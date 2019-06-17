رابط بوابة الثانوية العامة 2019 استعلام نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني

ننشر رابط بوابة الثانوية العامة 2019 الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 أو استخراج نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، حيث يترقب أولياء الأمور والطلاب والطالبات إعلان وزارة التربية والتعليم الرسمي عن موعد عقد المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني النظام الحديث “التابلت” وهم على أحر من الجمر وينتابهم الخوف والقلق، وذلك نظراً لأن هذا العام الدراسي هو العام الأول لتطبيق نظام الامتحانات الإلكتروني الجديد، وإلى جانب أداء الاختبارات النهائية عن طريق التابلت في معظم مدارس الجمهورية.

فهناك بعض المدارس التي قامت بأداء الاختبارات الورقية للطلاب، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول بوابة الثانوية العامة للنتائج 2019م، بالإضافة إلى متابعة مستمرة لأخر المستجدات حول موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2019، كي نوافيكم به حال نشره رسمياً من جانب الوزارة، وذلك لمعرفتنا ودرايتنا الكاملة حول ما يمر به الطلاب والطالبات في الوقت الحالي من ضغط عصبي نظراً لتأخير الإعلان عن نتيجة الأول الثانوي 2019.

رابط بوابة الثانوية العامة 2019

يتم البحث في الوقت الحالي من جانب كافة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية عن الطريقة التي سيتم بها استخراج نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، وكذلك الموقع الإلكتروني الذي سيتم رفع نتيجة الصف الأول الثانوي عليه ومن ثم إتاحة إطلاع كل طالب وطالبة على النتيجة الخاصة بهم، لذلك قمنا بتوفير رابط الدخول إلى بوابة الثانوية العامة الإلكترونية التابعة لـ مركز معلومات وزارة التربية والتعليم “الخدمات الإلكترونية”.

ولم يقتصر الأمر فقط على توفير رابط بوابة الثانوية العامة 2019 الرسمي، وإنما قمنا بتوفير رابط دخول موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى رابط منصة lms لنتائج الامتحانات “بنك المعرفة المصري”، كل ذلك من أجل التيسير على أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي عند الحصول على نتيجة الترم الثاني “الدور الأول”، وتقدم بوابة الثانوية الإلكترونية خدماتها لمنسوبي العملية التعليمية بمرحلة الثانوية العامة سواء كان الطالب/الطالبة والمعلم/المعلمة، ويتم من خلالها التعرف على العديد من الأمور التي تتعلق بطلاب الثانوي العام مثل جداول الاختبارات وأرقام الجلوس وغيرهم.

ملاحظة: يجب العلم بأن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، سوف يتم إطلاقها من خلال مؤتمراً صحفياً يتم عقده برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما سيتم أيضاً من خلاله بيان كيفية استخراج نتيجة أولى ثانوي 2019 والمواقع الإلكترونية التعليمية المختصة بعرض نتائج امتحانات الصف الأول الثانوي، ولم يتم نشرها حتى الآن، ومن يرغب في دخول بوابة الثانوية يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط بوابة الثانوية العامة 2019 المرفق في التالي:

بوابة الثانوية العامة (thanwya.emis.gov.eg). بوابة وزارة التربية والتعليم الرسمية (moe.gov.eg). منصة LMS لنتائج الثانوية العامة (lms.ekb.eg) بنك المعرفة المصري.

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