جدول الترم الثاني 2019 ثانية ثانوي أزهر ( أدبي وعلمي وعلوم إسلامية )

بالصور جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 الرسمية للمعاهد الازهرية في مصر بحسب ما اعلنها الازهر الشريف للصف اثاني الثانوي الازهري ( علمي وأدبي وعلوم إسلامية ).
وبحسب الجداول المعلنة من قطاع المعاهد الازهرية فإن الامتحانات ستبدأ قبل شهر رمضان المبارك 1440 هـ , حيث ستكون الامتحانات في الفترة من السبت 27 إبريل 2019 م وحتى يوم الخميس 9 مايو 2019.
جدول ثانية ثانوي ازهر فصل دراسي ثاني 2019 ( أدبي )
- السبت 27-4-2019 : الفقه / العروض والقافية .
- الأحد 27-4-2019 : الحديث / الفلسفة .
- الثلاثاء 30-4-2019 : الصرف / الإنشاء
- الخميس 2-5-2019 : اللغة الاجنبية الأولى / التربية الفنية .
- السبت 4-5-2019 : القرآن الكريم / الجغرافيا.
- الأحد 5-5-2019 : التفسير / اللغة الاجنبية الثانية.
- الاثنين 6-5-2019 : النحو / التوحيد .
- الثلاثاء 7-5-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / التاريخ.
- الاربعاء 8-5-2019 : البلاغة / المنطق
- الخميس 9-5-2019 : المواطنة / الحاسب الآلى.
جدول ثانية ثانوي ازهر فصل دراسي ثاني 2019 ( علمي )
- السبت 27-4-2019 : الفقه / الجبر.
- الأحد 27-4-2019 : الحديث / التفاضل وحساب المثلثات .
- الثلاثاء 30-4-2019 : الصرف / الإنشاء
- الخميس 2-5-2019 : اللغة الاجنبية والترجمة / التربية الفنية .
- السبت 4-5-2019 : القرآن الكريم / الفيزياء.
- الأحد 5-5-2019 : التفسير / الكيمياء.
- الاثنين 6-5-2019 : النحو / التوحيد .
- الثلاثاء 7-5-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الأحياء.
- الاربعاء 8-5-2019 : البلاغة / تطبيقات الرياضيات
- الخميس 9-5-2019 : المواطنة / الحاسب الآلى.
جدول أولى ثانوي ازهر فصل دراسي ثاني 2019 ( علوم اسلامية )
- السبت 27-4-2019 : الفقه / العروض والقافية .
- الأحد 27-4-2019 : الحديث / اللغة الأجنية الأولى.
- الثلاثاء 30-4-2019 : التفسير / الإحصاء.
- الخميس 2-5-2019 : النحو / الإجتماع .
- السبت 4-5-2019 : البلاغة / المنطق.
- الأحد 5-5-2019 : القرآن الكريم / التوحيد.
- الاثنين 6-5-2019 : الصرف / اللغة الأجنبية الثانية.
- الثلاثاء 7-5-2019 : التاريخ / الإنشاء.
- الاربعاء 8-5-2019 : الجغرافيا / المواطنة
- الخميس 9-5-2019 : الادب والنصوص والمطلعة / الحاسب الآلى.
مع خالص التمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.
التعليقات