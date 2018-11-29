جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بعد التعديل

صرحت وزارة التربية والتعليم بأن امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول لن يتم حساب درجاتها في نتيجة نهاية العام لأنة امتحان تجريبي وأن نتيجة الامتحانين اللذان سوف يعقدا في نهاية الفصل الدراسي الثاني ولموضوعات الفصل الدراسي الثاني هم فقط اللذان سوف يحتسب درجاتهم.

وبالنسبة لموعد امتحان التجريبي للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي سوف يكون نهاية شهر مارس 2019 وسوف يتم امتحان الطالب في منهج الفصل الدراسي الثاني فقط، الجدير بالذكر أن نماذج الأسئلة سوف تكون جديدة من نوعها ولا تحتاج إلى وقت طويل في الإجابة عليها مثل الامتحانات القديمة.