جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2018-2019 ” الترم الأول ” سنوات النقل ” ابتدائي وإعدادي وثانوي وقطاع الأزهر”

اقتربت نهاية الفصل الدراسي الأول في مختلف المراحل التعليمية ” الابتدائي والإعدادي والثانوي ” لسنوات النقل سواء في التعليم العام أو قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك مع ظهور حالة اعتراض كبيرة من قبل طلاب الصف الأول الثانوي والأهالي لتقارب أيام الامتحانات وعدم وجود فترة كافية لمراجعة المادة الممتحنة ولذا قام السيد الدكتور طارق شوقي بوضع هذا الأمر في الاعتبار واستجاب لرغبة الطلاب وتم تنفيذ قرار أن امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول 2019 سوف تكون امتحانات تجريبية ولن تضاف إلى المجموع التراكمي، وسوف يقوم موقع نجوم مصرية بوضع جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2018-2019 بعد التعديل عبر سطور المقال.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2018-2019

حانت اللحظة الحاسمة لجميع الطلاب والتي يبحث فيها كل الطلاب عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 المتفق عليها من قبل وزارة التربية والتعليم، ونشير أن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2018-2019 سوف يتم وضعها من قبل جميع المحافظات بالمشاركة من المحافظ وإدارة المدرسة وخاصة لسنوات النقل من المرحلة السادس الابتدائي ” بعد عدم كونها شهادة دراسية مثل الأعوام السابقة “، و سنوات النقل للمرحلة الإعدادية ” الصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي ” ، والصف الأول الثانوي.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2018-2019 لقطاع الأزهر

سوف ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2018 لطلاب المعاهد الأزهرية الحكومية ” الصف الثاني والثالث والرابع والخامس الابتدائي والصف الأول والثاني والثالث الإعدادي والصف الأول والثاني الثانوي الأزهري “عبر المقال حتي يستعد كافة الطلاب للقدوم على امتحانات الترم الأول بكل طاقة وقوة وتحقيق أفضل الدرجات مقارنة بالعام الماضي.