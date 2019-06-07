جدول وموعد امتحانات الثانويه العامه مصر 2019

بعد أيام قلائل تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة لعام 2019 كما تسود حالة من القلق بين الطلاب والاهالي بسبب نظام التعليم الجديد رغم أن السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أعلن ان النظام الجديد لن يمس بأي شكل من الأشكال امتحانات الثانويه العامه 2019 .

مع ذلك ما ذال الطلاب والاهالي ينتابهم حاله من القلق والخوف الشديد بسبب تلك السنه التي تحدد مستقبلهم.كما حرصت نجوم مصريه على ان توضح كل ما يخص امتحانات الثانوية العامة 2019 إليكم التفاصيل.

قامت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أن امتحانات الثانوية العامة 2019 ستكون اسئلتها تتوافق بشكل كامل مع مواصفات ورقة المركز القومي للامتحانات. حيث أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي قد قام بوضع الشكل العام لامتحانات الثانوية العامة 2019 وذلك تيسيراً على الطلاب.

وقالت وزاره التربيه و التعليم أن من قام بوضع الامتحانات الثانوية العامة 2019 كانوا شديدي الحرص على أن تكون الأسئلة قادرة على قياس المستوي لدي جميع الطلاب.ويقصد بالمستوى هنا المعرفي والفكري سواء من ناحية التركيز والوعي و الفهم والتطبيق ليكون درجة الطالب دالة على معرفته وذكائه.

أما بالنسبه لموعد الامتحانات الثانويه العامه 2019 تبدأ السبت 8 يونيو 2019 وتنتهي 3 يوليو 2019.

كما قامت الوزاره بحصر عدد الطلاب الممتحنين هذا العام البالغ عددهم 659 ألفًا و253 طالبًا وطالبة في جميع محافظات الجمهورية، أما لجان السير فيبلغ عددها 1817 لجنة على مستوى الجمهورية.

اما جدول الامتحانات فقد أعتمد علي ان يبدء الطلاب بمادتين اللغه العربيه والتربيه الدينيه يوم السبت 8 يونيو 2019.

ثم في يوم الاثنين 10 يونيو 2019 يؤدي الطلاب امتحان الاقتصاد والإحصاء، ثم يوم الأربعاء 12 يونيو 2019 يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

وفي يوم السبت 15 يونيو 2019 سيكون امتحان الاستاتيكا، وفي يوم الاثنين 17 يونيو 2019 امتحان الأحياء والديناميكا والفلسفة.

اما في يوم الأربعاء 19 يونيو 2019 إجازة من الامتحانات، ثم يعود الطلاب يوم السبت 22 يونيو 2019 ليمتحن الطلاب مادتي الفيزياء والتاريخ، ثم اجازه اخري يوم الاثنين 24 يونيو من الامتحانات.

ليعود الطلاب يوم الأربعاء 26 يونيو 2019 ليمتحنوا الكيمياء والجغرافيا، ثم يوم السبت 29 يونيو 2019 امتحانات الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس.

وبعد ذلك امتحاني اللغه الاجنبيه الثانيه والتربيه الوطنيه يوم الاثنين 1 يوليو 2019 ،واخيرا يختتم الطلاب امتحاناتهم يوم الأربعاء 3 يوليو 2019 بمادة الجبر والهندسة الفراغية

متمنيا واداره الموقع التوفيق لجميع الطلاب ودائما من نجاح لنجاح.

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