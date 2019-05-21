اعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بأن وزير التعليم قد اعتمد بشكل نهائي جدول امتحانات الثانوية العامة 2019، وأن ذلك الجدول خاص بطلاب الشعبتين العلمي والأدبي، ويعتبر هو الجدول الأخير ولن يتم تغيره، فمن المقرر أن تقام الامتحانات في يوم 8 يونيو القادم لكل الطلاب في جميع المحافظات، كما قد تم مراعاة طلبات أولياء الأمور في طلب تغيير ترتيب مواد الامتحانات بسبب الأعياد،وتم اعتماده حتى يناسب جميع اختيارات الطلاب.

حيث أنه أيام قليلة تفصلنا عن بد امتحانات شهادة الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2019، حيث أنه يستعد عدد كبير من الطلاب في بدء امتحانات الثانوية العامة ويكثر البحث عن جدول الامتحانات النهائي والأخير لكل الشعب التعليمية سواء كانت العملي أو الأدبي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

أكد الدكتور رضا حجازي، بأنه قد تم مناقشة ترتيب ووضع جدول الامتحانات، بعد الأخذ برأي الطلاب لكي يتوافق الجدول مع الطلاب، والكلمة الأخيرة كانت لهم، حيث تم نشر المقترحات من الطلاب على موقع الوزارة التعليمي، للعمل على تعديل الجدول المقترح قبل اعتماده،حيث أن امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ستبدأ من يوم السبت الموافق 8-6-2019، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3-7-2019.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للمكفوفين العام الماضي 2018

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للطلبة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا العام الماضي 2018

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