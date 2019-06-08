جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 وزارة التربية والتعليم

تم اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 للعام الدراسي 2018-2019م من جانب السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حيث بدأت امتحانات الثانوية العامة اليوم السبت الموافق لتاريخ 8 يونيو 2019م، وقد تم اختبار 650 ألف طالباً وطالبةً اليوم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، حيث بدأت امتحانات الثانوية العامة الشعبة العامة بمادة اللغة العربية اعتباراً من الساعة 9:00 صباحاً واستمرت لمدة ثلاث ساعات لتنتهي في تمام الساعة 12:00 مساءً، بينما بدأ امتحان التربية الدينية الساعة 12:30 مساءً واستمر لمدة ساعة ونصف لينتهي في تمام الساعة 2:00 مساءً، وننشر لمتابعي موقعنا موقع نجوم مصرية جدول الامتحانات للثانوية العامة 2019 كاملاً من خلال الموضوع.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

في ظل التساؤلات العديدة من جانب الطلاب والطالبات على جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، لمعرفة مواعيد امتحانات المواد الدراسية ووقت الإجابة في كل مادة من المواد، فقد قمنا عبر موقع نجوم مصرية بتوفير الجدول كاملاً للراغبين والراغبات في الإطلاع عليه، حيث يمكنكم معرفة مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2019م من خلال الجدول التالي:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

م اليوم وقت الإجابة المادة الزمن الشُعبة 1 السبت 8 يونيو من 9:00 حتى 12:00 من 12:30 حتى 2:00 اللغة العربية التربية الدينية ثلاث ساعات ساعة ونصف العامة العامة 2 الاثنين 10 يونيو من 9:00 حتى 10:30 من 11:00 حتى 12:30 الاقتصاد الإحصاء ساعة ونصف ساعة ونصف العامة العامة 3 الأربعاء 12 يونيو من 9:00 حتى 12:00 اللغة الأجنبية الأولى ثلاث ساعات العامة 4 السبت 15 يونيو من 9:00 حتى 11:00 الاستاتيكا ساعتان الرياضيات 5 الاثنين 17 يونيو من 9:00 حتى 12:00 من 9:00 حتى 11:00 من 9:00 حتى 12:00 الأحياء الديناميكا الفلسفة والمنطق ثلاث ساعات ساعتان ثلاث ساعات علوم الرياضيات الأدبية 6 السبت 22 يونيو من 9:00 حتى 12:00 من 9:00 حتى 12:00 الفيزياء التاريخ ثلاث ساعات ثلاث ساعات العلوم والرياضيات الأدبية 7 الأربعاء 26 يونيو من 9:00 حتى 12:00 من 9:00 حتى 12:00 الكيمياء الجغرافيا ثلاث ساعات ثلاث ساعات العلوم والرياضيات الأدبية 8 السبت 29 يونيو من 9:00 حتى 12:00 من 9:00 حتى 11:00 من 9:00 حتى 12:00 الجيولوجيا التفاضل والتكامل علم النفس والاجتماع ثلاث ساعات ساعتان ثلاث ساعات العلوم الرياضيات الأدبية 9 الاثنين 1 يوليو من 9:00 حتى 11:00 من 11:30 حتى 1:00 اللغة الأجنبية الثانية التربية الوطنية ساعتان ساعة ونصف العامة العامة 10 الأربعاء 3 يوليو من 9:00 حتى 11:00 جبر وهندسة ساعتان الرياضيات

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