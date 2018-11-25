جدول امتحانات الترم الأول 2019 المرحلة الابتدائية محافظة الشرقية ننشره لكم، حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال جدول امتحانات الترم الأول 2019 للمرحلة الابتدائية في محافظة الشرقية، وذلك وفقًا لما تم نشره من قبل الصفحة الرسمية لنقابة المعلمين بمحافظة الشرقية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” منذ ساعات قليلة، حيث نشرت الصفحة الرسمية جدل امتحانات الترم الأول 2019 لجميع مراحل النقل التعليمية في محافظة الشرقية.

وقامت بنشر الجداول بعد أن قامت المصادر المعنية والمسؤولة عن ذلك بتحديد مواعيد وجدول امتحانات الترم الأول 2019 في وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية، ويمكنكم من خلال الجداول التالية معرفة مواعيد امتحانات طلاب المرحلة الابتدائية في محافظة الشرقية للترم الأول.

جدول امتحانات الترم الأول 2019

جدول امتحانات الترم الأول 2019 محافظة الشرقية للمرحلة الابتدائية تم اعتماده ونشره من قبل نقابة المعلمين في المحافظة، وذلك من خلال الصفحة الرسمية التابعة للنقابة على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، حيث قمنا بتوفير الجداول لكم من خلال هذا المقال حتى يتمكن طلاب المرحلة الابتدائية في محافظة الشرقية من الاستعداد لآداء امتحانات الترم الأول، ونسأل الله عز وجل التوفيق لجميع الطلاب في اختباراتهم هذا العام.

جدول الصف الثاني الابتدائي

جدول امتحانات الترم الأول 2019 الصف الثاني الابتدائي يبدأ يوم 2 يناير 2019 وينتهي يوم 3 يناير 2019، أي يستمر لمدة يومين فقط.

جدول الصف الثالث الابتدائي

يبدأ طلاب الصف الثالث الابتدائي جدول امتحان الترم الأول يوم الأربعاء الموافق 2 يناير 2019 وينتهي يوم الخميس الموافق 3 يناير 2019.

جدول الصف الرابع الابتدائي

سيبدأ طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانات الترم الأول يوم السبت الموافق 5 يناير 2019 وينتهي يوم السبت الموافق 12 يناير 2019.

جدول الصف الخامس الابتدائي

يبدأ طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحانات الترم الأول يوم السبت الموافق 5 يناير 2019 وسينتهي الطلاب يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2019

جدول الصف السادس الابتدائي

يبدأ طلاب الصف السادس الابتدائي امتحانات الترم الأول يوم السبت الموافق 5 يناير 2019 وينتهي الطلاب يوم السبت الموافق 12 يناير 2019.