جدول امتحانات الترم الأول 2019 المرحلة الاعدادية محافظة الشرقية يقدمه لكم موقع نجوم مصرية، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال جدول امتحانات الترم الأول للصفوف الاعدادية المختلفة “الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث” الاعدادي، هذا وبعد أن قامت نقابة المعلمين بنشر مواعيد وجداول الامتحانات الرسمية الخاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2018/2019، وذلك من خلال الصفحة الرسمية التابعة لها على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”.

هذا ومن المقرر أن يكون جدول امتحانات الترم الأول 2019 للمرحلة الاعدادي في محافظة الشرقية خلال شهر يناير من العام القادم 2019، حيث سنقوم بتوضيح مواعيد الامتحانات بصورة مفصلة للصفوف الثلاثة، ذلك من خلال الجداول التي تم اعتمادها ونشرها للطلاب عبر الصفحات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

جدول امتحانات الترم الأول 2019

جدول امتحانات الترم الأول 2019 للصفوف الدراسية “الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث” للمرحلة الاعدادية في محافظة الشرقية قد تم اعتمادهم من قبل الجهات المسؤولة ورفعهم من قبل نقابة المعلمين في محافظة الشرقية عبر الصفحة الرسمية التابع لها على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، بحيث يمكنكم الآن الإطلاع على مواعيد اختبارات طلاب المرحلة الاعدادية والبدء في التجهيز لآداء الاختبارات حتى يتمكن الطلاب من الحصول على أعلى الدرجات.

جدول الصف الأول الاعدادي

سيبدأ طلاب الصف الأول الاعدادي امتحان الترم الأول 2019 يوم الأحد الموافق 13 يناير 2019 وينتهي الطلاب يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019.

جدول الصف الثاني الاعدادي

سيبدأ طلاب الصف الثاني الاعدادي اختبارات الترم الأول يوم الأحد الموافق 13 يناير 2019 وسينتهي الطلاب يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019.

جدول الصف الثالث الاعدادي

سيبدأ طلاب الصف الثالث الاعدادي اختبارات الترم الأةل يوم الأحد الموافق 20 يناير 2019 ويستمر الاختبارات حتى يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019.