“حصري” تعرف على عوامل التفضيل في القبول بجامعة الملك خالد التي تفتح باب القبول غداً وتعرف على موعد نتائج القبول بالجامعة

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية في المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نلتقي بكم من خلال هذا المقال عن التقديم والإلتحاق بكلية الملك خالد، والتي يهتم بها ويحرص على الإلتحاق فيها جميع خريجي الثانوية العامة في المملكة، لتميز الجامعة، ونحن من خلال هذا المقال نرصد لكم أدق تفاصيل الإلتحاق بالجامعة .

أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد الدكتور عبد المحسن بن عيد القرني، أن تقديم الطلبات سيتم إليكترونياً، وعلى الراغبين في الإلتحاق بالجامعة الدخول على رابط موقع الجامعة مشيراً على أن القبول والتسجيل بالجامعة لا يعتمد على أسبقية التقديم.

كيفية التقديم في كلية الملك خالد للعام المقبل 1441 هجري.

أعلنت إدارة جامعة الملك خالد أن التسجيل والقبول بالجامعة، سيتم فتح البوابة الألكترونية لخريجي الثانوية العامة، لأستقبال طلبات الألتحاق بالجامعة العام الجامعي القادم، عن طريق الدخول على تطبيق “أكديميا”من خلال موقع الجامعة من هنا.

نقاط المفاضلة في القبول بجامعة الملك خالد.

أكد الدكتور القرني أن القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد تتم إليكترونياً، دون تدخل بشري وبشفافية كاملة، وليس هناك أي إستثناءات في القبول وهناك نقاط يتم على أساسها الإختيار منها.

قبول الطلاب سيتم حسب النسب المؤهلة. قبول الطلاب سيتم بحسب النسب الموزونة. قبول الطلاب سيتم بحسب ترتيب الرغبات.

مراحل ومواعيد نتائج القبول بالجامعة.

ستعلن نتائج القبول في الدفعة الأولي في 5 ذي القعدة المقبل. نتائج المرحلة الثانية ستعلن يوم 9 من ذي القعدة المقبل المقاعد المتبقية سيتم طرحها عن طريق خدمة القبول الفوري.

وفي نهاية المقال تتمني أسرة موقعنا المتميز نجوم مصرية، التوفيق لكل الطلبة المتقدمين للإلتحاق بجامعة الملك خالد.

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