جدول امتحانات نهاية العام 2018-2019 لجميع المراحل التعليمية “الثانوية والثانوية الازهرية والاعدادية والابتدائية” من موقع وزارة التربية والتعليم

يبحث طلاب وطالبات كافة المراحل التعليمية في مصر في مثل هذا الموعد والذي هو نهاية شهر مارس وأول شهر ابريل عن جدول امتحانات نهاية العام 2019-2019، ووفقاً للخرية الزمنية التي وضعنها وزارة التربية والتعليم أن امتحانات نهاية العام “الفصل الدراسي الثاني 2018_2019” أن امتخانات النقل للمراحل التعليمية بشكل رسمي يوم “4 مايو 2019 الموافق يوم السبت”، وسوف تبدأ صفوف النقل في مرحلة التعليم الأساسي ومن ثم سوف تليها امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني، أما عن امتحانات الدبلومات الفنية فسوف تبدأ الامتحانات العملية أولاً ومن ثم امتحانات النظري من يوم “11 مايو 2019 الموافق يوم السبت”، وبالتالي سوف تنتهي امتحانات الدبلومات الفنية في نهاية شهر مايو المقبل في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، ومن خلال موقعنا وعبر هذا المقال سوف نقوم بنشر جدول امتحانات نهاية العام 2019 من موقع وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات نهاية العام 2018

جدول امتحانات الثانوية العام نهاية العام الدراسي 2019

سوف تبدأ امتحانات الثانوية العامة في جميع محافظات الجمهورية “يوم 8 يونيو 2019 الموافق يوم السبت”، حيث أن امتحانات الثانوية العامة 2018- 2019 سوف تبدأ بعد إجازة عيد الفطر المبارك “أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات”، وستستمر حتى يوم “3 يوليو 2019 الموافق يوم الأربعاء”، مثل ما هو موضح في الصورة التالية.

جدول امتحانات نهاية العام الدراسي 2019 محافظة الدقهلية

قام السيد محافظة الدقهلية منذ أيام قليلة باعتماد جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي 2019، سوف تبدأ امتحانات نهاية العام 2018-2019 يوم 2 مايو 2019 الموافق يوم الخميس” وستنتهي في منتصف شهر مايو من ذات الشهر 2019، حيث أن محافظ الدقهلية قام بالتشديد على الالتزام بكافة القنوانين التي تخص لجان الامتحانات ومراقبة الامتحانات، وأيضاً اعلان نتائج الامتحان في الموعد المحدد.

علماً بأن امتحانات الصف الثاني الابتدائي سوف تبدأ يوم “2 مايو 2019 الموافق يوم الخميس وستنتهي يوم 4 مايو الموافق يوم السبت”، أما عن امتحانات الصف الأول الاعدادي والثاني الاعدادي سوف تبدأ يوم “6 مايو 2019 الموافق يوم الاثنين” وستستمر حتى يوم 10 مايو من ذات الشهر”، وامتحانات الصف السادس الابتدائي سوف تبدأيوم “6 مايو وستنتهي يوم 10 مايو 2019″، وستبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية سوف تبدأ يوم 13 مايو 2019 الموافق يوم الاثنين” وستستمر حتى يوم 18 مايو من نفس الشهر.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2018-2019

سوف تبدأ امتحانات الثانوية الاهزرية يوم “25 مايو وحتى يوم 29 يونيو 2019″، مثل ماهو موضح بالصورة التالية.

يتمنى موقعنا لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية النجح والتوفيق.