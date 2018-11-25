جدول امتحانات الترم الأول 2019 الثانوي العالم محافظة الشرقية

جدول امتحانات الترم الأول 2019 الثانوي العام محافظة الشرقية نوفره لكم من خلال موقع نجوم مصرية، حيث قامت نقابة المعلمين في محافظة الشرقية منذ ساعات قليلة بنشر جداول امتحانات جميع الصفوف الدراسية لمراحل التعليم الأساسي المختلفة “الابتدائية والاعدادية والثانوية”، وذلك من خلال الصفحة الرسمية التابعة للنقابة على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، وقامت أيضًا بالإعلان عن مواعيد بدء اختبارات الترم الأول للصف الثاني الثانوي العام.

وسنقوم من خلال هذا التقرير بنشر جدول امتحانات الترم الأول 2018 للثانوي العام في محافظة الشرقية كما قامت صفحة نقابة المعلمين بنشره على موقع التواصل الاجتماعي، بحيث يتمكن طلاب الثانوي العام والذي يعتبر من أهم مراحل التعليم الأساسي التي يمر بها الطالب من الاستعداد لآداء اختبارات الترم الأول، حيث أوضحت الجداول أن الاختبارات ستكون خلال شهر يناير من العام القادم 2019.

جدول امتحانات الترم الأول 2019

من المقرر أن يبدأ طلاب الثانوي العام اختبارات الترم الأول 2019 في شهر يناير من العام القادم 2019، وتعتبر مرحلة الثانوية من أهم المراحل للتعليم الأساسي التي يمر بها الطلاب في مصر، والتي تسبق مرحلة الجامعات مباشرة، ولهذا يعتبرها الجميع مرحلة تحديد مصير بالنسبة للطلاب، كما يعتبر الطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمثابة فترة تجريبية يقوم الطالب بناء عليها ببناء قرار اختيار أي شعبة في الصف الثالث الثانوي، وسنقوم من خلال المقال بنشر جدول امتحانات الترم الأول 2018 للمرحلة الثانوية في محافظة الشرقية.

جدول الصف الثاني الثانوي