 التخطي إلى المحتوى

جدول الترم الثاني 2019 ثانية ثانوي أزهر ( أدبي وعلمي وعلوم إسلامية )

كتب محمد عبد الرازق آخر تحديث

بالصور جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 الرسمية  للمعاهد الازهرية في مصر بحسب ما اعلنها الازهر الشريف للصف اثاني الثانوي الازهري ( علمي وأدبي وعلوم إسلامية ).

وبحسب الجداول المعلنة من قطاع المعاهد الازهرية فإن الامتحانات ستبدأ قبل شهر رمضان المبارك 1440 هـ , حيث ستكون الامتحانات في الفترة من السبت 27 إبريل 2019 م وحتى يوم الخميس 9 مايو 2019.

جدول ثانية ثانوي ازهر فصل دراسي ثاني 2019 ( أدبي )

  • السبت 27-4-2019 : الفقه / العروض والقافية .
  • الأحد 27-4-2019 : الحديث / الفلسفة .
  • الثلاثاء 30-4-2019 : الصرف / الإنشاء
  • الخميس 2-5-2019 : اللغة الاجنبية الأولى / التربية الفنية .
  • السبت 4-5-2019 : القرآن الكريم / الجغرافيا.
  • الأحد 5-5-2019 : التفسير / اللغة الاجنبية الثانية.
  • الاثنين 6-5-2019 : النحو / التوحيد .
  • الثلاثاء 7-5-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / التاريخ.
  • الاربعاء 8-5-2019 :  البلاغة / المنطق
  • الخميس 9-5-2019 : المواطنة / الحاسب الآلى.

جدول الترم الثاني 2019 ثانية ثانوي أزهر ( أدبي وعلمي وعلوم إسلامية )

 

جدول ثانية ثانوي ازهر فصل دراسي ثاني 2019 ( علمي )

  • السبت 27-4-2019 : الفقه / الجبر.
  • الأحد 27-4-2019 : الحديث / التفاضل وحساب المثلثات .
  • الثلاثاء 30-4-2019 : الصرف / الإنشاء
  • الخميس 2-5-2019 : اللغة الاجنبية والترجمة / التربية الفنية .
  • السبت 4-5-2019 : القرآن الكريم / الفيزياء.
  • الأحد 5-5-2019 : التفسير / الكيمياء.
  • الاثنين 6-5-2019 : النحو / التوحيد .
  • الثلاثاء 7-5-2019 : الأدب والنصوص والمطالعة / الأحياء.
  • الاربعاء 8-5-2019 :  البلاغة / تطبيقات الرياضيات
  • الخميس 9-5-2019 : المواطنة / الحاسب الآلى.

جدول الترم الثاني 2019 ثانية ثانوي أزهر ( أدبي وعلمي وعلوم إسلامية )

 

جدول أولى ثانوي ازهر فصل دراسي ثاني 2019 ( علوم اسلامية )

  • السبت 27-4-2019 : الفقه / العروض والقافية .
  • الأحد 27-4-2019 : الحديث / اللغة الأجنية الأولى.
  • الثلاثاء 30-4-2019 : التفسير / الإحصاء.
  • الخميس 2-5-2019 : النحو / الإجتماع .
  • السبت 4-5-2019 : البلاغة / المنطق.
  • الأحد 5-5-2019 : القرآن الكريم / التوحيد.
  • الاثنين 6-5-2019 : الصرف / اللغة الأجنبية الثانية.
  • الثلاثاء 7-5-2019 : التاريخ / الإنشاء.
  • الاربعاء 8-5-2019 : الجغرافيا / المواطنة
  • الخميس 9-5-2019 : الادب والنصوص والمطلعة / الحاسب الآلى.

جدول الترم الثاني 2019 ثانية ثانوي أزهر ( أدبي وعلمي وعلوم إسلامية )

 

مع خالص التمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.


عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981 خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.