رابط بوابة الأزهر الإلكترونية azhar results لاستخراج نتائج الشهادات الأزهرية 2019

نوفر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية الرسمي للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 واستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الآن برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، حيث تتيح بوابة الأزهر للنتائج الإلكترونية azhar results إمكانية الاستعلام عن نتائج الشهادات الأزهرية من خلال التظليل على المرحلة الدراسية المطلوبة ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب/الطالبة ثم الضغط على أيقونة “بحث”.
وقد تم الإعلان يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 11 يونيو 2019م بشكل رسمي عن اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الترم الثاني “الدور الأول”، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية يمكنكم التعرف على أعداد الطلاب المتقدمين لأداء اختبارات نهاية العام الدراسي بالمعاهد الأزهرية للشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية 2019، كما يمكنكم أيضاً معرفة نسبة الطلاب الناجحين بكلا الشهادتين، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على نتيجة الشهادات الأزهرية 2019 باتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول موقع الأزهر التعليمي الإلكتروني للنتائج azhar eg results الرسمي.
رابط بوابة الأزهر الإلكترونية azhar results
تمت إنابة فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر من قبل شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب لاعتماد نتيجة الدور الأول “دور مايو 2019م” للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، وقد تم الإعلان من جانب المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر عن أعداد الطلاب المتقدمين لاختبارات الترم الثاني والنسبة المئوية للطلاب والطالبات الناجحين بالشهادتين “الابتدائية، الإعدادية”، ويمكنكم التعرف على التفاصيل من خلال النقاط التالية:
- عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات نهاية العام الدراسي للشهادة الابتدائية 149303 طالب، نسبة النجاح المئوية بلغت 72.22% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري.
- عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 149303 طالباً وطالبةً، وقد بلغت نسبة النجاح المئوية 65.22% من إجمالي عدد الطلاب/الطالبات المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الإعدادي.
- بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية (azhar eg results).
وقد تم الإيضاح من جانب الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر بأنه يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادات الأزهرية 2019 من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية الموقع التعليمي لمشيخة الأزهر الشريف المرفق أعلاه، كما هنأ فضيلته جميع الطلاب والطالبات الناجحين وأولياء الأمور، متمنياً لجميع الطلاب دوام النجاح والتوفيق.
التعليقات
33562
رقم الجلوس 33562
الأسم احمد علاء عبدالمنعم عنانى
المنطقة الشرقية
المعهد الجديدة
النتبجة ثان
٢١٣٥٠٠ محافظه المنوفيه
رقم الجلوس 213500
الأسم عائشة خالد عبدالبارى شعبان
منطقة المنوفية
معهد الكوادى
قران 91
دين 95
عربي 92
خط 43
رياضيات 85
علوم 46
دراسات 43
لغة أجنبيه 42
رسم 38
حاسب الي
المجموع 575
النتيجة ن
الاسم،: احمد صبري عبد المجيد احمد
رقم الجلوس: ٩٥٢٧٧
المحاقظه: اسوان
محمد صلاح السيد الغندور
برجاء إرفاق رقم الجلوس.
جني محمد صبحي نصار رقم الجلوس 212137
رقم الجلوس 212137
الأسم جنى محمد صبحى حسن
منطقة المنوفية
معهد شبين الكوم ب
قران 88.5
دين 82
عربي 80
خط 40
رياضيات 55
علوم 38
دراسات 34
لغة أجنبيه 37
رسم 40
حاسب الي
المجموع 494.5
النتيجة ن
هل من المعقول أن أنهى إمتحان شهادة التجويد بتاريخ 22/05/2019 وإلي الآن لم تظهر النتيجة بعد
٢٢٢٢٤١
سادس ابتدائي
رقم الجلوس 222241
الأسم امينه زغلول طه محمد المغازى
منطقة كفر الشيخ
معهد سيدى غازى
قران 93
دين 85
عربي 90
خط 44
رياضيات 82
علوم 46
دراسات 44
لغة أجنبيه 48
رسم 44
حاسب الي
المجموع 576
النتيجة ن
٢٢٢٢٤١
رقم الجلوس 222241
الأسم امينه زغلول طه محمد المغازى
منطقة كفر الشيخ
معهد سيدى غازى
قران 93
دين 85
عربي 90
خط 44
رياضيات 82
علوم 46
دراسات 44
لغة أجنبيه 48
رسم 44
حاسب الي
المجموع 576
النتيجة ن
محمد علي محمد نصحي رقم الجلوس ٢٦٥٠٥