رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2019 جميع المحافظات

يترقب جميع الطلبة والطالبات بالصف الثالث الإعدادي الأزهري ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني وذلك بعدما صرح فضيلة الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن نتيجة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 سيتم اعتمادها بعد الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة باللجان وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ومن خلال هذا المقال سنرفق لكم رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2019.

وبعد أن انتهى جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري بدأت اللجان مباشرة الدخول في عملها من تصحيح ومراجعة نهائية ورصد درجات الطلاب تمهيداً لعرض نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 على فضيلة الشيخ وكيل الأزهر الشريف ليتم اعتمادها من ثم نشرها عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس

يُمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس ٢٠١٩ من خلال بعض الخطوات التي يجب اتباعها بعد الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية الخاصة بنتائج الأزهر 2019 وكتابة الاسم أو رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

وكان فضيلة الشيخ علي خليل قد طمأن جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور حيث كان فضيلته تفقد عدد من اللجان الخاصة بتصحيح كراسات طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري ليطمئن على سير عملية التصحيح ورصد الدرجات وطالب الجميع بالتأني والالتزام بإعطاء كل طالب حقه.

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