تحديث... خريطة العام الدراسى الجديد 2018/2019 والتعليم تُعلن ملامح النظام الجديد و موعد بدء الدراسة وأجازة نصف العام وموعد امتحانات نصف العام وآخر التصريحات

تستعد الساحة التعليمية فى مصر خلال الأيام القادمة لاستقبال عام دراسي جديد، وفقا للخريطة الدراسية التى تحددها وزارة التربية والتعليم ، حيث ألغى المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فى مؤتمر صحفى عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2018/2019، وذلك بعد أن تم اعتمادها من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم يحدد من خلالها موعد بدء الدراسة فى كافة المدارس الحكومية واللغات على مستوى كافة المحافظات من المرحلة التمهيدية من KG1 وحتى مرحلة الابتدائية وكذلك حتى مرحلة الثانوية وما قبل الجامعة

خريطة العام الدراسى الجديد 2018/2019

حيث يهتم عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب والطالبة بمعرفة الخريطة الزمنية وموعد بدء الدراسة وكذلك موعد امتحانات نصف العام وكذلك استئناف الدارسة واجازة نصف العام وامتحانات نهاية العام، وأكد خلال المؤتمر الصحفى ان يتم بدء الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2019/2018 على أن تبدأ فى 1 سبتمبر 2018 ويستمر العمل بها حتى 30 مايو 2018 وذلك ليستمر 38 أسبوعا وذلك لمرحلة رياض الاطفال والصف الاول الابتدائى لإتاحة الوقت المناسب لتدري المناهج الجديدة.

تحديث موعد امتحانات نصف العام الأول

خلال المتابعة المستمرة لجدول امتحانات لكافة الصفوف بالشهادة والمعاهد الازهرية وغيرها حيث جاءت عدد من التصريحات التى انتشرت بصورة كبيرة عبر وسائل الإعلام عن تصريحات قطاع المعاهد الأزهرية حول مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، عن الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية للعام الدراسى الحالى 2018/2019.

حيث قرر أن يتم انطلاق الامتحانات للصف الاول الابتدائى بصورة شفويا يوم الأربعاء الموافق 19/12/2018 كما يتم عمل اختبار شهري ونسبة حضور خاصة بكل معهد على حدى، وعلى الجانب الآخر الصفين الثانى والثالث الابتدائى ان يكون يوم الخميس الموافق 20/12/2018، على أن يكون الصفين الرابع والخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 25 /12/2018.

تعديل جديد على امتحانات الصف الأول الثانوي

وقد طرق الدكتور طارق شوقى الى طريقة احتساب الدرجات التراكمى، حيث جاء ان امتحانات الترم الاول + امتحانات الترم الثانى = درجات امتحان نهاية العام حيث أشار بالدرجات ان درجات الترم الاول 30%+ درجات الترم الثانى 65 % أى أى يحصل الطالب على النسبة الاعلى وهى 65% للترم الاول

وبالنسبة للترم الثانى حيث يحصل الطالب أيضا على مثلا 20% ثم درجات الامتحان الثان 45% سوف يتم تسجيل نسبة 45 % للترم الثانى أى أن المجموع الكلي هى متوسط الترمين أى أن 65%+45%=110% ولكن يتم قسمة الملبغ على 2 إى 55 % وهذه هى درجة النجاح

تحديث

وفقا للتصريحات الأخيرة لوزير التربية والتعليم والتعليم العالى، عن بدء العام الدراسى الجديد 2018/2019، حيث أكد فى تصريحاته منفصل عن إلغاء بدء دراسة لمرحلة رياض الاطفال والصف الاول الابتدائئ والمقرر ان تبداء فى الاول من شهر سبتمبر 2018، على ان يتم التأجيل مع بدء المدارس لكافة المراحل الابتدائية والاعدادية وكذلك الثانوية فى الموعد المحدد وهو 22 سبتمبر 2018، على ان تكون كافة المواعيد فى الوقت المخصص لها كما تم توضيحها من قبل

تحديث اليوم وملامح النظام الجديد

مع استعداد كافة الطلاب خلال الفترة القادمة الى بدء ماراثون بدء العام الدراسى الجديد والذى لا يفصلنا عنه سوى عشر يوم فقط حتى يستطيع نحو 22 مليون طالب وطالبة الالتحاق بكافة المراحل الدراسية لانطلاق العام الدراسى الجديد 2018/2019 خلال الفترة من 22 سبتمبر وحتى نهاية العام، وخلال الفترة القادمة ووفقا لنظام التعليم الجديد وإجراء عدد من التعديلات على نظام المرحلة الإبتدائية kg1 و حتى نظام المرحلة الثانوية بشكل عام حيث يكون لدينا نظام قديم ونظام جديد وأيضا نظام معدل كما نستطيع ان نستعرض سويا عدد من الملامح خلال النقاط التالية

وعلى الجانب الآخر، أكد أن يكون من الصف الثانى الابتدائى وحتى الصف الثالث الثانوى حيث تبدأ الخريطة الزمنية من 22 سبتمبر 2018 وتستمر حتى 6 يونيو 2019 وذلك ليستمر 35 أسبوعا”

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أجازة نصف العام

كما أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر أن الطلاب يحصلون على إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين والتي تبدأ من 26 يناير 2019 وحتى 2 فبراير 2019، على أن تكون فترة الامتحانات للفصلين الدراسيين الاول والفصل الدراسى الثانى ضمن ايام الدراسة الفعلية كما أكد على ان نسبة الحضور تحتسب وفقا للقانون

أمتحانات نهاية العام

وأكد أن امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ يوم السبت الموافق 4 مايو 2019 على أن تستمر بالنسبة لتلاميذ مرحلة رياض الاطفال والصف الاول الابتدائى حتى الخميس 30 مايو 2019، على أن يكون يوم السبت الموافق 18 مايو 2019 بداية امتحانات نهاية العام

إلغاء يوم السبت من المدارس

وفى نفس السياق حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول ما انتشر حول إلغاء إجازة يوم السبت بكافة المدارس والذى انتشرت بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وعن زيادة عدد ساعات اليوم الدرسي، فقد أشار انه لا تغيير فى هذا عن السنوات السابقة وهذا قرار كل مديرية ومحافظة كلا” على حدي ، كما أكد ان عدد ساعات اليوم الدراسى ثابتة فى كل من الأحوال