جديد إلى الموقع.

لذلك أطلقت الوزارة رقم الهوية ورمز التحقق للاستخدام حتى يسهل عملية الدخول إلى الموقع، والاستعلام عن النتيجة.

وأكدت الوزارة على أن جميع الطرق الخاصة بالاستعلام سهلة وبسيطة وتتسم بالخصوصية والآمان.

الهدف الأساسي وراء استخدام تلك الطرق هو توفير الوقت والجهد على الطلاب والمواطنين في الاستعلام عن النتائج.

أن الطلاب يمكن لها أن تنسى الأرقام التي يتم توزعيها عليهم في المدارس لذلك هناك إمكانية للاستعلام برقم الهوية ورمز التحقق مما يجعل هناك أكثر من طريقة للاستعلام.

يعد نظام نور من أبرز التقنيات المعروفة عالميًا في الاستعلام عن نتائج الامتحانات.

بعد ظهور النتيجة في المرحلة المتوسطة وظهور الكثير من الصفوف التعليمية ننتظر معكم ظهور نتيجة المرحلة الثانوية.

إلى جميع طلاب المرحلة الثانوية سوف نوفر لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية أفضل وأسهل الطرق للاستفسار عن النتيجة، نتيجة المرحلة الثانوية.

كما عودنا نظام نور أن الاستعلام عن النتيجة سوف يكون برقم الهوية والرقم السري، بالإضافة إلى رمز التحقق المبين في الموقع.

ولذلك يعتبر نظام نور عن غيره من الطرق التقليدية هو الأمن للطلبة والطالبات وأولياء الأمور.

فيديو يوضح استخدام نظام نور الإلكتروني برقم الهوية

طريقة تفعيل الرقم السري عبر نظام نور الإلكتروني

خدمات النقل المدرسي عبر نظام نور

ويقدم موقع نظام نور الإلكتروني خدمات عديدة ومؤخرًا تم إطلاق خدمات النقل المدرسي للطلاب:-

التقويم الدراسي للعام:1439 /1440 هجريًا ومن خلال الجدول التالي سوف نقوم باستعراض جميع المواعيد الرسمية التي حددتها الوزارة لمواعيد الدراسة والخطة الدراسية، وهم، موعد بداية الدراسة، وإجازة نصف العام، وعودة الدراسة مرة أخرى، ومواعيد الاختبارات منتصف العام وأخر العام في المملكة العربية السعودية.

الموضوع التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 1439/12/22 2018/09/02 إجازة اليوم الوطني 1440/01/13 2018/09/23 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول 1440/04/09 2018/12/16 بداية إجازة منتصف العام 1440/04/20 2018/12/27 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1440/04/30 2019/01/06 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1440/08/16 2019/04/21 بداية إجازة نهاية العام 1440/08/27 2019/05/02

التقويم الإلكتروني الشامل للطلاب على مدار العام الدراسي

عزيزي القارئ في حالة عدم التمكن من الاستفسار عن النتيجة يجب عليك أن تضع استفسارك أو المشكلة التي تواجهها أسفل الموضوع في التعليقات، وسوف نقوم في الفور بالرد عليك حتى يتم حل المشكلة، قم فقط بمراسلتنا وسوف نوفر لك ما تود معرفته بخصوص تلك الشأن



نظام نور لنتائج الطلاب

ويتيح النظام عبر وزارة التعليم في البدء لتحضير نتائج امتحانات نصف ونهاية العام لجميع نتائج الطلاب والتي سوف يتم عرضها بالكامل عبر نظام نور الإلكتروني من أجل توفير الوقت والجهد على الطلبة والطلبات وأولياء الأمور، وسوف نقوم بعرض عليكم الطرق التي يمكن الاستعلام من خلالها على نتائج اختبارات الطلاب في المملكة العربية السعودية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وهناك طريقتين للتسجيل رقم الهوية الوطنية أو السجل المدني بالإضافة إلى رمز التحقق المتواجد في النظام.

نظام نور برقم السجل المدني فقط

وإليكم الآن الخطوات الأساسية للدخول إلى موقع نظام نور برقم السجل المدني فقط، وهي الطريقة المدرجة من وزارة التعليم من أجل التسجيل في نظام نور الإلكتروني المركزي لمتابعة الطلاب.

قم بإدخال رقم الهوية أو الرخصة الخاصة بالإقامة التابعة لك.

يجب إدخال رقم الاسم المقترح التي تستخدمه في حالة الدخول إلى نظام نور.

قم بالضغط على سجل التسجيل وسوف تظهر لك صفحة جديدة ق بإدخال رقم الهوية أو الرخصة الخاصة بالإقامة للطالب.

كما هو موضح عزيزي القارئ في الخانات التي تتواجد في الصفحة ون ثم أضغط على كلمة تسجيل حساب، وبعد ذلك سوف يتم تسجيل الحساب واستخدامه بكل سهولة.

نظام نور برقم الهوية فقط

ومن خلال استخدام نظام نور رقم الهوية الخاصة بالطالب أو ولي الأمر فهو يمكن تتبع خط سير أبنه التعليمي على مدار العام الدراسي ومن ثم الاستفسار عن أيام الغياب، والحضور والتأخير داخل الفصل، هذا وبالإضافة إلى بيان تفصيل من بيان درجات الاختبارات الامتحانات نصف ونهاية العام.

ولكن لا يمكن للطالب أو ولي الأمر أن يدخل بالسجل المدني فقط بدون الحصول على رقم سري، وفي حالة نسيان الرقم السري المتغير كل 180 يوم بشكل تلقائي، فيجب أن تتبع الخطوات التالية ومن ثم سوف تحصل على الرقم السري.

أولا قم بالدخول بشكل مباشر إلى رابط نظام نور كما هو موضح أعلى المقال.

قم بالضغط على كلمة نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم.

وبعد الضغط سوف تظهر خانة فارغة بجانب رقم الهوية قم بوضع فيها رقم السجل المدني والمكون من 10 خانات.

يجب ملء خانة رمز التحقيق المتواجدة بجانب الخانة الفارغة.

في حالة عدم تواجد الخانة الخاصة برمز التحقيق فبالتأكيد يوجد عطل في الصفحة فقم عمل تحديث للصفحة.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة التالي في الصفحة.

سوف يتم إرسال رسالة لك تضمن الرقم السري على البريد الإلكتروني المسجل في الموقع منذ التسجيل الأول.

وبعد أن عرضنا عليكم كافة التفاصيل الكاملة للتسجيل سواء بالرقم الهوية الوطنية أو السجل المدني، فنقوم الآن بعرض عليكم المميزات المتواجدة في نظام نور الإلكتروني.

يشمل النظام دقة متناهية لمعرفة نتائج الطلاب وتقارير كافية لمعرفة حركة سير الخطة التعليمية على مدار العام.

إمكانية رفع الدرجات والنتائج اختبارات نهاية العام ونصف العام بسرعة شديدة بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق على الفور، ولا يوجد أي تأخير.

يمكن المعلمين والمعلمات الدخول إلى النظام من أجل تصحيح النتائج في حالة تواجد أي أخطاء.

الموقع يضمن لك النتائج بكل دقة ووضح وشفافية، وبدون أي أخطاء.

إمكانية جعل أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج أبناءهم في أي وقت، وأي مكان.

هذا وبالإضافة إلى تسجيل الصف الأول الابتدائي والروضات الحكومية من خلال النظام.

وأكدت وزارة التعليم على إمكانية الحصول على اسم المستخدم ورقم السر بكل سهولة ويسر عبر قادة المدارس التابع لها الطلاب، وأكدت هذا القرار عبر الرابط الرسمي موقع نظام نور الإلكتروني الموحد لنتائج اختبارات نهاية العام.

طريقة استخراج نتائج المرحلة الابتدائية عبر نظام نور

والصور التالية توضح وبشكل كبير كيفية الحصول على نتائج المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال نظام نور التعليمي الموحد والذي من خلاله يمكن الحصول على درجات الابتدائية لجميع الطلاب في كافة أنحاء المملكة.

طريقة استخراج نتائج المرحلة المتوسطة من خلال رابط نظام نور

والصور التالية يوجد بها توضيحات شاملة لاستخراج نتائج المرحلة المتوسطة على النظام الفصلي، بالتوفيق للجميع

طريقة استخراج نتائج المرحلة الثانوية عبر نظام نور

والصور التالية يوجد بها توضيحات شاملة لاستخراج نتائج المرحلة الثانوية على النظام الفصلي، بالتوفيق للجميع

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