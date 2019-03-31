جدول الترم الثاني 2019 ثانية ثانوي أزهر ( أدبي وعلمي وعلوم إسلامية )

بالصور جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 الرسمية للمعاهد الازهرية في مصر بحسب ما اعلنها الازهر الشريف للصف اثاني الثانوي الازهري ( علمي وأدبي وعلوم إسلامية ).

وبحسب الجداول المعلنة من قطاع المعاهد الازهرية فإن الامتحانات ستبدأ قبل شهر رمضان المبارك 1440 هـ , حيث ستكون الامتحانات في الفترة من السبت 27 إبريل 2019 م وحتى يوم الخميس 9 مايو 2019.

جدول ثانية ثانوي ازهر فصل دراسي ثاني 2019 ( أدبي )

السبت 27-4-2019 : الفقه / العروض والقافية .

الأحد 27-4-2019 : الحديث / الفلسفة .

الثلاثاء 30-4-2019 : الصرف / الإنشاء

الخميس 2-5-2019 : اللغة الاجنبية الأولى / التربية الفنية .

السبت 4-5-2019 : القرآن الكريم / الجغرافيا.

الأحد 5-5-2019 : التفسير / اللغة الاجنبية الثانية.

الاثنين 6-5-2019 : النحو / التوحيد .

الثلاثاء 7-5-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / التاريخ.

الاربعاء 8-5-2019 : البلاغة / المنطق

الخميس 9-5-2019 : المواطنة / الحاسب الآلى.

جدول ثانية ثانوي ازهر فصل دراسي ثاني 2019 ( علمي )

السبت 27-4-2019 : الفقه / الجبر.

الأحد 27-4-2019 : الحديث / التفاضل وحساب المثلثات .

الثلاثاء 30-4-2019 : الصرف / الإنشاء

الخميس 2-5-2019 : اللغة الاجنبية والترجمة / التربية الفنية .

السبت 4-5-2019 : القرآن الكريم / الفيزياء.

الأحد 5-5-2019 : التفسير / الكيمياء.

الاثنين 6-5-2019 : النحو / التوحيد .

الثلاثاء 7-5-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الأحياء.

الاربعاء 8-5-2019 : البلاغة / تطبيقات الرياضيات

الخميس 9-5-2019 : المواطنة / الحاسب الآلى.

جدول أولى ثانوي ازهر فصل دراسي ثاني 2019 ( علوم اسلامية )

السبت 27-4-2019 : الفقه / العروض والقافية .

الأحد 27-4-2019 : الحديث / اللغة الأجنية الأولى.

الثلاثاء 30-4-2019 : التفسير / الإحصاء.

الخميس 2-5-2019 : النحو / الإجتماع .

السبت 4-5-2019 : البلاغة / المنطق.

الأحد 5-5-2019 : القرآن الكريم / التوحيد.

الاثنين 6-5-2019 : الصرف / اللغة الأجنبية الثانية.

الثلاثاء 7-5-2019 : التاريخ / الإنشاء.

الاربعاء 8-5-2019 : الجغرافيا / المواطنة

الخميس 9-5-2019 : الادب والنصوص والمطلعة / الحاسب الآلى.

مع خالص التمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.