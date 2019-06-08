جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 (آدبى – علمى علوم – علمى رياضة)

امتحانات الثانوية العامة تاتى كل عام وتمر على عدد كبير من الاسر بالكثير من الضغوط والصعوبات وتشهد امتحانات الثانوية معاناة سواء من الطلاب او من اوياء الامور،كما أن القلق والتوتر يتزايد بين الطلاب خلال واثناء موعد امتحانات الثانوية العامة، وسيكون أول يوم من أيام امتحانات الثانوية العامة السبت الموافق 8/6/2019 وسنتهي الامتحانات يوم الاربعاء 3/7/2019،وللتذكير ان يومى الأربعاء (19/6/2019) ويوم الاثنين (24/6/2019) سيكونان اجازة من الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة

نظام البوكليت

لضمان حل الامتحانات بامان بدون وقوع حالات غش والحد من الشكاوى استتخدمت وزارة التربية والتعليم (نظام البوكليت) وهو عبارة عن دمج ورقة الاسئلة فى نفس ورقة الامتحانات،وكذلك ياتى البوكليت فى أربعة نسخ مختلفة بحيث لا تتشابه الامتحانات وايضا اعطاء الطلاب فرص متساوية ومتكافئة.

مزايا البوكليت

يساعد على منح مصحح الامتحانات التركيز وعدم التشتت وذلك بسبب دمج الاسئلة مع ورقة الاجابة.

يساعد عند توزيع الدرجات فى المساواة بين الطلاب كما يساهم فى تقليل التظلمات.

يمنع نظام البوكليت من عملية الاسترسال فى الإجابة وذلك بسبب ان الأسئلة هي اختيار من متعدد و صح وخطأ.

تسهيل عملية التصحيح و تكون اسئلة نظام البوكليت عبارة عن 60% أسئلة اختيارية وأخرى صواب وخطأ.

يساهم بشكل كبير فى عملية القضاء على الغش.

نتمنى للجميع التوفيق والنجاح

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