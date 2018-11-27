تحديث… وزارة التربية والتعليم تحدد رسميا” جدول امتحانات أولى ثانوي و نظام الثانوية التراكمية وموعد الامتحانات

يترقب عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات خلال الفترة الحالية تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى خلال التصريحات الماضية حول نظام التعليم الجديد للمرحلة الثانوية والتي تعكف الوزارة على العمل بتطوير منظومة التعليم وإدخال التابلت الى كافة المدارس للتطوير من المنظومة والعمل على تحسين التواصل مع الطلاب وتحسين المواد التعليمية وأيضا القضاء على الغش كما شهد خلال السنوات الماضية.

وكما جاء وفقا” لتصريحات الدكتور طارق شوقى ، وأيضا رضا حجازى حول جداول الامتحانات وفيما يتعلق بالمواد الغير الاساسية فقد أشار بأن المديريات هى المنوطة بذلك، كما أشار رضا حجازى أنه تم إرسال بالفعل لكافة المديريات التعليمية خطابات بشأن عمل التجهيزات اللازمة لعقد الامتحان موجها بتشكيل لجنة على مستوى كل مديرية للاستلام الامتحانات من المركز القومى للامتحانات.

جدول امتحانات أولى ثانوي

وقد انتشر بصورة كبيرة عبر وسائل السوشيال ميديا وغيرها من المواقع والصحف الالكترونية عدد من الجداول والمعلومات المغلوطة والتى إثارة جدل واسع مما ادى إلى تعلق الوزارة ورئيس لجنة الامتحانات حيث أكد، أن ما تم تداوله عبر موقع الفيس بوك خلال الايام الماضية ليس له أساس من الصحة وليس الجدول المعتمد.

تحديث اليوم

وفى نفس السياق وحول أخر تحديث لنظام الثانوية العامة، حيث اشارت التصريحات الاخيرة للدكتورة دينا برعى أن هناك عدد كبير من المراحلة لتصميم نظام الامتحانات للصف الاول الثانوي والذي تبداء بوضع بنك للاسئلة من جانب خبراء متخصصون والذى يضم الاف الاسئلة فى كل مدة ثم يتم عمل مواصفات الامتحانات ليتمكن النظام لالكترونى من التصميم بكل سهولة ويسر

وعن النظام الالكترونى وعن كيفية التصحيح حيث أضافة بأن الامتحان يصل للطالب من خلال جهاز التابلت الخاص به ويكون محدد بزمن ويتحكم فيه المركز القومى للامتحانات بحيث يكون لديه القدرة على غلق الامتحان أمام الطالب بعد مرور الزمن المحدد ومن ثم يضغط الطالب submit والذي يعود الامتحان بإجابات للنظام مرة أخرى

نظام الثانوية التراكمية

خلال نظام التعليم الجديد التي تنوي وزارة التربية والتعليم فى تطبيق من جديد خلال الفترة الحالية ومع بداية امتحانات الصف الاول الثانوى، حيث لجأت الوزارة إلى تطبيق نظام الثانوية التراكمية من جديد اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2018/2019، على أن يؤدى الطلاب 4 امتحانات خلال العام اثنان منهما نهاية الفصل الدراسى الاول، ويتم عمل إثنان امتحان فى نهاية الفصل الدراسى الثانى ويتم احتساب درجات الطالب على أعلى امتحان بكل فصل دراسي