جدول امتحان الترم الثاني 2019 – الشهادة الابتدائية الازهرية

اعلن قطاع المعاهد بالازهر الشريف الجدول الخاص بأمتحانات الصف السادس الابتدائي الازهري ( الشهادة الابتدائية الازهرية ) الفصل الدراسي الثاني 2019 .
على الرغم من أن الصف السادس الابتدائي في وزارة التربية والتعليم اصبحت سنة نقل عادية , لكن ما زالت في الازهر الشريف سنة شهادة من ينجح بها يكون حاصلاً على الشهادة الابتدائية الازهرية .
امتحانات الفصل الدراسي الثاني هذا العام ستكون خلال شهر رمضان , حيث ستبدأ يوم الاثنين 13 مايو 2019 م وتنتهي يوم الأحد 19 مايو 2019 م .
جدول سادسة ابتدائي ازهر فصل دراسي ثان 2019
- الأثنين 13 مايو 2019 : القرآن الكريم.
- الثلاثاء 14 مايو 2019 : التربية الإسلامية – العلوم.
- الأربعاء 15 مايو 2019 : اللغة العربية والإملاء – الخط العربي.
- الخميس 16 مايو 2019 : الرياضيات – التربية الفنية.
- السبت 18 مايو 2019 : اللغة الإنجليزية.
- الأحد 19 مايو 2019 : الدراسات الإجتماعية – الحاسب الآلى .
ملاحظات هامة :
- ان الطلاب الذين تخلفوا عن امتحانات الفصل الدراسي الاول لهم حق في نصف ساعة زيادة بعد انتهاء وقت الامتحان الاصلي في جميع المواد ما عدا التربية الفنية والخط العربي وذلك لتأدية امتحان الفصل الدراسي الاول .
- يمتحن التلاميذ شفوياً في مادة القرآن الكريم بعد الامتحان التحريري.
- مادة الحاسب الآلى يمتحن فيها الطلاب الملتحقين فقط بالمعاهد الازهرية النوذجية والخاصة .
- المكفوفون يمتحنون المواد المقررة عليهم شفوياً.
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