جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بعد التعديل

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جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بعد التعديل
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بعد التعديل

عدد كبير من طلاب الصف الأول الثانوي يبحثون عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول 2018-2019 للتعليم العام بعد تعديله من قبل وزارة التربية والتعليم، وسوف تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من يوم الأحد الموافق 13-1-2019 وسوف تنتهي يوم الخميس 24-1-2019، الجدير بالذكر أن نظام الثانوية العامة الجديد يتيح الفرصة للطلاب للتعود والتدريب على نظام التقييم الجديد والذي أقرته الوزارة والهدف من ذلك هو قياس مهارة الفهم لدي الطالب والتطبيق بشكل عملي بالإضافة إلى استخدام المهارات العليا للتفكير على عكس السنوات السابقة والتي كانت تعتمد على التلقين والحفظ، وموقع نجوم مصرية يتمني التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

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جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بعد التعديل للمرة الثالثة

صرحت وزارة التربية والتعليم بأن امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول لن يتم حساب درجاتها في نتيجة نهاية العام لأنة امتحان تجريبي وأن نتيجة الامتحانين اللذان سوف يعقدا في نهاية الفصل الدراسي الثاني ولموضوعات الفصل الدراسي الثاني هم فقط اللذان سوف يحتسب درجاتهم.
وبالنسبة لموعد امتحان التجريبي للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي سوف يكون نهاية شهر مارس 2019 وسوف يتم امتحان الطالب في منهج الفصل الدراسي الثاني فقط، الجدير بالذكر أن نماذج الأسئلة سوف تكون جديدة من نوعها ولا تحتاج إلى وقت طويل في الإجابة عليها مثل الامتحانات القديمة.

 

نتيجة بحث الصور عن امتحان

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