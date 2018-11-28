جدول امتحانات الصف الأول الثانوي المعتمد من وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي

أعلنت وزارة التربية والتعليم مساء يوم الثلاثاء عن جدول امتحان الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2018، حيث يشمل الجدول بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول اعتبار من يوم الأحد 2019/1/13، وتنتهي في يوم الخميس الموافق 2019/1/24، ويعتبر ذلك الجدول هو الجدول التجريبي الأول الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

كما أكدت الوزارة بأنه لن يتم احتساب نتائج الامتحان التجريبي من ضمن نتيجة الطالب في نهاية العام الدراسي، على أن تحتسب النتيجة النهائية الخاصة بالطالب في الصف الأول الثانوي من خلال نتيجة الامتحانين الذي من المقرر أن يتم عقدهما في نهاية الفصل الدراسي الثاني، للمواد التي تم دراستها في الفصل الدراسي الثاني.

ستبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في يوم 13 يناير لعام 2019، حيث تبدأ الامتحانات في مادة اللغة العربية، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11.30 دقيقة صباحا، ويوم 14 يناير سوف تجري امتحانات مادة الأحياء في تمام الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 10.30 دقيقة صباحا، وتستمر أيام الامتحانات في مادة واحدة كل يوم حتى تاريخ يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019، في مادة الكيمياء.