جدول امتحان الترم الثاني 2019 – الشهادة الإعدادية الازهرية

اعلن قطاع المعاهد بالازهر الشريف الجدول الخاص بأمتحانات الصف الثالث الإعدادي الازهري ( الشهادة الإعدادية الازهرية ) الفصل الدراسي الثاني 2019 .
امتحانات الفصل الدراسي الثاني هذا العام ستكون خلال شهر رمضان , حيث ستبدأ يوم الاثنين 13 مايو 2019 م وتنتهي يوم الاثنين 20 مايو 2019 م .
جدول ثالثة إعدادي ازهر فصل دراسي ثان 2019
- الاثنين 13 مايو 2019 م : اللغة العربية ( ورقة أولى ) ( النحو والصرف ) / الفقه.
- الثلاثاء 14 مايو 2019 : أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) / العلوم.
- الأربعاء 15 مايو 2019 م : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .
- الخميس 16 مايو 2019 م : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الدراسات الإجتماعية .
- السبت 18 مايو 2019 م : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الثقافة الإسلامية.
- الأحد 19 مايو 2019 م : اللغة الأجنبية / التربية الفنية .
- الأثنين 20 مايو 2019 م : الجبر / الحاسب الآلى .
ملاحظات :
- يمتحن المبصرون شفوياً في ( حفظ القرآن الكريم وتجويده / المطالعة والنصوص ).
- أمتحان الحاسب الآلى خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة .
- يمتحن المكفوفون شفوياً في المواد المقررة عليهم.
- تنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الشفوي بنهاية الامتحان التحريري.
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امتحان الشفوي للصف الاول الاعدادي ازهر يوم اي