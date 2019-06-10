جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 النهائي صدر ولا يوجد فيه أي تغيير فهو معتمد من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهو جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اختبار الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي سيبدأ بإذن الله تعالى من يوم 8 يونيو 2019 وسيستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019 وتتمنى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لآداء الامتحان هذا العام، وإليكم الجدول الخاص بـ امتحانات الثانوية العامة 2019 النهائي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 النهائي

السبت 8-6-2019

امتحان لغة عربية للشعبتين الأدبي والعلمي، ويبدأ الامتحان من الساعة 9 وينتهي 12 أي زمن الامتحان ثلاث ساعات.

امتحان التربية الدينية للشعبتين الأدبي والعلمي، ويبدأ الامتحان من الساعة 12:30 وينتهي 2 أي زمن الامتحان ساعة ونصف.

الاثنين 10-6-2019

امتحان الاقتصاد للشعبتين الأدبي والعلمي، ويبدأ الامتحان من الساعة 9 وينتهي 10:30 أي زمن الامتحان ساعة ونصف.

امتحان الاحصاء للشعبتين الأدبي والعلمي، ويبدأ الامتحان من الساعة 11 وينتهي 12:30 أي زمن الامتحان ساعة ونصف.

الأربعاء 12-6-2019

امتحان اللغة الأجنبية الأولى – امتحان الإنجليزية ويبدأ الساعة التاسعة وينتهي الساعة 12 ظهرًا يعني ثلاث ساعات وهو للشعبتين الأدبي والعلمي.

السبت 15-6-2019 امتحان الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) ومدتها ساعتين لشعبة الرياضيات ويبدأ الساعة التاسعة وينتهي الساعة الحادية عشر.

الاثنين 17-6-2019

يوجد امتحان الأحياء وهو لشعبة علمي علوم ومدته 3 ساعات ويبدأ الساعة 9 وينتهي الساعة 12 أي ثلاث ساعات للإجابة.

يوجد امتحان الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا) لشعبة علمي رياضة، ومدته ساعتان يبدأ من الساعة 9 وينتهي الساعة 11.

يوجد امتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية ويبدأ الساعة 9 وينتهي الساعة 12 ظهرًا ومدته ثلاث ساعات.

يوم الأربعاء 19-6-2019 اجازة من الامتحانات.

يوم السبت الموافق 22-6-2019

امتحان فيزياء لشعبة العلوم، والرياضيات، ومدته 3 ساعات وهو من الساعة 9 إلى الساعة 12.

امتحان تاريخ للشعبة الأدبية ومدته 3 ساعات ويبدأ من الساعة 9 وينتهي الساعة 12.

يوم الاثنين 24-6-2019 اجازة من الامتحانات.

يوم الأربعاء 26-6-2019

امتحان الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات، ومدته 3 ساعات ويبدأ من الساعة 9 وينتهي الساعة 12.

امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية ويبدأ من الساعة 9 وينتهي الساعة 12 أي أن مدته ثلاث ساعات.

يوم السبت 29-6-2019

امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، ومدته ثلاث ساعات ويبدأ من الساعة 9 وينتهي الساعة 12.

امتحان الرياضيات البحتة ( التفاضل والتكامل ) ومدته ساعتان ويبدأ من الساعة 9 وينتهي الساعة 11.

امتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية ومدته ثلاث ساعات ويبدأ الساعة 9 وينتهي الساعة 12 ظهرًا.

يوم الاثنين 1-7-2019

امتحان اللغة الاجنبية الثانية ( الفرنساوي ) للشعبة العامة العلمي علوم والعلمي رياضة ومدته ساعتين من الساعة 9 إلى 11.

امتحان التربية الوطنية ومدته ساعة ونصف يبدأ الساعة 11 و 30 دقيقة وينتهي الساعة 1.

امتحان الرياضيات البحتة ( جبر وهندسة فراغية ) لشعبة الرياضيات، ومدته ساعتين يبدأ الساعة 9 وينتهي الساعة 11.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2019 السبت 8-6-2019 موعد نهاية امتحانات الثانوية العامة لعام 2019 يوم الاثنين 1-7-2019

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