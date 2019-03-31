جدول امتحان الترم الثاني 2019 – الشهادة الابتدائية الازهرية

اعلن قطاع المعاهد بالازهر الشريف الجدول الخاص بأمتحانات الصف السادس الابتدائي الازهري ( الشهادة الابتدائية الازهرية ) الفصل الدراسي الثاني 2019 .

على الرغم من أن الصف السادس الابتدائي في وزارة التربية والتعليم اصبحت سنة نقل عادية , لكن ما زالت في الازهر الشريف سنة شهادة من ينجح بها يكون حاصلاً على الشهادة الابتدائية الازهرية .

امتحانات الفصل الدراسي الثاني هذا العام ستكون خلال شهر رمضان , حيث ستبدأ يوم الاثنين 13 مايو 2019 م وتنتهي يوم الأحد 19 مايو 2019 م .

جدول سادسة ابتدائي ازهر فصل دراسي ثان 2019

الأثنين 13 مايو 2019 : القرآن الكريم.

الثلاثاء 14 مايو 2019 : التربية الإسلامية – العلوم.

الأربعاء 15 مايو 2019 : اللغة العربية والإملاء – الخط العربي.

الخميس 16 مايو 2019 : الرياضيات – التربية الفنية.

السبت 18 مايو 2019 : اللغة الإنجليزية.

الأحد 19 مايو 2019 : الدراسات الإجتماعية – الحاسب الآلى .

ملاحظات هامة :