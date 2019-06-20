رابط جامعة نجران – البوابة الإلكترونية لجميع شروط التسجيل والقبول لطلاب نتيجة الثانوية العامة 2019 لـ موقع جامعة نجران

نقدم لكم اليوم رابط جامعة نجران للدخول على البوابة الإلكترونية للقبول بها، حيث أن عمادة الجامعة قد أعلنت عن القبول لدفعة جديدة من حاملي شهادة الصف الثالث الثانوي العام 2019 ، حيث ان التسجيل تم فتح باب القبول له من اليوم الثلاثاء الموافق 10/10/1440، مضيفاً الدكتور عميد التسجيل والقبول في جامعة نجران، بأن كافت الحسابات الرسمية للعمادة على مواقع التواصل الإجتماعي ومن أهما الفيس بوك وتوتير والبردي الإلكتروني لهم قد سخرت جميعها للرد على كافة تساؤلات الطلاب والطالبات كافة عن أفضل الكليات والتخصصات، وأي استفسار يمكن أن يكون عائق لديهم.

رابط جامعة نجران والبوابة الالكترونية للقبول

عبر رابط البوابة الالكترونية للقبول في جامعة نجران الموضح أدناه، تتمكن بكل يسر وسهولة من الدخول وإتباع كافة إجراءات التقديم والتسجيل، كما نوه عنه كافة العمادة، على اشتراط القراءة لجميع آليات وشروط التقدم الخاصة في كل كلية أو تخصص كلاً على حدة، وأيضاً من الضروري إلقاء نظرة على جميع درجات القبول لهذة الكليات والتخصصات في العام الماضي لعلها تكون دليل لك في المساعدة على اختيار رغباتك، كما أن عميد القبول شدد، على أهمية الكتابة لجميع المعلومات والبيانات المطلوبة بطريقة صحيحة وسليمة، وبالطبع أهمها رقم الجوال الخاص بالمتقدم لأنه طريقة التواصل الوحيدة معه.

رابط موقع جامعة نجران والبوابة الالكترونية للقبول، من هنـــــــــــــــا

دليل كليات جامعة نجران

موضحاً عميد التسجيل والقبول بأن جامعة نجران مثلها مثل باقي الجامعات الأخرى لا اختلاف، حيث بها جميع التخصصات والأقسام، ويذطر بأن الجامعة منذ فترة قصيرة قد قامت باستحداث تخصص جديد ضمن كلية الهندسة، وهو تخصص “الهندسة الميكانيكية”كما شهدت كلية العلوم الطبية تخصص جديد، وهو “طب الطوارئ”، مشيراً إلى أن كافة الكليات الموجودة في جامعة نجران مستخدمة أحسن الصور الحديثة تكنولوجياً من أجل خدمة الطلاب والطالبات للتعرف على كافة التقنيات الحديثة.

ومما هو جدير بالذكر، أن باب التقدم سوف يغلق في جامعة نجران كمرحلة أولى في تاريخ 8-11-1440، وفي حالة عدم إكتمال العدد المطلوب، سوف يتم فتح الباب للمرحلة الثانية والتي يطلق عليها اسم “مرحلة الاحتياطي” في تاريخ 20-11-1440، ومن قبل قد أعلنت جامعة نجران، بأن باب القبول الإلكتروني الخاص بالدبلومات التربوية يفتح من يوم 8-11-1440 حتى يوم 14-11-1440.

وهنا قد وصلنا لنهاية المقال وفي حالة تواجد أي تطورات أو تغيرات، وسف نقوم بالتحديث أدناه، في حالة رغبتك في التسجيل والتقدم الآن كل ما عليك هو الدخول على البوابة الالكترونية للقبول لـ جامعة نجران.

تحديثات

– عملية التسجيل تسير لا أي معوقات أو مشاكل لجامعة نجران عبر بوابتها الإلكترونية، كما لم يتم ظهور أي عيوب تقنية للموقع حتى الآن لتلك العملية.

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