خدمات الغياب لطلاب الثانوية | موقع غياب الثانوية العامة الجديد 2019

لجميع طلبة الثانوية العامة بالخصوص وطلبة المراحل المختلفة بشكل عام نقدم لكم اليوم الطريقة السهلة والمباشرة لمعرفة عدد أيام غيابك من الدراسة طوال العام الدراسي ونظرا للقرارات الوزارية الجديدة والمشددة بضرورة فصل الطالب في حالة غياب خمسة عشر يوما متصلة أو غياب ثلاثين يوما منفصلة يتم فصل الطالب وللطالب الحق في إعادة قيده طوال المرحلة الثانوية بالكامل بصفوفها الثلاثة مرتين فقط و إذا تم فصله مرة أخري بعد استنفاذ مرات إعادة قيده يتم تحويله إلي طالب منازل ويتم حرمه من كليات القمة لذا من الهام جدا متابعة غيابك في الثانوية العامة حتي لا يتم فصلك نظرا لقلة عدد الحاضرين من أبناءنا الطلبة في المرحلة الثانوية.
طريقة الدخول ومعرفة عدد أيام غياب ابنك في الثانوية العامة
- الدخول إلي موقع الوزارة لتسجيل غياب الطلبة الإلكتروني من خلال الرابط التالي ” موقع تسجيل الغياب لجميع المراحل من وزارة التربية والتعليم“
- نقوم بإدخال البيانات كاملة صحيحة من رقم قومي وتاريخ ميلاد والمحافظة الساكن فيها الطالب والمقيد في شهادة الميلاد بها وجنس الطالب ذكر او انثي
- ومن ثم نضغط علي تسجيل الدخول
- نجد في الصفحة التالية عدد مرات غياب الطالب والأيام التي غابها علي مدار العام بالتاريخ الخاص بكل مرة غياب للطالب
ملحوظة هام: لمن لا يستطيع الدخول وإدخال البيانات الخاصة به يمكنك ترك تعليق اسفل الموضوع بالرقم القومي الخاص بالطالب وسيتم إرسال بيانات الغياب الخاصة بالطالب الي صاحب التعليق ونتمنى أن نكون أفدناكم.
التعليقات
نسبه الغياب
الرقم القومي والمحافظة
30005152500714
ما هو عدد أيام غيابي
الرقم القومي كام والمحافظة ايه
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الرقم القومي كام
بيانات الطالب الشخصيـــة / التعليميــــة
30005152500714 الرقــم القــومـى 392707313 كـــود الطالب
مسلم الديانة ذكر النوع
ثانوى عام المـــرحـلــة مصرى الجنسيــــــــة
2 الفصـــــــــل الصف الثالث الصــــــــــف
علمى علوم التخصـــص علمى الشعبــــــــــة
لغة فرنسية اللغــة الثانية لغة انجليزية اللغـــة الاولى
رسمى نوعـية تعليم الطـالب
بيانات المدرسة المقيد بها الطالب
البدرشين الادارة التعليمية الجيزة المـــحافظـــــــة
الشهيد النقيب نصر عبدالحكيم قاسم ميت رهينه اسم المــــدرسـة
اجمالى عدد ايـــام غياب الطالب 0
لم يتم تسجيل غياب للطالب
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