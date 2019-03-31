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جدول امتحان الترم الثاني 2019 – الشهادة الإعدادية الازهرية

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

اعلن قطاع المعاهد بالازهر الشريف الجدول الخاص بأمتحانات الصف الثالث الإعدادي الازهري ( الشهادة الإعدادية الازهرية ) الفصل الدراسي الثاني 2019 .

امتحانات الفصل الدراسي الثاني هذا العام ستكون خلال شهر رمضان , حيث ستبدأ يوم الاثنين 13 مايو 2019 م وتنتهي يوم الاثنين 20 مايو 2019 م .

جدول ثالثة إعدادي ازهر فصل دراسي ثان 2019

  • الاثنين 13 مايو 2019 م : اللغة العربية ( ورقة أولى ) ( النحو والصرف ) / الفقه.
  • الثلاثاء 14 مايو 2019 : أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) / العلوم.
  • الأربعاء 15 مايو 2019 م : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .
  • الخميس 16 مايو 2019 م : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الدراسات الإجتماعية .
  • السبت 18 مايو 2019 م : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الثقافة الإسلامية.
  • الأحد 19 مايو 2019 م : اللغة الأجنبية / التربية الفنية .
  • الأثنين 20 مايو 2019 م : الجبر / الحاسب الآلى .

جدول امتحان الترم الثاني 2019 - الشهادة الإعدادية الازهرية

ملاحظات :

  • يمتحن المبصرون شفوياً في ( حفظ القرآن الكريم وتجويده / المطالعة والنصوص ).
  • أمتحان الحاسب الآلى خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة .
  • يمتحن المكفوفون شفوياً في المواد المقررة عليهم.
  • تنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الشفوي بنهاية الامتحان التحريري.


عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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