“خلال ايام” موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الاسكندرية برقم الجلوس لمرحلة اتمام التعليم الأساسي

تتابعون موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الاسكندرية إلكترونيا للترم الثاني الدور الاول للعام الدراسي 2018/2019، انتهي الطلبة في محافظة الاسكندرية من امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالفعل يوم 16 مايو 2019، ومن هنا زادت عمليات البحث عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى 2019، وتعتبر الشهادة الإعدادية أحد أهم المراحل في حياة الطلبة، حيث أنها تحدد نوع التعليم الثانوي الذي سيلتحق به الطالب بعد اتمام مرحلة التعليم الأساسي، ويترقب الطلبة ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية للحصول علي ثمار مجهوداتهم طوال العام لتحقيق أهدافهم، وتتابع الكنترولات تصحيح الأوراق الامتحانية في جميع أنحاء المحافظة، وقريبا سيتم إعتماد نتيجة اعدادية الاسكندرية من المحافظ ثم إعلانها علي بوابة التربية والتعليم بالاسكندرية وفي المدارس، والآن نتابع معكم المزيد حول نتائج الطلاب الاعدادية 2019 برقم الجلوس وسنوافيكم باهم الأخبار والأحداث لحظة بلحظة، تابعونا علي موقعنا نجوم مصرية للمزيد.

يأمل الطلاب في الحصول علي مجموع عالي في نتيجة تالتة اعدادي، وهذا حتي يستوفوا شروط الحد الأدني للقبول في التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، فبعد إعلان النتيجة يترقبون نتيجة تنسيق أولي ثانوي عام وأيضا تنسيق أولى دبلوم زراعي وصناعي وتجاري وفندقي، وهذا بالإضافة إلي تنسيق المدارس العسكرية والتمريض العسكري ومدارس المتفوقين وغيرهم.

قبل الإعلان عن نتائج التنسيق يتم عقد اختبارات الدور الثاني للشهادة الاعدادية واتمام تصحيح أوراقهم الامتحانية واعلان درجاتهم، وبعد تعديل درجات الطلبة المتقدمين في تظلمات الشهادة الاعدادية 2019، حيث يتم تحديد التنسيق حسب متوسط الدرجات الخاصة بالطلبة في جميع أنحاء المحافظة وحسب عدد الطلبة الناجحين.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الاسكندرية

ستظهر نتيجة اعدادية الاسكندرية قريبا علي الموقع الرسمي لمديرية التعليم بالاسكندرية، وقد أكدت العديد من المصادر أن النتيجة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة بأسرع وقت ممكن، ويتم الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية برقم الجلوس فقط.

المديريات التعليمية بالاسكندرية

ديوان المديرية برج العرب الجمرك المنتزه وسط اسكندرية غرب اسكندرية العجمي شرق الأسكندرية العامرية

وسنتابع معكم كل جديد وحصري حول اخبار التعليم في جميع محافظات الجمهورية وسنعرض لكم في هذه المقالة أهم التصريحات من الجهات الرسمية حول نتائج الشهادة الاعدادية في الاسكندرية وأهم أخبار تنسيق ثانوي فتابعونا.

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