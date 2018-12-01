جدول امتحانات المعاهد الأزهرية الترم الأول للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي الجاري

سنتعرف من خلال تلك المقالة على موعد امتحانات الترم الأول للمدارس الأزهرية لجميع المراحل، المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية،عدما أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب بالمدارس الأزهرية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية رسمياً، بداية من الامتحانات الشفوية والعملية حتى الاختبارات التحريرية.

بداية الامتحانات الأزهرية كالعادة ستكون بالمرحلة الابتدائية وخصوصاً الصف الأول الابتدائي حيث سيكون الامتحان شفوياً فقط وسيكون يوم 19 ديسمبر 2018، وسيكون الاختبارات الشهرية ونسب حضور الطالب في هذا السن أهمية في النجاح، أما ختام الامتحانات سيكون مع الصف الأول الثانوي الذي سوف ينهي امتحاناته يوم الأربعاء 23 يناير، وستبدأ إجازة نصف العام يوم 26 يناير 2019 وسوف تستمر لمدة أسبوعين.

أنظر إلي الصور التي بالأسفل لمعرفة مواعيد وجداول الامتحانات لجميع طلاب المدارس الأزهرية من الصف الثاني الابتدائي إلي الصف الثاني الثانوي، والجدير بالذكر أن الصف الأول الابتدائي لا يوجد له سوي امتحان شفوي كما ذكرنا سابقاً، والصف الثالث الثانوي سيكون هناك امتحانات في نهاية العام فقط.

جدول أمتحانات الصف الثاني الابتدائي

هذا هو جدول أمتحانات الصف الثاني الابتدائي الأزهري بجميع المواد والمواعيد

جدول أمتحانات الصف الثالث الابتدائي

جدول أمتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي

جدول أمتحانات الصف السادس الابتدائي

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري أدبي

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري علمي

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري أدبي

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري علمي

وينتظر أن يبدأ الطلاب في المراجعة النهائية خلال شهر ديسمبر الحالي، قبل ايام من بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول.