عدد كبير من طلاب الصف الأول الثانوي يبحثون عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول 2018-2019 للتعليم العام بعد تعديله من قبل وزارة التربية والتعليم، وسوف تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من يوم الأحد الموافق 13-1-2019 وسوف تنتهي يوم الخميس 24-1-2019، الجدير بالذكر أن نظام الثانوية العامة الجديد يتيح الفرصة للطلاب للتعود والتدريب على نظام التقييم الجديد والذي أقرته الوزارة والهدف من ذلك هو قياس مهارة الفهم لدي الطالب والتطبيق بشكل عملي بالإضافة إلى استخدام المهارات العليا للتفكير على عكس السنوات السابقة والتي كانت تعتمد على التلقين والحفظ، وموقع نجوم مصرية يتمني التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بعد التعديل للمرة الثالثة
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