جدول امتحان الترم الثاني 2019 – الشهادة الإعدادية الازهرية

اعلن قطاع المعاهد بالازهر الشريف الجدول الخاص بأمتحانات الصف الثالث الإعدادي الازهري ( الشهادة الإعدادية الازهرية ) الفصل الدراسي الثاني 2019 .

امتحانات الفصل الدراسي الثاني هذا العام ستكون خلال شهر رمضان , حيث ستبدأ يوم الاثنين 13 مايو 2019 م وتنتهي يوم الاثنين 20 مايو 2019 م .

جدول ثالثة إعدادي ازهر فصل دراسي ثان 2019

الاثنين 13 مايو 2019 م : اللغة العربية ( ورقة أولى ) ( النحو والصرف ) / الفقه.

الثلاثاء 14 مايو 2019 : أصول الدين ( ورقة أولى ) ( التفسير والحديث ) / العلوم.

الأربعاء 15 مايو 2019 م : اللغة العربية ( ورقة ثانية ) ( المطالعة وفنون الكتابة ) / الهندسة .

الخميس 16 مايو 2019 م : أصول الدين ( ورقة ثانية ) ( التوحيد والسيرة ) / الدراسات الإجتماعية .

السبت 18 مايو 2019 م : حفظ القرآن الكريم وتجويده / الثقافة الإسلامية.

الأحد 19 مايو 2019 م : اللغة الأجنبية / التربية الفنية .

الأثنين 20 مايو 2019 م : الجبر / الحاسب الآلى .

ملاحظات :