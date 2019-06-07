رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي نظام التابلت عبر وزارة التربية والتعليم

نتيجة الصف الأول الثانوي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور النتيجة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي كشفت فيه الوزارة عن نجاح المنظومة الجديدة للتعليم في أول تجربة لها في مصر وحولت نظام التعليم من القديم إلى الحديث وقال وزير التعليم الدكتور “طارق شوقي” أن المنظومة التعليمة الجديدة حققت نجاح غير متوقع وكشف الوزير عن تفاصيل امتحانات أولى ثانوي ومعدلات التقدير،مشيرا إلى أن النتيجة الأولية للتصحيح الإلكتروني لامتحانات تؤكد أن الطلاب استوعبوا النظام الحديث.

نتيجة الصف الأول الثانوي.

يترقب أولياء الأمور وجميع الطلبة والطالبات ظهور نتيجة أولى ثانوي بفارغ الصبر بعد أن مرو بتجربة جديدة جعلتهم يشعرون بالقلق خوفا من أن يؤثر ذلك على النتيجة نظرا لما عانوا منه الطلاب في الامتحانات من البداية بالورقي ثم الامتحان على التابلت مرورا بالمشاكل المختلفة من صعوبة الأسئلة أو خروج الطالب من الامتحان وذلك عند بداية امتحانات الصف الأول الثانوي يوم 19 مايو واستمرت حتى أول يونيو, ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال ساعات بعد أن انتهت أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات الامتحانات الترم الثاني من العام الدراسي 2018-2019 الموحدة على مستوى الجمهورية, وكان عدد الطلاب الذين ادوا الامتحانات 581 ألف و355.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

أوضح وزير التعليم أن الوزارة لديها 2000 مركز امتحانات، وكوادر قامت بعمل الامتحانات الإلكترونية ، مشددًا على أن هذه المراكز تعمل على مدار العام وليست أيام الامتحانات فقط, وعبر الوزير عن سعادته لنجاح المنظومة الجديدة بشكل كامل مشير إلى المجهود الشاق التي قامت به الوزارة وباقي مديريات جميع المحافظات في مصر وقدم الشكر إلى كل العاملين بالوزارة وهيئة التعليم والمعلمين وننشر لكم من خلال موقع نجوم مصرية رابط الحصول على النتيجة ومتابعة الخطوات التالية.

أولا الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم—– من هنا

ثانيا تقوم بإختيار مديرية التربية والتعليم

ثالثا تقوم بإختيار نتائج الامتحانات

رابعا تقوم بإدخال رقم الجلوس

واخيرا تقوم بالضغط على عرض النتائج وسوف تظهر لك مباشرتا.

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