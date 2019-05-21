هنا رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بعموم محافظات مصر تيرم ثاني 2019 برقم الجلوس .. نتائج الصف الثالث الإعدادي

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الثاني للعام الدراسي 2019 والتي يتابعها طلاب وطالبات المحافظة عن كثب وبتوتر بالغ، خاصة بعدما اقترب موعد إعلان النتيجة بالعديد من المحافظات، حيث سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالعديد من المحافظات الأسبوع التالي، فمن الجدير بالذكر ما أعلنته بعض المديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم عن اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني .

فقد صرح المسئولون بمديرية التربية والتعليم ببعض المحافظات أن النتيجة النهائية سيتم عرضها على السادة المحافظين بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات تمهيداً لاعتمادها خلال أيام، وسيتم نشر النتيجة بعد اعتمادها على موقع مديرية التربية والتعليم بكل محافظة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج 2019 ويتم الاستعلام برقم الجلوس، مع خالص الأمنيات بالنجاح والتفوق

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تولي نتيجة الشهادة الإعدادية اهتمام خاص، وذلك لكونها الشهادة الأولى المتممة لمرحلة التعليم الأساسي، خاصة بعد إلغاء شهادة الابتدائية منذ عدة سنوات.

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة

لم تُعلن بعد محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم

لم تُعلن بعد محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

لم تُعلن بعد محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا

لم تُعلن بعد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

لم تُعلن بعد محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

لم تُعلن بعد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

لم تُعلن بعد محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

لم تُعلن بعد محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

لم تُعلن بعد محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد

لم تُعلن بعد محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

لم تُعلن بعد محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

لم تُعلن بعد محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لم تُعلن بعد محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

لم تُعلن بعد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

لم تُعلن بعد محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

لم تُعلن بعد محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

لم تُعلن بعد محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

لم تُعلن بعد محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

لم تُعلن بعد محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

لم تُعلن بعد

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 التيرم الثاني بجميع المحافظات

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بجميع محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

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