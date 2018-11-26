جدول امتحان الصف الأول الثانوي العام نظام التراكمية الجديد 2019

طرحت وزارة التربية والتعليم جدول مواعيد الأمتحانات للصف الأول الثانوي العام الأمتحان الأول بنظام التراكمية الجديد للعام الدراسي 2018 /2019 حيث انه سوف يطبق نظام التراكمية الجديد علي الثانوية العامة في العام الحالي لذلك سوف يكون الأمتحان مقسم علي مرحلتين اثنان منهم في نهاية الفصل الدراسي الأول, واثنان في نهاية الفصل الدراسي الثاني حيث سيحتسب للطالب درجات أعلي امتحان بكل فصل دراسي, حيث سيستمر الطلاب في الأمتحانات لمدة 10 أيام وفيما يلي سوف يبداء الأمتحان الأول للصف الأول الثانوي العام يوم السبت 29 ديسمبر 2018 وسينهي يوم الخميس 10 يناير 2019 وتبدأ الأمتحانات يوميا الساعة 8 صباحا, وسنعرض من خلال هذه المقالة علي موقع نجوم مصرية جدول الامتحان الاول للصف الأول الثانوي العام (عربي – لغات) نظام التراكمية الجديد 2019.
جدول الامتحان الاول للصف الأول الثانوي العام نظام التراكمية الجديد 2019
|الميعاد
|الأمتحان – المدة
|يوم السبت 29 ديسمبر 2018
|امتحان اللغة العربية لمدة 100 دقيقة وامتحان التربية الدينية لمدة 40 دقيقة
|يوم الأحد 30 ديسمبر 2018
|امتحان اللغة الأجنبية الأولي – المدة 80 دقيقة
|يوم الاثنين 31 ديسمبر 2018
|امتحان اللغة الأجنبية الثانية – المدة 60 دقيقة
|يوم الثلاثاء 1 يناير 2019
|امتحان الرياضيات – المدة 80 دقيقة
|يوم الأربعاء 2 يناير 2019
|امتحان التاريخ لمدة 40 دقيقة وامتحان التربية الوطنية لمدة 40 دقيقة
|يوم الخميس 3 يناير 2019
|امتحان الجغرافيا – المدة 40 دقيقة
|يوم السبت 5 يناير 2019
|امتحان الفلسفة لمدة 40 دقيقة، وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة 40 دقيقة
|يوم الثلاثاء 8 يناير 2019
|امتحان الفيزياء – المدة 40 دقيقة
|يوم الأربعاء 9 يناير 2019
|امتحان الكيمياء – المدة 40 دقيقة
|يوم الخميس 10 يناير 2019
|امتحان الأحياء – المدة 40 دقيقة
وهذه صورة من جدول مواعيد امتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد الفصل الدراسي الأول 2018 – 2019 موثوقة من وزارة التربية والتعليم, والجدير بالذكر ان الأمتحان الأول والثاني للفصل الدراسي الأول سيكون في ورقة أمتحان وسيتم طرح الأمتحان الثاني بعد أسبوع من الأمتحان الأول, والأمتحان الثالث والرابع سيكون علي “التابلت”.
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