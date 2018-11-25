نظام نور بالهوية الوطنية فقط للاستعلام عن نتائج الطلاب عبر موقع Noor المركزي

رابط نظام نور بالهوية الوطنية لتسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1439-1440هـ، وللاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1439-1440هـ، حيث يختص موقع نور noor moe gov sa بالعملية التعليمية ومنسوبيها بالمملكة العربية السعودية، فهو يخدم مدراء وقادة المدارس والمعلمين والطلاب والإداريين وأولياء الأمور وغيرهم، حيث يوفر النظام إمكانية تسجيل ولي أمر في نظام نور، كما يوفر الاستعلام عن نتائج الطلاب فور اعتمادها وإتاحتها علي النظام لمن يرغب في الإطلاع عليها، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر لكم رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور نتائج الطلاب 1440، كما نوفر أخر أخبار نظام نور من خلال متابعة مستمرة منا عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

نظام نور بالهوية الوطنية 1440

في ظل الحرص الشديد من أولياء الأمور للإطلاع علي نتائج أبنائهم ومعرفة نتيجة المجهود المبذول من جانبهم، حيث يبحث المستفيدين من موقع نور دائماً عن رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية أو بالسجل المدني ورمز التحقق فقط، أو دخول موقع نور باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، لما يتميز به الموقع من سهولة الدخول علي الملف الشخصي الخاص بالطالب أو ملف ولي الأمر الذي يتم من خلاله إضافة ملف الطالب، فعملية الدخول للموقع لا تتطلب سوي إدخال رقم الهوية الوطنية إلي جانب رمز التحقق، فقط عليكم اتباع رابط نظام نور بالهوية الوطنية المباشر المُرفق.

ويُعد موقع نظام نور الجديد المركزي من أهم المواقع التي تختص بالعملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم العديد من الخدمات عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للنظام، من أجل التيسير والتسهيل على كافة مستفيدي ومستفيدات نظام نور المركزي 1440، حيث يستفيد منه قادة المدارس والمدراء والمعلمين والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والإداريين، وتعد عملية رصد درجات الطلاب من أهم الأمور التي يقوم بإتاحتها النظام، وتتم عملية الرصد بمنتهى الدقة وبجودة عالية مع حرصه على عدم حدوث أي أخطاء، ويتيح موقع نور إمكانية دخول نظام نور بالهوية الوطنية فقط.

كما يتيح النظام إمكانية الدخول إلى الملف الشخصي الخاص بكل مستفيد من المستفيدين من خلال موقع نور المركزي عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الموجود بصفحة الدخول، ولكن ماذا يفعل المستفيد في حال نسيان الرقم السري أو اسم المستخدم؟ وفي هذه الحالة يُمكنكم الضغط علي “هل نسيت كلمة السر واسم المستخدم” الموجودة أسفل صفحة الدخول، ومن ثم يتم انتقالك إلي صفحة أخري لاسترجاع كلمة السر، وذلك بعد إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، ومن خلال الروابط التالية بإمكانكم دخول نظام نور باسم المستخدم أو دخول نظام نور بالهوية الوطنية فقط noor moe gov sa.

طريقة استخراج نتائج نظام نور نظام المقررات

بعد الانتهاء من عملية رصد درجات كافة المواد الدراسية للطلاب، يتم الضغط علي الأيقونة الخاصة بالموافقة علي جميع الدرجات، وهنا يتم الموافقة علي كافة الشعب دفعةً واحدةً، وفي حال ظهور رسالة تفيد بأن هناك درجات لم يتم إدخالها بعد، يتم الموافقة علي كل شعبة منفردة، حتي يتم التعرف علي الشعبة التي يتواجد بها النقص في الدرجات، وبعد ذلك يتم طباعة الإشعارات من خلال اختيار تقارير الشهادات والإشعارات والمبيضات من كشوف المبيضات.

ثم بعد ذلك تتم طباعة الإحصائيات الهامة من خلال تحليل نتائج الطلاب والطلاب الأوائل عبر نظام نور بالهوية الوطنية الإلكتروني، وفي حال كان هناك خريجين موجودين في هذا الفصل، فيلزم الدخول علي الطلاب الخريجون من خلال أيقونة الدرجات، ثم اختيار الطلاب المتوقع تخرجهم ومراعاة التأكد من استكمال ساعات التخرج، ثم حفظها حتي يتمكن قسم الاختبارات من طباعة شهادات الخريجين، ثم يتم الدخول علي الإعدادات واختيار نشر كشوف الدرجات حتي يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم.

تحديث: في حال تم ظهور رسالة عند التسجيل في نظام نور لطالب/طالبة تفيد بوجود ولي أمر بنفس رقم الهوية الذي تم إدخاله للطالب، فيرجي مراجعة الدعم الفني، ويتم حلها من خلال حساب مدير إدارة الاختبارات في الإدارة لحذف سجل الطالب/الطالبة من أولياء الأمور، ومن المقرر أن يتم البدء اليوم في استقبال طلبات الراغبين في تحديث البيانات أو تعديلها أو حذفها عبر نظام نور بالهوية الوطنية أو الموقع الرسمي للنظام المركزي نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

تحديث نظام نور 1440

تم الإعلان عن إضافة أيقونة جديدة بالسلوك والمواظبة عبر نظام نور الجديد 1440، حيث تمثلت الأيقونة الجديدة في إمكانية تعديل الغياب للطلاب والطالبات ممن تزيد مدة غيابهم عن 7 أيام، ويتم الدخول لهذه الأيقونة من خلال دخول الملف الشخصي على نظام نور ثم اختيار السلوك والمواظبة، وفيما يتعلق بالمناطق التي يتم تعليق الدراسة فيها، فيم الدخول إلى النظام ومن ثم تأكيد عدم وجود غياب لليوم الموافق (التاريخ) ثم الضغط على أيقونة أنقر هنا، ويتم دخول نظام نور بالهوية الوطنية noor moe gov sa المباشر المرفق عبر موقع نجوم مصرية.